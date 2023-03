Microsoft ogłasza partnerstwo z dostawcą usług grania w chmurze, Boosteroid, aby dać graczom z całego świata dostęp do jeszcze większej liczby gier

Za pośrednictwem nowej 10-letniej umowy, która wesprze główny ukraiński zespół programistów Boosteroid, Microsoft wprowadzi gry Xbox PC oraz tytuły Activision Blizzard, w tym Call of Duty, na platformę największego niezależnego dostawcy usług grania w chmurze na świecie.

KIJÓW, Ukraina i REDMOND, Waszyngton, 14 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. i Boosteroid ogłosiły we wtorek zawarcie 10-letniej umowy dotyczącej wprowadzenia gier Xbox PC na platformę do grania w chmurze Boosteroid. Boosteroid, który ma swój zespół programistów w Ukrainie, ostatnio przekroczył 4 miliony użytkowników na całym świecie i stał się największym niezależnym dostawcą usług grania w chmurze na świecie. Umowa pozwoli także na strumieniowanie tytułów na PC firmy Activision Blizzard przez klientów Boosteroid po zakończeniu przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft.

W połączeniu z innymi partnerstwami ogłoszonymi niedawno przez Microsoft, oznacza to, że takie popularne serie jak Call of Duty zyskają ponad 150 milionów nowych graczy, a gry przygotowane przez Xbox Game Studios, Bethesdę i Activision Blizzard będą dostępne w wielu usługach grania w sieci i abonamentach.

„Wierzymy, że gry zbliżają ludzi. To dlatego Xbox chce zapewnić wszystkim więcej sposobów grania w swoje ulubione gry, na różnych urządzeniach - powiedział Phil Spencer, dyrektor generalny działu gier Microsoft. - Zapewnienie dostępu do gier Xbox PC użytkownikom platformy Boosteroid, w tym tytuły Activision Blizzard, takie jak Call of Duty (po zamknięciu umowy) to kolejny krok w realizacji tej wizji".

„Boosteroid i Microsoft mają tę samą wizję udostępniania gier dla tak wielu osób, w tak wielu miejscach i na tak wielu platformach, jak to tylko możliwe. Od dawna naszym celem jest dawanie graczom możliwości cieszenia się swoimi ulubionymi tytułami na dowolnym urządzeniu znajdującym się w pobliżu - powiedział Ivan Shvaichenko, dyrektor generalny Boosteroid. - Dzisiejsze ogłoszenie to kolejny krok w tym kierunku. Ponieważ nasz zespół programistów pracuje w Ukrainie, doceniamy ciągłe zaangażowanie firmy Microsoft w pomoc naszemu krajowi i będziemy wspólnie pracować nad inicjatywą wspierającą naszą lokalną społeczność twórców gier, co zwiększy inwestycje w odnowę gospodarczą kraju".

Boosteroid działa od 2017 r., a jego dział badawczo-rozwojowy mieści się w Ukrainie, głównie w Kijowie i Charkowie. Mimo posiadania dwóch biur w zniszczonym przez rosyjskie pociski Charkowie, spółka nadal wdraża innowacje i rozwija się po 13 miesiącach wojny. Tylko od początku roku 2023 spółka ogłosiła podjęcie nowych kroków związanych z zapewnieniem usług grania w chmurze na komputerach Mac, Chromebookach, przystawkach telewizyjnych na Androida i telewizorach LG. Firma oferuje strumieniowanie gier w chmurze zarówno w przeglądarce, jak i w specjalnych aplikacjach na platformy Windows, Linux, Android, Android TV i macOS.

„Partnerstwo Microsoft z Boosteroid to dobra wiadomość i kolejny dowód na ciągłe wsparcie firmy z Redmond dla Ukrainy - powiedział Mychajło Fedorow, wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy. - Ukraiński zespół deweloperski Boosteroid zbudował światowej klasy platformę streamingową w najtrudniejszych warunkach i jest przykładem pomysłowości i kreatywności naszych obywateli i programistów".

Poza Ukrainą, Boosteroid obecnie obsługuje także graczy w USA, Wielkiej Brytanii i w krajach Unii Europejskiej. Platforma działa w oparciu o centra danych zlokalizowane w sześciu stanach USA, w tym w stanie Waszyngton, w którym znajduje się siedziba Microsoftu, a także w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, Słowacji, Rumunii, Ukrainie i Serbii.

Społeczność graczy jest tętniącą życiem częścią ukraińskiego ekosystemu oprogramowania. Microsoft ostatnio dodał wsparcie dla języka ukraińskiego w panelu głównym konsoli Xbox, oraz w aplikacjach na PC i urządzenia mobilne. Wiosną 2023 r. Microsoft wprowadzi w Ukrainie swój program PC Game Pass.

„Partnerstwo opiera się na wsparciu technologicznym i pomocy finansowej o wartości 430 mln $, które przekazaliśmy Ukrainie od czasu bezprawnej inwazji Rosji i stanowi przykład działań, które będziemy nadal podejmować w celu udzielenia wsparcia 160 tysiącom programistów tworzących oprogramowanie w Ukrainie - powiedział Brad Smith, wiceprzewodniczący i prezes Microsoftu. - To także uzupełnienie naszych niedawnych umów z Nintendo i NVIDIĄ, co jeszcze bardziej wyraźnie pokazuje, że nasze przejęcie Activision Blizzard sprawi, że Call of Duty będzie dostępne na dużo większej liczbie urządzeń niż do tej pory".

Boosteroid

Boosteroid to największy niezależny globalny dostawca usług grania w chmurze, który umożliwia dostęp do gier komputerowych na PC na wielu urządzeniach i platformach - za jednym kliknięciem. Przy pomocy Boosteroid użytkownicy mogą grać w posiadane przez siebie gry na prawie każdym komputerze PC, laptopie, smartfonie czy Smart TV. Boosteroid zapewnia zdalny komputer z górnej półki na którym działają gry, a obraz z nich przesyłany jest strumieniowo na urządzenie użytkownika przez internet. Do tego celu Boosteroid wykorzystuje sprzęt specjalnie przygotowany we współpracy z czołowi firmami technologicznymi, jak ASUS czy Intel. Infrastruktura kart graficznych należąca do Boosteroid jest rozlokowana w 12 centrach danych w Europie - w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, Serbii, Szwecji, Słowacji i Ukrainie oraz w 6 centrach danych w USA znajdujących się w różnych stanach. Dzięki tak rozległej sieci serwerów, platforma Boosteroid zapewnia granie w chmurze z niskimi opóźnieniami dla milionów użytkowników na całym świecie.

Microsoft

Microsoft (Nasdaq: MSFT, @microsoft) umożliwia cyfrowe transformacje w epoce inteligentnej chmury i inteligentnych urządzeń brzegowych. Misją firmy jest sprawienie, aby każda osoba i organizacja na świecie mogła osiągać więcej.

