Sulava valittiin maailman parhaiden joukkoon tekoälyssä ja koulutuksissa - Copilot-menestys siivitti neljään tunnustukseen Microsoftin Partner of The Year -kilpailussa

AMSTERDAM, 27. kesäkuuta 2024 /PRNewswire/ -- Microsoft on valinnut Sulavan, suomalaisen modernin työn edelläkävijän, maailman parhaiden kumppaneiden joukkoon tekoälyn ja koulutuksen asiantuntijana yhtiön Microsoft Copilot -menestyksen siivittämänä.

Tekoälyn hyödyntäminen on useasti mainittu kehitystä merkittävästi kiihdyttäväksi, ja maailmaa muuttavaksi merkkipaaluksi, kuten esimerkiksi internetin tulo oli aikanaan. Käsillä on hetki, jossa tapamme hyödyntää teknologiaa on suuressa murroksessa ja muutoskyky erottaa tulevaisuuden menestyjät. Organisaatiot, jotka pystyvät ottamaan tekoälyn ketterästi käyttöön ja keksimään liiketoimintaansa uudelleen sen avulla, tulevat olemaan voittajia. Tuloksena on innovatiivisuuden kasvu ja sen myötä valtava buusti kansantalouteen.

Organisaatioilla on nyt vedenjakajahetki; tulevaisuuden menestys on pitkälle kiinni siitä, miten nopeasti käyttötapauksia, säästöjä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia lähdetään miettimään tekoälyä laajasti hyödyntäen. Kyse ei ole minuuttien ja tuntien säästöistä vaan aidoista, rahallisista säästöistä, uudesta liiketoiminnasta ja uudenlaisista toimintamalleista mitä voidaan luoda, sanoo Sulavan perustaja Aki Antman , joka toimii Sulavan emoyhtiö The Digital Neighborhoodin AI Arm -yksikön vetäjänä.





Mitä enemmän ihmiset otetaan mukaan ratkaisujen suunnitteluun ja tekemiseen, sitä suuremmat hyödyt ovat liiketoiminnalle. Useissa onnistuneissa tekoälyn hyödyntämiseen liittyvässä yhteistöissämme esimerkiksi finanssialalla ja valmistavassa teollisuudessa, terveydenhuollossa ja suurilla kaupungeilla yhdistävä tekijä on, että henkilöstö on päässyt laajasti innovoimaan ja on saanut siihen hyvää tukea. Henkilöstön koulutus, muutoksen johtaminen ja hallinta on tärkeimpiä tehtäviä, jotta koko organisaatio aidosti hyödyntää työvälineitä ja innovoi toimintaa, kommentoi Sulavan toimitusjohtaja Mika Sarhimaa.

Sulavan ja The Digital Neighborhoodin menestys perustuu vankkoihin Microsoft-valmiuksiin ja strategisiin tekoälyinvestointeihin, mistä osoituksena yhteistyötä on tehty jo yli 200 organisaation kanssa Microsoft Copilot -tekoälytyövälineiden tuomiseksi yli 70 000 käyttäjälle sen marraskuussa 2023 tapahtuneen julkisen markkinoille tulon jälkeen. Ja The Digital Neighborhoodin yhtiöistä jo pelkästään Sulava on kehittänyt Azure OpenAI Service -pohjaisia sovelluksia noin 50 asiakkaalle viimeisen puolen vuoden aikana. Tämä laaja kokemus heijastaa kykyä muuttaa yrityksiä tekoälyinnovaatioiden avulla.

Microsoft antoi Sulavalle kaikkiaan neljä tunnustusta vuotuisessa Microsoft Partner of the Year awards -kilpailussa. Tunnustukset myönnetään asiantuntijayrityksille, jotka ovat osoittaneet esimerkillistä innovatiivisuutta ja kykyä tuoda ratkaisuja asiakkailleen. Palkinnonsaajat valittiin yli 4700 ehdokkaan joukosta yli 100 maasta, joka alleviivaa palkintojen merkitystä ja harvinaisuutta Euroopassa.

