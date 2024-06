Microsoft ernennt The Digital Neighborhood zum weltweit führenden KI-Anbieter und verleiht vier prestigeträchtige Auszeichnungen als Partner des Jahres

AMSTERDAM, 28. Juni 2024 /PRNewswire/ -- The Digital Neighborhood, eine Gemeinschaft von miteinander verbundenen europäischen Tech-Unternehmen, die sich auf Microsoft KI und Cloud spezialisiert haben, wurde gestern Abend in Redmond, WA, mit vier renommierten Microsoft Partner of the Year Awards ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen bestätigen die globale Führungsrolle der Gruppe im Bereich KI und Copilot und heben den AI & Copilot Arm und die finnische Marke Sulava für ihre bahnbrechenden Beiträge zum Microsoft-Ökosystem hervor.



Zu den Auszeichnungen gehören:

Finalist für den globalen Microsoft Copilot Partner

Finnischer Copilot für Microsoft 365 Partner des Jahres

Global Microsoft Training Services Partner Finalist

Microsofts finnischer Influencer des Jahres, verliehen an Aki Antman, Leiter der KI- und Copilot-Abteilung von The Digital Neighborhood und Gründer von Sulava

Der Erfolg von The Digital Neighborhood, das ein Netzwerk von 2.400 Kunden in Nordeuropa und den Vereinigten Arabischen Emiraten betreut, beruht auf dem Fachwissen von über 1.335 Beratern, Ingenieuren und anderen Spezialisten. Die enge Beziehung der Gruppe zu Microsoft, die durch die Anwesenheit von 17 Microsoft Most Valuable Professionals (MVPs) in ihren Reihen unterstrichen wird, verdeutlicht ihr Engagement für fundiertes technologisches Know-how und die Entwicklung von Führungskräften. Diese kollektive Stärke treibt Innovation und Exzellenz bei intelligenten KI-Anwendungen voran und sorgt für wirkungsvolle Ergebnisse für ihre Kunden.

Jean-Yves Charlier, Geschäftsführer von The Digital Neighborhood, sagte: „Die weltweiten Microsoft-Auszeichnungen sind ein Beweis für unser schnelles Wachstum und unsere strategische Innovation im Bereich der Spitzentechnologie. Die Anerkennung unserer Gruppe als Pionier bei KI- und Microsoft Copilot-Initiativen verdeutlicht unser Engagement für zukunftsweisende Lösungen, die einen messbaren Geschäftswert liefern. The Digital Neighborhood ermöglicht ihren Kunden beispiellose Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen sowie Kosteneinsparungen, indem sie KI und Copilots in ihre traditionellen Dienste integriert und neue KI-gesteuerte Lösungen entwickelt."

Der Erfolg von The Digital Neighborhood ist durch die robusten Microsoft-Fähigkeiten und strategischen KI-Investitionen gewachsen. Dies zeigt sich in der Zusammenarbeit mit über 200 Kunden, die Copilot für Microsoft 365 seit der Markteinführung im November 2023 70.000 Nutzern zugänglich gemacht haben. Sulava allein hat in den letzten sechs Monaten Azure OpenAI Service-basierte Anwendungen für rund 50 Kunden entwickelt. Diese umfassende Erfahrung spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, Unternehmen durch KI-Innovationen zu verändern.

Aki Antman, Leiter des Bereichs KI & Copilot bei The Digital Neighborhood, sagte: „Die Anerkennung auf der globalen Bühne von Microsoft unterstreicht nicht nur die Wirkung unserer Arbeit, sondern stärkt auch unsere Fähigkeit, unseren Kunden transformative KI-Lösungen zu bieten. Unsere frühzeitigen und kontinuierlichen Investitionen in KI-Schulungen und Copilot setzen neue Industriestandards und ermöglichen es Unternehmen, das wahre Potenzial von Copiloten zu nutzen. Unsere globale Partnerschaft mit Microsoft war entscheidend für unsere auf dem Weg zur Branchenführerschaft, insbesondere bei der Produktentwicklung und -prüfung, oft noch vor der öffentlichen Markteinführung einer Technologie."

Die Anerkennung von The Digital Neighborhood als führender Akteur bei den globalen Partner of the Year Awards von Microsoft, die aus über 4.700 Nominierungen aus mehr als 100 Ländern ausgewählt wurden, unterstreicht die Bedeutung und Seltenheit solcher Auszeichnungen im europäischen Kontext.

Im Einklang mit dem strategischen Engagement von The Digital Neighborhood für Copilot und KI wird Aki Antman im vierten Quartal 2024 ein Buch über die transformative Rolle veröffentlichen, die KI in der Wirtschaft spielt und weiterhin spielen wird. Das Buch beleuchtet Anwendungsfälle von Kunden, die zeigen, welche erheblichen Effizienz-, Produktivitäts- und Engagementgewinne durch KI und Copilot-Technologien erzielt werden. Diese Initiative unterstreicht unseren Fokus auf die führende Rolle unserer Kunden bei der Einführung von KI, um ihren zukünftigen Erfolg zu sichern.

Informationen zu The Digital Neighborhood: The Digital Neighborhood ist eine Gemeinschaft von miteinander verbundenen europäischen Tech-Unternehmen, die sich auf Microsoft AI und Cloud spezialisiert haben. Mit über 1.335 IT-Ingenieuren in sieben Ländern bietet das Unternehmen einen nahtlosen und integrierten KI-gesteuerten Ansatz für die Unternehmenstransformation. Zu seiner Gemeinschaft gehören True und Fullstaq, Pink Elephant, Iquality, 2Foqus, Active Professionals, Cmotions, Focus Enterprise Solutions, GAC Business Solutions, Delegate, Projectum und Sulava. The Digital Neighborhood mit Hauptsitz in Amsterdam hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden dabei zu unterstützen, die nächsten Schritte zu gehen und ihre digitalen Ambitionen zu verwirklichen. „Wenn Sie sich mit einem von uns zusammentun, können Sie auf uns alle zurückgreifen." www.thedigitalneighborhood.com

