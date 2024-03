Microsoft a Oracle rozširujú svoje partnerstvo, aby uspokojili globálny dopyt po Oracle Database@Azure

Výkonná cloudová databázová služba je dostupná už aj v Nemecku a ohlasuje päť ďalších cloudových regiónov, celkovo na tento rok plánuje 15 regiónov

REDMOND, Washington a AUSTIN, Texas, 14. marca 2024 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. a Oracle rozširujú svoju spoluprácu s cieľom uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov po Oracle Database@Azure po celom svete. Oracle Database@Azure sa rozšíri na ďalších päť regiónov, čo prinesie celkovú plánovanú multicloudovú dostupnosť do 15 regiónov na celom svete.

„Dostupnosť Oracle Database@Azure v Európy umožní zákazníkom v regióne po prvýkrát lokálne využívať databázové služby Oracle, ktoré bežia na hardvéri OCI nasadenom v dátových centrách Azure," povedala Erin Chapple, Microsoft CVP Azure Infrastructure Product and Design. „Rozšírenie spolupráce so spoločnosťou Oracle preukazuje náš spoločný záväzok pomôcť zákazníkom zefektívniť migráciu pracovnej záťaže do cloudu, aby mohli spojiť to najlepšie z Oracle so širokou škálou cloudových služieb Microsoftu, ako je Azure AI, a podporili tak podnikové inovácie."

„Prijali sme obrovský globálny dopyt zákazníkov po Oracle Database@Azure, a preto dnes pridávame do nášho portfólia ďalších päť regiónov," povedal Karan Batta, senior viceprezident Oracle Cloud Infrastructure. „Spoločnosti na zozname Global 500 v oblasti finančných služieb, zdravotnej starostlivosti, výroby, ropy a plynu, liečiv a ďalších, ktoré už využívajú Oracle Database@Azure, nám dodávajú energiu. Nárast dopytu, vznikajúce a zjednotené prípady použitia v rámci OCI a Microsoft Azure ukazujú, aké dôležité sú pre našich spoločných zákazníkov multicloudové nasadenia."

Zákazníci teraz môžu zadávať objednávky pre Oracle Database@Azure v regióne Microsoft Azure Germany West Central vo Frankfurte. Ide o debut Oracle Database@Azure v Európe a druhý región po dosiahnutí všeobecnej dostupnosti Microsoft Azure East US v decembri 2023.

Aby sme uspokojili rastúci dopyt zákazníkov v tomto roku, bude služba ďalej fungovať v cloudových regiónoch Austrália – východ, Brazília – juh, Kanada – stred, Francúzsko – stred, Stredná India, Taliansko – sever, Japonsko – východ, Juhovýchodná Ázia, Švédsko – stred, Spojené kráľovstvo – juh, Spojené štáty – stred, Spojené štáty – juh, stred a Spojené arabské emiráty – sever.

„Podniky, ktoré využívajú ponuky od viacerých dodávateľov, majú problém presunúť svoju pracovnú záťaž do cloudu," povedal Holger Mueller, viceprezident a hlavný analytik Constellation Research. „Výkonní riaditelia si skutočne musia vybrať lepšiu ponuku a potom znášať integračné náklady a riziko do budúcnosti. Partnerstvo medzi spoločnosťami Microsoft a Oracle prináša inovatívny odklon od tejto výzvy, pretože umožňuje podnikom dokonca poskytovať svoje služby Oracle prostredníctvom konzoly Azure. Niet divu, že Microsoft a Oracle teraz zdvojnásobujú dynamiku zákazníkov a rozširujú svoje partnerstvo na viaceré lokality. Viaceré podniky vďaka tomu budú mať príležitosť presunúť svoje kritické pracovné zaťaženie do cloudu."

Keďže Oracle Database@Azure beží na OCI v dátových centrách Azure, zákazníci profitujú z:

Flexibilných možností zjednodušenia a zrýchlenia migrácie ich databáz Oracle do cloudu vrátane kompatibility s osvedčenými nástrojmi migrácie, ako je migrácia Oracle Zero-Downtime

Najvyššej úrovne výkonu, rozsahu a dostupnosti databázy Oracle spolu s funkciou a cenovou rovnováhou s OCI

Jednoduchosti, bezpečnosti a latencie jednotného operačného prostredia (dátového centra) v rámci Azure

Konzistentnosti s lokálnymi nasadeniami Oracle Database a Oracle Exadata s cieľom znížiť potrebu rearchitektúry alebo refaktorovania riešení

Schopnosti vytvárať nové natívne cloudové aplikácie pomocou technológií OCI a Azure vrátane bohatého súboru vývojových služieb Azure a služieb AI

Jednotnej zákazníckej skúsenosti a podpory od spoločností Oracle a Microsoft

Zjednodušeného nákupu prostredníctvom Azure Marketplace a možnosti využiť licencie, viazanosti a zľavové programy Oracle a Microsoft

Zabezpečenia jednotnej služby a architektúry, ktoré sú testované a podporované dvoma najdôveryhodnejšími značkami v oblasti cloudovej technológie

