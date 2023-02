Microsoft amplía el Programa de Oportunidades Económicas Comunitarias a nivel nacional

REDMOND, Wash., 16 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hace cinco años, Microsoft lanzó el programa TechSpark con el objetivo de acelerar el crecimiento económico en seis comunidades de Estados Unidos y México. TechSpark trabaja con organizaciones de la comunidad local para desarrollar habilidades digitales, apoyar a organizaciones sin fines de lucro y crear empleos. Ahora, Microsoft está expandiendo este programa a los 50 estados a través de un nuevo modelo llamado TechSpark Fellows.

La expansión más allá de las ocho ubicaciones existentes a comunidades en todo el país, significa que Microsoft otorgará un subsidio para apoyar a un becario TechSpark, junto con mentoría y formación práctica. El programa seguirá siendo hiperlocal e impulsado por los aliados con un enfoque en cuatro temas clave:

Acceso digital: construyendo infraestructura de banda ancha para que las personas tengan acceso a actividades esenciales en línea

construyendo infraestructura de banda ancha para que las personas tengan acceso a actividades esenciales en línea Educación en informática : ayudando a crear clases de informática en escuelas locales

: ayudando a crear clases de informática en escuelas locales Habilidades digitales: facilitando el proceso de aprendizaje de habilidades necesarias para los empleos del futuro

facilitando el proceso de aprendizaje de habilidades necesarias para los empleos del futuro Transformación digital: ayudando a organizaciones sin fines de lucro, startups y empresas locales a aprovechar la tecnología para crecer, innovar y competir

Microsoft también está lanzando un playbook y un centro de recursos para replicar y desarrollar enfoques aprendidos hasta ahora, diseñados para quienes buscan impulsar el cambio en su comunidad y ayudar a impulsar la economía local.

Las comunidades de todo el país se enfrentan a importantes desafíos, especialmente en este entorno económico. The Brookings Institution señala que "la digitalización divide dentro y fuera de los lugares y ahora se establece como uno de los limitantes más marcados de la nación en cuanto a oportunidades". Los propietarios de pequeñas empresas rurales se sienten más inseguros acerca de su futuro que sus contrapartes urbanas. Muchas zonas del país no tienen acceso o no pueden pagar por internet de banda ancha, según la investigación de Microsoft. Y a menudo es difícil recaudar dinero para startups fuera de las principales áreas metropolitanas costeras: el capital de riesgo está demasiado indexado en las costas .

Desde su creación, TechSpark ha catalizado nuevos recursos de financiamiento para las comunidades, ha ayudado a crear nuevos empleos, ha ayudado a las personas a adquirir habilidades digitales críticas y ha apoyado a nuevas startups y organizaciones locales, incluyendo:

La formación de The Grand Farm , una asociación entre agricultores, empresas, gobierno y empresarios en Fargo , Dakota del Norte , para crear la granja del futuro e impulsar la siguiente generación de innovación agrícola.

, una asociación entre agricultores, empresas, gobierno y empresarios en , , para crear la granja del futuro e impulsar la siguiente generación de innovación agrícola. La fundación del Bridge Accelerator , un acelerador tecnológico transfronterizo en El Paso y Juárez que trabaja con empresas manufactureras para ayudarles a tener éxito en esta economía binacional. Hasta la fecha, este trabajo ha ayudado a 78 empresas a crear más de 500 nuevos puestos de trabajo, impulsando más de $61 millones en nuevas ventas.

, un acelerador tecnológico transfronterizo en El Paso y Juárez que trabaja con empresas manufactureras para ayudarles a tener éxito en esta economía binacional. Hasta la fecha, este trabajo ha ayudado a 78 empresas a crear más de 500 nuevos puestos de trabajo, impulsando más de millones en nuevas ventas. Ayudando a expandir la educación en informática con un 88 por ciento de las escuelas en el noreste de Wisconsin.

La construcción de un nuevo edificio en South Boston, Virginia , el primer edificio nuevo en el centro de South Boston en más de 40 años, ahora hogar del SOVA Innovation Hub , que instruye a la comunidad local en habilidades digitales y emprendimiento.

, el primer edificio nuevo en el centro de en más de 40 años, ahora hogar del , que instruye a la comunidad local en habilidades digitales y emprendimiento. La asociación con los Green Bay Packers para ayudar a construir TitletownTech , una firma de capital de riesgo en fase inicial que ha obtenido $25 millones en financiamiento de capital de riesgo para la región y que se encuentra frente al histórico Lambeau Field, ahora hogar de más de 25 startups en crecimiento

, una firma de capital de riesgo en fase inicial que ha obtenido millones en financiamiento de capital de riesgo para la región y que se encuentra frente al histórico Lambeau Field, ahora hogar de más de 25 en crecimiento El lanzamiento de CoBuilders en Jackson, Mississippi , la primera aceleradora de startups del estado, guiando a 21 nuevas empresas.

Microsoft TechSpark hasta ahora ha resultado en:

$125 millones recaudados en alianza con organizaciones comunitarias y empresas

millones recaudados en alianza con organizaciones comunitarias y empresas 471 clases de informática creadas o apoyadas

1,100 educadores capacitados para impartir clases de informática

50,000 personas capacitadas en habilidades digitales vitales

3,300 empleos creados y colocados

colocados 500 startups apoyadas

Para más información, Microsoft llevará a cabo una sesión informativa el 1° de marzo. Inscríbase AQUÍ .

