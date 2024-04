Microsoft investit 1,5 milliard de dollars dans G42 d'Abu Dhabi pour accélérer le développement de l'IA et son expansion mondiale

Cet investissement stratégique renforcera la position des Émirats arabes unis en tant que pôle mondial de l'IA et offrira aux partenaires et aux clients de nouvelles possibilités d'innovation et de croissance.

G42 et Microsoft collaboreront pour s'assurer que les avantages des technologies d'IA sécurisées et des capacités cloud sont partagés de manière responsable avec les économies en croissance à l'échelle mondiale.

Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, siégera au conseil d'administration de G42.

Les deux entreprises soutiendront la création d'un fonds d'un milliard de dollars pour les développeurs.

Le partenariat comprend un accord intergouvernemental d'assurance, premier du genre, par lequel les deux parties s'engagent à respecter les normes les plus strictes au monde en matière de sûreté et de sécurité de l'IA.

ABU DHABI, Émirats arabes unis et DALLAS, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- G42, la principale société de portefeuille de technologies d'intelligence artificielle (IA) basée aux Émirats arabes unis, et Microsoft ont annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de 1,5 milliard de dollars de Microsoft dans G42. Cet investissement renforcera la collaboration entre les deux entreprises pour apporter aux Émirats arabes unis et à d'autres pays du monde les dernières technologies d'IA de Microsoft et des initiatives en matière de compétences. Dans le cadre de ce partenariat élargi, Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, rejoindra le conseil d'administration de G42.

From left to right: Brad Smith, Vice Chair and President of Microsoft; HH Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Chairman of G42; Peng Xiao, Group Chief Executive Officer of G42

Cette collaboration élargie permettra à des entreprises de toutes tailles sur de nouveaux marchés d'exploiter les avantages de l'IA et de l'informatique dématérialisée, tout en s'assurant qu'elles adoptent une IA qui respecte les normes les plus strictes en matière de sûreté et de sécurité.

S'appuyant sur la collaboration de longue date des deux sociétés en matière d'IA et d'initiatives de transformation numérique, l'investissement de Microsoft approfondit l'engagement réciproque dans ce partenariat stratégique. G42 exécutera ses applications et services d'IA sur Microsoft Azure et s'associera pour fournir des solutions d'IA avancées aux clients du secteur public mondial et aux grandes entreprises. G42 et Microsoft travailleront également ensemble pour proposer une infrastructure numérique et d'IA avancée aux pays du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Afrique, offrant à ces nations un accès équitable aux services pour répondre à d'importantes préoccupations gouvernementales et commerciales tout en garantissant les normes les plus élevées en matière de sécurité et de confidentialité.

S.E Cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, président de G42, a déclaré : « L'investissement de Microsoft dans G42 marque un tournant dans le parcours de croissance et d'innovation de notre entreprise, et témoigne d'un alignement stratégique de la vision et de l'exécution entre les deux entreprises. Ce partenariat témoigne de nos valeurs communes et de nos envies de progrès, en favorisant une coopération et une synergie accrues à l'échelle mondiale. »

Le partenariat soutiendra également le développement d'une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée dans le domaine de l'IA et d'un vivier de talents qui stimuleront l'innovation et la compétitivité des Émirats arabes unis et de la région au sens large, grâce à l'investissement d'un milliard de dollars dans un fonds de développement destiné aux développeurs.

« Nos deux entreprises travailleront ensemble non seulement aux Émirats arabes unis, mais aussi pour apporter l'IA et l'infrastructure et les services numériques aux nations mal desservies, a indiqué Brad Smith, vice-président et président de Microsoft. Nous combinerons une technologie de classe mondiale avec des normes de pointe pour une IA sûre, fiable et responsable, en étroite coordination avec les gouvernements des Émirats arabes unis et des États-Unis. »

Le partenariat commercial s'appuie sur des garanties données aux deux gouvernements par le biais d'un accord unique en son genre visant à appliquer les meilleures pratiques mondiales pour garantir le développement et le déploiement sûrs, fiables et responsables de l'IA. Microsoft et G42 travailleront en étroite collaboration et renforceront le cadre de sécurité et de conformité de leur infrastructure internationale commune. Les deux entreprises s'engageront à respecter les lois et réglementations américaines et internationales en matière de commerce, de sécurité, d'IA responsable et d'intégrité commerciale. Le travail sur ces sujets est régi par un accord d'assurance intergouvernemental (IGAA) détaillé entre G42 et Microsoft, qui a été élaboré en étroite consultation avec les gouvernements des Émirats arabes unis et des États-Unis.

Peng Xiao, PDG du groupe G42, a commenté : « Grâce à l'investissement stratégique de Microsoft, nous faisons progresser notre mission consistant à fournir des technologies d'IA de pointe à grande échelle. Ce partenariat renforce considérablement notre présence sur le marché international, en combinant les capacités uniques de G42 en matière d'IA avec la solide infrastructure mondiale de Microsoft. Ensemble, nous élargissons non seulement nos horizons opérationnels, mais nous établissons également de nouvelles normes industrielles en matière d'innovation. »

Samer Abu-Ltaif, vice-président de Microsoft et président pour l'Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l'Afrique, a ajouté : « Notre investissement dans G42 témoigne de la prospérité et du dynamisme du paysage technologique aux Émirats arabes unis et dans l'ensemble de la région. Ce partenariat stratégique est bien placé pour créer des opportunités pour nos clients et partenaires, accélérer l'innovation et alimenter la croissance économique. Avec G42, nous introduirons des technologies de pointe qui permettront aux pays et aux marchés de faire avancer leurs programmes numériques en exploitant la puissance du cloud et de l'IA. »

La collaboration entre G42 et Microsoft s'est développée à travers plusieurs étapes importantes au cours de l'année dernière. Il s'agit notamment d'un projet commun annoncé en avril 2023 visant à développer des solutions d'IA adaptées au secteur public et à l'industrie, en s'appuyant sur le vaste écosystème de partenaires et les capacités cloud de Microsoft. En septembre 2023, les entreprises ont conclu un accord pour introduire des offres cloud souveraines et collaborer à l'exploitation du potentiel des capacités d'IA avancées sur la plateforme cloud publique Azure. Enfin, en novembre 2023, Microsoft a annoncé la disponibilité du modèle de grande langue arabe Jais de G42 sur la nouvelle offre Azure AI Cloud Model-as-a-Service.

