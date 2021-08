Microland : nomination d'Ashish Mahadwar au poste de directeur de l'exploitation

Ashish a rejoint Microland en août 2019 en tant que président des ventes et du marketing. Il apporte une expérience internationale de plus de 30 ans qui le rend apte à renforcer les capacités en matière d'applications, d'infrastructures et de conseil. Avant Microland, Ashish était directeur de l'exploitation et responsable du chiffre d'affaires d'une grande entreprise de services informatiques de la baie de San Francisco. Auparavant, il avait occupé le poste de conseiller principal chez Bain Capital.

Au cours des deux dernières années, Ashish a défini et affiné le modèle de croissance à trois horizons de Microland et un moyen de négocier l'impact de la pandémie de COVID-19 :

Développement de l'échelle dans les réseaux et le lieu de travail numérique

Renforcement de la croissance de l'unité Cloud grâce à des investissements dans les capacités des plateformes et les applications numériques

Investissement dans la cybersécurité, l'IdO industriel et la gestion des services

« Ashish dirigera toutes les fonctions commerciales au niveau mondial. Il encouragera l'adoption de services basés sur des plateformes, la productisation permettant de réduire le délai de rentabilisation pour les clients et la verticalisation des solutions. J'ai une confiance énorme dans son leadership et dans sa sagesse pour répondre aux clients et aux employés avec empathie », a relevé Pradeep Kar, fondateur, président et directeur général de Microland Ltd.

Ashish estime que Microland occupe une position unique sur le marché des services informatiques. « Microland a fait ses preuves en matière d'innovation, de partenariats et de livraison cohérente de classe mondiale, ce qui permet d'assurer les parcours numériques de nos clients. Je me réjouis de cette occasion qui nous est donnée d'accélérer nos efforts pour bâtir une entreprise mondiale de services axés sur le numérique et basés sur une plateforme », a déclaré Ashish lors de sa nomination au poste de directeur de l'exploitation.

Ashish est passionné par la diversité et l'inclusion (D&I). Il est convaincu que les organisations inclusives sont plus à même d'encourager les nouvelles idées et est le sponsor exécutif de l'initiative D&I de Microland.

Ashish est un fervent adepte du développement personnel, un voyageur du monde avec un intérêt marqué pour les cultures et l'histoire, et s'adonne au vélo et au golf quand il en a le temps.

