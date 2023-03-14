Microsoft будет сотрудничать с украинским провайдером облачных игр Boosteroid.

Microsoft объявляет о партнерстве с провайдером облачных игр Boosteroid в целях предоставления новых игр большему числу игроков по всему миру.

Благодаря новому 10-летнему соглашению о поддержке ведущей украинской команды разработчиков программного обеспечения Boosteroid компания Microsoft представит игры Xbox PC, а также игры Activision Blizzard, включая Call of Duty, крупнейшему независимому поставщику облачных игр в мире.

КИЕВ (Украина) и REDMOND (шт. Вашингтон), 14 марта 2023 г. /PRNewswire/-- Во вторник Microsoft Corp. и Boosteroid объявили о заключении 10-летнего соглашения о переносе игр Xbox PC на облачную игровую платформу Boosteroid. Компания Boosteroid, имеющая команду разработчиков программного обеспечения в Украине, недавно превысила 4 миллионов пользователей по всему миру и стала крупнейшим независимым поставщиком облачных игр в мире. Соглашение также позволит клиентам Boosteroid транслировать игры Activision Blizzard PC после того, как Microsoft завершит сделку по приобретению Activision Blizzard.

В сочетании с другими партнерствами, недавно объявленными Microsoft, это означает, что популярные франшизы, такие как Call of Duty, получат более 150 миллионов дополнительных игроков и сделают игры, созданные Xbox Game Studios, Bethesda и Activision Blizzard, доступными для игры на нескольких облачных игровых сервисах и подписках.

«Мы верим в способность игр объединять людей. Вот почему Xbox стремится дать каждому больше возможностей играть в свои любимые игры на разных устройствах», – сказал Фил Спенсер, генеральный директор Gaming, Microsoft. «Предоставление игр Xbox для ПК членам Boosteroid, включая игры Activision Blizzard, такие как Call of Duty, после заключения сделки, является еще одним шагом в реализации этого видения».

Boosteroid разделяет концепцию Microsoft, заключающуюся в том, чтобы довести игры до максимально возможного числа людей, мест и платформ. Нашей целью является предоставление геймерам возможности играть в любимые игры на любом устройстве», – сказал Иван Швайченко, генеральный директор Boosteroid. «Сегодняшнее заявление – еще один шаг в этом направлении. Вся наша украинская команда разработчиков ценит приверженность Microsoft Украине, и мы готовы сотрудничать с целью поддержки местного сообщество разработчиков игр для дальнейших инвестиций в восстановление экономики страны».

Компания Boosteroid работает с 2017 года и ведет исследования и разработки в Украине, в основном в Киеве и Харькове. Несмотря на то, что два представительства в Харькове были повреждены в результате российских ракетных атак, компания продолжала внедрять инновации и развиваться в течение последних 13 месяцев войны. Только с начала 2023 года компания объявила о новых шагах по добавлению облачных игровых сервисов на Mac, Chromebook, телевизионные приставки Android и телевизоры LG. Она предлагает потоковую передачу облачных игр через браузерные и специализированные приложения, включая Windows, Linux, Android, Android TV и macOS.

«Партнерство Microsoft с Boosteroid является хорошей новостью и дополнительным доказательством непрерывной поддержки Украине», – заявил Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации. «Украинская команда разработчиков Boosteroid создала потоковую платформу мирового класса в самых сложных условиях и демонстрирует изобретательность и креативность наших граждан и местных разработчиков игр».

Помимо самой Украины, сервис Boosteroid теперь обслуживает геймеров в Соединенных Штатах, Великобритании и странах Европейского Союза. Он осуществляет свою деятельность в рамках центров обработки данных, расположенных в шести штатах США, включая родину Microsoft Вашингтон, а также в Великобритании, Франции, Италии, Испании, Швеции, Словакии, Румынии, Украине и Сербии.

Игровое сообщество является активной частью украинской экосистемы программного обеспечения. Microsoft недавно добавила поддержку украинского языка для панели управления консоли Xbox, ПК и мобильных приложений. Весной 2023 года Microsoft выпустит модель PC Game Pass в Украине.

«Партнерство основано на технологической и финансовой помощи в размере 430 миллионов долларов, предоставленной нами Украине с момента незаконного вторжения России. Это лишь пример усилий, которые мы будем продолжать предпринимать для поддержки 160 000 разработчиков программного обеспечения в Украине», – сказал Брэд Смит, вице-председатель и президент Microsoft. «Новое партнёрство дополняет наши недавние соглашения с Nintendo и NVIDIA, что лишний раз убеждает регуляторов в том, что наше приобретение Activision Blizzard сделает игры Call of Duty доступными на гораздо большем количестве устройств».

Информация о компании Boosteroid

Boosteroid – крупнейший в мире независимый поставщик облачных игр, обеспечивающий доступ к видеоиграм для ПК одним щелчком мыши на различных устройствах и платформах. С помощью Boosteroid пользователи запускают свои игры практически на любом ПК, ноутбуке, смартфоне или смарт-телевизоре. Boosteroid предоставляет высокопроизводительный удаленный игровой рабочий стол, где игры фактически отображаются, а затем передаются обратно на пользовательское устройство через Интернет. Для этого Boosteroid использует специальное оборудование, разработанное совместно с ведущими технологическими компаниями, такими как ASUS и Intel. GPU-инфраструктура, которой владеет Boosteroid, расположена по всей Европе в 12 дата-центрах Великобритании, Франции, Испании, Италии, Румынии, Сербии, Швеции, Словакии и Украины, а также в США в 6 дата-центрах разных штатов. Такая широкая сеть серверов позволяет Boosteroid предоставлять облачные игры с малой задержкой миллионам пользователей по всему миру.

Информация о компании Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) обеспечивает цифровую трансформацию в эпоху интеллектуальных облачных технологий и интеллектуальных граничных вычислений. Миссия компании состоит в том, чтобы наделить каждого человека и каждую организацию на планете возможностями для достижения большего.

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SOURCE Microsoft Corp.