Tunnustukset ovat:

Global Microsoft Training Services Partner Finalist

Global Microsoft Copilot Partner Finalist

Suomalainen Copilot for Microsoft 365 -kumppani

Microsoft Suomi Influencer of the Year -palkinto Aki Antmanille

Microsoftin kansainvälinen tunnustus sekä Copilot-sarjan voitto Suomessa todistavat, että kykymme tarjota Copilot-ratkaisuja palveluna on poikkeuksellisen hyvä. Varhaiset ja jatkuvat investointimme tekoälyyn ja Copiloteihin ovat osoittautuneet oikeiksi ja luomme jälkeen kerran tietotyön tulevaisuutta. Maailmanlaajuinen kumppanuutemme Microsoftin kanssa on ollut ratkaisevassa asemassa matkallamme johtavaksi Copilot-osaajaksi. Iso kiitos tästä tunnustuksesta kuuluu Sulavan ja AI Armin huippuosaavalle tiimille ja loistaville asiakkaillemme," kommentoi Aki Antman.

The Digital Neighborhood palvelee yli 2400 asiakasta Euroopassa ja Arabiemiraateissa. Verkostossa työskentelee yli 1300 asiantuntijaa. Vahvaa suhdetta Microsoftiin ja asiantuntijoiden syvää osaamista ilmentää muun muassa, että sen yhtiöillä on yhteensä 17 MVP-tunnustuksen (Microsoft Most Valuable Professionals) haltijaa ja yli 40 Microsoftin MCT-sertifioitua kouluttajaa.

The Digital Neighborhoodin strategisen vision ja tekoälyyn sitoutumisen mukaisesti yhtiö julkaisee loppuvuodesta 2024 kirjan tekoälyn muutosta ajavasta roolista liiketoiminnassa. Kirjassa nostetaan esiin asiakkaiden käyttötapauksia ja esitellään tekoäly- ja Copilot-teknologioiden avulla saavutettuja merkittäviä tehokkuuden, tuottavuuden ja sitoutumisen parannuksia. Tämä ilmentää strategiaamme johtaa asiakkaitamme tekoälyn käyttöönotossa heidän tulevan menestyksensä varmistamiseksi.

Tietoa Sulavasta

Sulava on työelämän muutoksen tienraivaaja jo vuodesta 2010. Yritys on johtava pilvipalvelukumppani, joka tarjoaa innovatiivisia Microsoft-ratkaisuja, asiantuntija- ja koulutuspalveluita, ja jolla on valtava intohimo moderniin työkulttuuriin. Sulava parantaa asiakkaidensa kilpailukykyä ottamalla käyttöön modernia teknologiaa, kouluttamalla ja parantamalla asiakkaiden työntekijöiden arkea sekä auttamalla heitä keskittymään omaan liiketoimintaansa ja erityisosaamiseensa.http://www.sulava.com

Tietoa The Digital Neighborhoodista

The Digital Neighborhood on kasvava Eurooppalaisten teknologiayrityksen yhteisö,joka erikoistuu pilviteknologiaan ja tekoälyyn. Yhteisössä on yli 1300 asiantuntijaa seitsemässä maassa ja organisaatio tarjoaa saumattoman ja integroidun tekoälypohjaisen lähestymistavan liiketoiminnan muutokseen. The Digital Neighborhood -yritykset ovat True and Fullstaq, Pink Elephant, Iquality, 2Foqus, Active Professionals, Cmotions, Focus Enterprise Solutions, GAC Business Solutions, Delegate, Projectum, ja Sulava. Yrityksen pääkonttori on Amsterdamissa. The Digital Neighborhood on sitoutunut auttamaan asiakkaitaan toteuttamaan digitaaliset tavoitteensa. "Tee yhteistyötä yhden meistä kanssa ja voit soittaa meille kaikille." www.thedigitalneighborhood.com

