Microsoft oznamuje partnerství s cloudovou herní službou Boosteroid, které přinese více her více hráčům po celém světě

V rámci nové desetileté dohody na podporu předního ukrajinského vývojářského týmu ve společnosti Boosteroid poskytne Microsoft této největší nezávislé cloudové herní službě hry pro Xbox PC a také tituly společnosti Activision Blizzard včetně „Call of Duty".

KYJEV, Ukrajina, a REDMOND, Washington, 15. března 2023 /PRNewswire/ -- Společnosti Microsoft Corp. a Boosteroid v úterý oznámily uzavření desetileté smlouvy o zařazení Xbox PC her do herní služby Boosteroid. Společnost Boosteroid, jejíž vývojářský tým sídlí na Ukrajině, nedávno překročila celosvětově hranici 4 milionů uživatelů a stala se největším nezávislým poskytovatelem cloudového hraní na světě. V rámci nové dohody budou uživatelé Boosteroidu moci po uzavření akvizice společnosti Activision Blizzard Microsoftem streamovat také PC tituly od této společnosti.

Díky tomuto a dalším nedávno oznámeným partnerstvím společnosti Microsoft získají oblíbené herní série, jako je Call of Duty, přes 150 milionů dalších hráčů, a hry vytvořené společnostmi Xbox Game Studios, Bethesda a Activision Blizzard budou hratelné prostřednictvím různých cloudových herních služeb a předplatných.

„Věříme v sílu her spojovat lidi. Proto si značka Xbox dala za cíl nabídnout všem hráčům ještě více způsobů, jak si zahrát své oblíbené tituly na různých zařízeních," říká generální ředitel herní divize společnosti Microsoft Phil Spencer. „Zpřístupnění Xbox PC her členům služby Boosteroid – včetně titulů od Activision Blizzard, jako je například Call of Duty, po dokončení akvizice – je dalším krokem k uskutečnění této vize."

„Boosteroid sdílí vizi společnosti Microsoft přinášet hry na co nejvíce místech a platformách a co největšímu počtu hráčů. Naším dlouhodobým cílem je poskytnout hráčům možnost užít si své oblíbené tituly na jakémkoli zařízení, které mají po ruce," říká generální ředitel společnosti Boosteroid Ivan Švajčenko. „Dnes oznámená dohoda představuje další krok tímto směrem. Vzhledem k tomu, že náš vývojářský tým sídlí na Ukrajině, oceňujeme také pokračující závazek společnosti Microsoft vůči Ukrajině a budeme společně pracovat na iniciativě podporující místní komunitu herních vývojářů, která bude dále investovat do ekonomického oživení země."

Společnost Boosteroid funguje od roku 2017 a její výzkumné a vývojové jednotky se nacházejí na Ukrajině, převážně v Kyjevě a Charkově. Přestože dvě kanceláře v Charkově byly poškozeny ruskými raketovými útoky, společnost pokračovala v inovacích a růstu i během uplynulých 13 měsíců války. Jen od začátku roku 2023 oznámila nové kroky, které mají přinést přidané cloudové herní služby pro počítače Mac, Chromebooky, set-top boxy s operačním systémem Android a televizory LG. Nabízí cloudové streamování her prostřednictvím prohlížečových i specializovaných aplikací, a to pro Windows, Linux, Android, Android TV a macOS.

„Partnerství Microsoftu s Boosteroidem je vítanou zprávou a dalším důkazem trvalé podpory, kterou tato společnost prokazuje Ukrajině," řekl ukrajinský vicepremiér a ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov. „Ukrajinský vývojářský tým Boosteroidu vytvořil za těch nejnáročnějších podmínek streamovací platformu světové úrovně a dokazuje vynalézavost a kreativitu našich občanů a místních herních vývojářů."

Kromě samotné Ukrajiny nyní Boosteroid využívají hráči ve Spojených státech, Velké Británii a zemích Evropské unie. Služba funguje prostřednictvím datových center umístěných v šesti státech USA, včetně domovského státu společnosti Microsoft Washington, a dále ve Velké Británii, Francii, Itálii, Španělsku, Švédsku, na Slovensku, v Rumunsku, na Ukrajině a v Srbsku.

Herní komunita je výraznou součástí ukrajinského softwarového ekosystému. Společnost Microsoft nedávno přidala podporu ukrajinštiny pro ovládací panel konzole Xbox, počítače a mobilní aplikace. Na jaře 2023 spustí společnost Microsoft na Ukrajině službu PC Game Pass.

„Toto partnerství navazuje na technologickou a finanční pomoc ve výši 430 milionů dolarů, kterou jsme již Ukrajině od nezákonné ruské invaze poskytli, a je příkladem kroků, kterými hodláme 160.000 ukrajinských softwarových vývojářů podporovat i nadále," řekl místopředseda a prezident společnosti Microsoft Brad Smith. „Doplňuje také naše nedávné dohody se společnostmi Nintendo a NVIDIA a ještě jasněji ukazuje regulačním orgánům, že naše akvizice společnosti Activision Blizzard zpřístupní hru Call of Duty pro mnohem více zařízení než dosud."

Boosteroid je největší globální nezávislá služba cloudového hraní, která umožňuje přístup k počítačovým videohrám z různých zařízení a platforem.

Společnost Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) zajišťuje digitální transformaci pro éru inteligentního cloudu a inteligentního koncového řešení.

