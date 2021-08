Microland nomeia Ashish Mahadwar como diretor de operações

Nos últimos 2 anos, Ashish definiu e aprimorou o modelo de três horizontes para o crescimento da Microland e um meio de negociar o impacto da pandemia da COVID-19:

Construir redes e local de trabalho digital escaláveis

Construir crescimento na unidade de nuvem por meio de investimentos em recursos de plataforma e aplicativos digitais

Investir em segurança cibernética, IoT Industrial e gerenciamento de serviços

"Ashish irá liderar todas as funções de negócios globalmente. Ele promoverá a maior adoção de serviços orientados por plataforma, a produtização, permitindo um tempo para valorizar mais rápido para os clientes e a verticalização das soluções. Tenho enorme fé em sua liderança e em sua sabedoria para responder aos clientes e funcionários com empatia", observou Pradeep Kar, fundador, presidente e diretor administrativo da Microland Ltd.

Ashish vê a Microland posicionada de forma única no mercado de serviços de TI. "A Microland tem um histórico de inovação, parcerias e entrega global consistente de classe mundial, o que possibilita as jornadas digitais de nossos clientes. Estou entusiasmado com a oportunidade que temos de acelerar nosso esforço de construir uma empresa global de primeiros serviços digitais liderada por plataforma", disse Ashish, ao ser nomeado COO.

Ashish é apaixonado por diversidade e inclusão (D&I). Ele acredita que as organizações inclusivas são melhores em promover novas ideias e é o patrocinador executivo da iniciativa de D&I da Microland.

Ashish acredita totalmente no autodesenvolvimento, e é um viajante do mundo com um grande interesse em culturas e história, além de se dedicar ao ciclismo e ao golfe quando o tempo permite.

Sobre a Microland

A entrega digital da Microland significa fazer com que a tecnologia faça mais e interfira menos. Ao ajudarmos as empresas a avançar rumo a tecnologias de última geração, garantimos que essa adoção de brilhantismo seja previsível, confiável e estável.

Constituída em 1989 e com sede em Bangalore, na Índia, a Microland conta com mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e pontos de entrega na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Para mais informações, acesse o site da empresa em www.microland.com

