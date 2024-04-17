Microsoft инвестирует 1,5 млрд долларов в G42 из Абу-Даби для ускорения развития ИИ

Microsoft инвестирует 1,5 млрд долларов в G42 из Абу-Даби для ускорения развития и глобального распространения ИИ

Эти стратегические инвестиции укрепят положение ОАЭ в качестве глобального центра искусственного интеллекта и обеспечат партнерам и клиентам дополнительные возможности для инноваций и роста.

G42 и Microsoft приложат совместные усилия, чтобы ответственно предоставить развивающимся экономикам мира возможность также пользоваться преимуществами безопасных технологий ИИ и облачных возможностей.

Вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит ( Brad Smith ) станет членом совета директоров G42.

Обе компании поддержат создание фонда в размере $ 1 млрд для разработчиков.

Партнерство включает в себя первое в своем роде Межправительственное соглашение о гарантиях, поскольку обе стороны обязуются соблюдать ведущие мировые стандарты в области безопасности ИИ.

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, и ДАЛЛАС, 17 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- сегодня G42, ведущая технологическая холдинговая компания со штаб-квартирой в ОАЭ, специализирующаяся на искусственном интеллекте (ИИ), и Microsoft объявили о стратегических инвестициях Microsoft в G42 в размере 1,5 млрд долларов. Инвестиции укрепят сотрудничество двух компаний по внедрению новейших технологий ИИ и инициатив по передаче знаний Microsoft в ОАЭ и других странах мира. В рамках этого расширенного партнерства Брэд Смит, вице-председатель и президент Microsoft, войдет в совет директоров G42.

From left to right: Brad Smith, Vice Chair and President of Microsoft; HH Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Chairman of G42; Peng Xiao, Group Chief Executive Officer of G42

Это расширенное сотрудничество позволит организациям всех размеров на новых рынках использовать преимущества ИИ и облака, обеспечивая при этом внедрение ИИ в соответствии с ведущими мировыми стандартами безопасности.

Опираясь на длительное сотрудничество двух организаций в области ИИ и инициативы по цифровой трансформации, инвестиции Microsoft углубляют взаимную приверженность этому стратегическому партнерству. G42 будет запускать свои приложения и службы ИИ на платформе Microsoft Azure и сотрудничать с целью предоставления передовых решений ИИ глобальным клиентам из государственного сектора и крупным предприятиям. G42 и Microsoft также будут совместно работать над внедрением передового искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки, предоставляя этим странам равный доступ к услугам для решения важных государственных и коммерческих задач, обеспечивая при этом соответствие самым высоким стандартам безопасности и конфиденциальности.

Его высочество шейх Тахнун ибн Заид аль-Нахайян (Tahnoon bin Zayed Al Nahyan), председатель G42, сказал: «Инвестиции Microsoft в G42 служат ключевым моментом на пути роста и инноваций нашей компании, что означает стратегическое согласование видения и реализации между двумя организациями. Это партнерство является свидетельством общих ценностей и стремления к прогрессу, способствуя расширению сотрудничества и синергии во всем мире».

Партнерство также поддержит развитие квалифицированной и разнообразной рабочей силы и кадрового резерва в сфере ИИ, которые будут способствовать инновациям и конкурентоспособности ОАЭ и более широкого региона, за счет инвестирования 1 млрд долларов в фонд развития для разработчиков.

«Наши две компании будут работать вместе не только в ОАЭ, но и предоставлять ИИ, цифровую инфраструктуру и услуги в слабо обеспеченных обслуживанием странах, — сказал Брэд Смит, вице-председатель и президент Microsoft. — Мы будем совмещать технологии мирового класса с ведущими мировыми стандартами безопасного, надежного и ответственного ИИ в тесной координации с правительствами как ОАЭ, так и США».

Коммерческое партнерство подкрепляется гарантиями обоим правительствам в виде первого в своем роде соглашения о применении передового опыта мирового класса для обеспечения безопасного, надежного и ответственного развития и внедрения ИИ. Microsoft и G42 будут тесно сотрудничать и повышать уровень безопасности и соответствия своей совместной международной инфраструктуры нормативным требованиям. Обе компании будут продолжать реализацию обязательства соблюдать действующие в США и международные нормативно-правовые акты о торговле, безопасности, ответственном использовании ИИ и деловой этике. Работа над этими вопросами регулируется подробным Межправительственным соглашением о гарантиях (IGAA) между компаниями G42 и Microsoft, которое было разработано в ходе подробных консультаций с правительствами ОАЭ и США.

Пэн Сяо (Peng Xiao), генеральный директор группы G42, сказал: «Благодаря стратегическим инвестициям Microsoft мы приближаемся к достижению нашей цели масштабного внедрения передовых технологий ИИ. Это партнерство значительно расширяет наше присутствие на международном рынке, сочетая уникальные возможности G42 в сфере ИИ с надежной глобальной инфраструктурой Microsoft. Вместе мы не только расширяем горизонты нашей деятельности, но и устанавливаем новые отраслевые стандарты для инноваций».

Самер Абу-Лтаиф (Samer Abu-Ltaif), корпоративный вице-президент и президент Microsoft по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке, добавил: «Наши инвестиции в G42 свидетельствуют о благоприятном и динамичном технологическом ландшафте в ОАЭ и регионе в целом. Это стратегическое партнерство имеет все необходимое для расширения возможностей наших клиентов и партнеров, ускорения инноваций и стимулирования экономического роста. Вместе с G42 мы представим передовые технологии, которые позволят странам и рынкам реализовывать свои цифровые программы, используя возможности облака и ИИ».

В прошлому году сотрудничество между G42 и Microsoft прошло несколько этапов расширения. В том числе в апреле 2023 года был объявлен совместный план разработки решений в области ИИ, адаптированных для государственного сектора и промышленности, с использованием обширной партнерской экосистемы и облачных возможностей Microsoft. В сентябре 2023 года компании заключили соглашение о внедрении суверенных облачных предложений и сотрудничестве для раскрытия потенциала возможностей передового ИИ на платформе общедоступного облака Azure. Наконец, в ноябре 2023 года компания Microsoft объявила о том, что большая языковая модель G42 для арабского языка Jais стала доступна в виде нового облачного предложения Azure AI, предоставляемого в форме «модель как услуга».

О корпорации Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) обеспечивает цифровую трансформацию в эпоху интеллектуального облака и интеллектуальных периферийных устройств. Его миссия — дать возможность каждому человеку и каждой организации на планете максимально реализовать свой потенциал.

О группе G42

G42 — это технологический холдинг, мировой лидер в области создания перспективного искусственного интеллекта для лучшего будущего. Группа G42 была создана в Абу-Даби и осуществляет свою деятельность по всему миру, доказывая, что ИИ является мощной силой, которая может использоваться во благо во многих отраслях. Во всех отраслях, от молекулярной биологии до освоения космоса, сегодня группа G42 видит экспоненциальные возможности.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.g42.ai

Контакты для СМИ

Для Microsoft Отдел по связям Microsoft со СМИ, WE Communications для Microsoft, (425) 638-7777

[email protected]

Для G42 Ульвия Гасанзаде (Ulviyya Hasanzade), директор по корпоративным коммуникациям, G42

[email protected]

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