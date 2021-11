Microsoft et AES s'associent pour fournir de l'énergie renouvelable en continu aux centres de données

L'accord, d'une durée de 15 ans, permettra de fournir aux centres de données de Microsoft, situés en Virginie, une énergie renouvelable correspondant à leur consommation d'énergie

ARLINGTON, Virginie, 3 novembre 2021 /PRNewswire/ -- The AES Corporation (NYSE: AES) a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord de 15 ans avec Microsoft (Nasdaq: MSFT) pour soutenir l'entreprise dans la réalisation de son Objectif 100/100/0 d'ici 2030. Microsoft, l'un des plus grands acheteurs d'énergie renouvelable au monde, utilisera l'énergie renouvelable fournie en permanence par cet accord pour alimenter ses centres de données situés en Virginie. La structure de l'accord utilise à la fois les projets renouvelables existants dans le cadre d'un contrat à long terme avec Microsoft, tout en ajoutant des ressources renouvelables supplémentaires dans la région.

« En tirant parti de la capacité et de la présence d'AES sur le marché PJM, nous sommes en mesure d'assurer un approvisionnement supplémentaire en énergie renouvelable afin de respecter notre engagement d'utiliser 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2025, et de faire un pas important vers la production de 100 % de notre électricité par des ressources sans carbone en permanence dans la région », a déclaré Brian Janous, Directeur général de l'énergie et des énergies renouvelables chez Microsoft. « Nous pensons que des structures commerciales innovantes comme celle-ci avec AES et l'intégration de nouvelles technologies seront essentielles pour continuer à progresser vers notre engagement 100/100/0. »

« Microsoft est un leader de la transition énergétique avec son engagement à être alimenté à 100 % par de l'électricité sans carbone d'ici 2030. Nous sommes fiers de la solution que nous avons cocréée avec Microsoft pour l'aider à respecter cet engagement en fournissant de l'électricité zéro carbone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à ses centres de données basés en Virginie », a déclaré Andrés Gluski, président et PDG d'AES. « En collaborant avec des entreprises de premier plan, nous établissons de nouvelles normes pour décarboniser leurs opérations et le réseau. »

Selon le Partenariat pour le développement économique de la Virginie, 70 % du trafic Internet mondial passe par des centres de données situés en Virginie. L'exploitation des centres de données de Microsoft en Virginie avec une énergie sans carbone contribue à un internet plus vert pour les utilisateurs du monde entier.

AES s'approvisionnera en énergie à partir d'un portefeuille de 576 MW d'actifs renouvelables sous contrat, comprenant des projets éoliens, solaires, ainsi que des projets de stockage d'énergie par batterie dans le PJM.

À propos d'AES

AES Corporation (NYSE: AES) est une entreprise mondiale d'énergie classée au Fortune 500 qui accélère l'avenir de l'énergie. En collaboration avec nos nombreuses parties prenantes, nous améliorons les vies en fournissant les solutions énergétiques plus vertes et plus intelligentes dont le monde a besoin. Notre personnel diversifié s'engage à innover en permanence et à atteindre l'excellence opérationnelle, tout en collaborant avec nos clients dans le cadre de leurs transitions énergétiques stratégiques et en continuant à répondre à leurs besoins énergétiques actuels. Pour plus d'informations, consultez AES ici.

Informations sur la sphère de sécurité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et de la loi sur les échanges de valeurs mobilières de 1934. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, celles relatives aux bénéfices, à la croissance et aux performances financières et opérationnelles futurs. Les déclarations prévisionnelles ne sont pas destinées à garantir les résultats futurs, mais constituent plutôt les attentes actuelles d'AES basées sur des hypothèses raisonnables. Les informations financières prévisionnelles sont basées sur certaines hypothèses importantes. Ces hypothèses comprennent, sans s'y limiter, nos attentes concernant la pandémie de COVID-19, des projections précises des taux d'intérêt futurs, des prix des matières premières et des devises étrangères, le maintien de niveaux normaux de performance opérationnelle et de volume d'électricité dans nos sociétés de distribution et une performance opérationnelle dans nos entreprises de production conforme aux niveaux historiques, ainsi que l'exécution des PPA, la conversion de notre carnet de commandes et les investissements de croissance à des niveaux d'investissement normalisés et des taux de rendement conformes à l'expérience antérieure.

Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans nos déclarations prospectives en raison de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs. Les facteurs importants qui pourraient affecter les résultats réels sont discutés dans les documents déposés par AES auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris, mais sans s'y limiter, les risques discutés à la rubrique 1A : « Facteurs de risque » et à la rubrique 7 : « Discussion et analyse de la direction » dans le rapport annuel 2020 d'AES sur le formulaire 10-K et dans les rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC. Les lecteurs sont invités à lire les documents déposés par AES pour en savoir plus sur les facteurs de risque associés aux activités d'AES. AES ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Tout actionnaire qui souhaite obtenir une copie du rapport annuel 2020 de la société sur le formulaire 10-K déposé le 25 février 2021 auprès de la SEC peut obtenir une copie (à l'exclusion des pièces à conviction) sans frais en adressant une demande au bureau du secrétaire général, The AES Corporation, 4300 Wilson Boulevard, Arlington, Virginie 22203. Les pièces à conviction peuvent également être demandées, mais des frais équivalents aux coûts de reproduction seront facturés. Un exemplaire du formulaire 10-K peut être obtenu en visitant le site Web de la société à l'adresse www.aes.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1321840/AES_Logo.jpg

Related Links

http://www.aes.com



SOURCE The AES Corporation