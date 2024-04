Microsoft investuje 1,5 miliardy dolárov do skupiny G42 v Abú Zabí s cieľom urýchliť vývoj AI a globálnej expanzie

Táto strategická investícia posilní pozíciu SAE ako globálneho centra umelej inteligencie a prinesie partnerom a zákazníkom ďalšie príležitosti na inovácie a rast.

G42 a Microsoft budú spolupracovať na tom, aby sa výhody bezpečných technológií AI a cloudových funkcií zodpovedne zdieľali s rastúcimi ekonomikami na celom svete.

Podpredseda a prezident spoločnosti Microsoft Brad Smith zaujme miesto v predstavenstve G42.

Obe spoločnosti podporia zriadenie fondu pre developerov vo výške 1 mld. USD.

Partnerstvo zahŕňa prvú medzivládnu dohodu o zabezpečení svojho druhu, v rámci ktorej sa obe strany zaväzujú dodržiavať špičkové svetové štandardy bezpečnosti a ochrany v oblasti umelej inteligencie.

ABÚ ZABÍ, SAE a DALLAS, 16. apríla 2024 /PRNewswire/ -- G42, popredná technologická holdingová skupina v oblasti technológií umelej inteligencie (AI) so sídlom v Spojených arabských emirátoch, a spoločnosť Microsoft dnes oznámili strategickú investíciu spoločnosti Microsoft do skupiny G42 vo výške 1,5 miliardy USD. Investícia upevní spoluprácu oboch spoločností pri zavádzaní najnovších technológií AI od Microsoft a iniciatív v oblasti zručností do Spojených arabských emirátov a ďalších krajín po celom svete. V rámci tohto rozšíreného partnerstva sa Brad Smith, podpredseda a prezident spoločnosti Microsoft, pripojí k predstavenstvu skupiny G42.

From left to right: Brad Smith, Vice Chair and President of Microsoft; HH Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Chairman of G42; Peng Xiao, Group Chief Executive Officer of G42

Táto rozvinutá spolupráca umožní organizáciám všetkých veľkostí na nových trhoch využiť výhody AI a cloudu a zároveň im pomôže zaistiť, že prijímajú AI, ktorá dodržiava popredné svetové štandardy v oblasti bezpečnosti a ochrany.

Investície spoločnosti Microsoft, ktoré nadväzujú na dlhodobú spoluprácu týchto dvoch organizácií v oblasti AI a iniciatív digitálnej transformácie, prehlbujú vzájomný záväzok k tomuto strategickému partnerstvu. G42 bude prevádzkovať svoje aplikácie a služby AI na platforme Microsoft Azure a bude partnerom pri poskytovaní pokročilých riešení AI klientom z globálneho verejného sektora a veľkým podnikom. G42 a Microsoft budú spolupracovať aj na sprístupnení pokročilej AI a digitálnej infraštruktúry v krajinách Stredného východu, Strednej Ázie a Afriky a poskytnú im spravodlivý prístup k službám na riešenie dôležitých vládnych a obchodných problémov pri zaistení najvyšších štandardov bezpečnosti a ochrany súkromia.

H. H. Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, predseda skupiny G42, povedal: „Investícia Microsoftu do skupiny G42 predstavuje kľúčový moment na ceste rastu a inovácií našej spoločnosti, čo znamená strategické zosúladenie vízie a realizácie medzi oboma organizáciami. Toto partnerstvo je svedectvom o spoločných hodnotách a túžbach po pokroku, ktoré posilňujú väčšiu spoluprácu a synergiu na celom svete."

Partnerstvo tiež podporí rozvoj kvalifikovanej a rôznorodej pracovnej sily a talentov v oblasti AI, ktorá sa vďaka investícii 1 miliardy USD do rozvojového fondu pre vývojárov stane hnacou silou inovácií a konkurencieschopnosti pre SAE a širší región.

„Naše dve spoločnosti budú spolupracovať nielen v Spojených arabských emirátoch, ale aj na sprostredkovaní AI a digitálnej infraštruktúry a služieb krajinám s nedostatočnými službami," povedal Brad Smith, podpredseda a prezident spoločnosti Microsoft. „V úzkej koordinácii s vládami Spojených arabských emirátov aj Spojených štátov skombinujeme špičkovú technológiu s poprednými svetovými štandardmi pre bezpečnú, dôveryhodnú a zodpovednú umelú inteligenciu."

Obchodné partnerstvo je podložené zárukami pre obe vlády prostredníctvom prvej dohody svojho druhu o uplatňovaní osvedčených postupov na svetovej úrovni na zaistenie bezpečného, dôveryhodného a zodpovedného rozvoja a nasadenia AI. Microsoft a G42 budú úzko spolupracovať, aby zvýšili bezpečnosť a rámec súladu svojej spoločnej medzinárodnej infraštruktúry. Obe spoločnosti budú postupovať so záväzkom dodržiavať zákony a predpisy USA a medzinárodného obchodu, bezpečnosti, zodpovednej AI a obchodnej integrity. Práca na týchto témach sa riadi podrobnou Medzivládnou dohodou o zabezpečení (IGAA) medzi spoločnosťami G42 a Microsoft, ktorá bola vypracovaná v úzkej spolupráci s vládami Spojených arabských emirátov aj USA.

Peng Xiao, generálny riaditeľ skupiny G42, povedal: „Prostredníctvom strategických investícií Microsoftu napredujeme v našom poslaní dodávať špičkové technológie AI vo veľkom meradle. Toto partnerstvo výrazne posilňuje naše pôsobenie na medzinárodnom trhu a kombinuje jedinečné schopnosti umelej inteligencie G42 so stabilnou globálnou infraštruktúrou Microsoft. Spoločne nielen rozširujeme naše prevádzkové obzory, ale tiež nastavujeme nové priemyselné štandardy pre inovácie."

Samer Abu-Ltaif, viceprezident Microsoft Corporate a prezident Microsoft pre strednú a východnú Európu, Blízky východ a Afriku, dodal: „Naša investícia do G42 je dôkazom prosperujúceho a dynamického technologického prostredia v Spojených arabských emirátoch a širšom regióne. Toto strategické partnerstvo má dobrú pozíciu priniesť príležitosti pre našich zákazníkov a partnerov, urýchliť inovácie a podporiť hospodársky rast. Spolu s G42 predstavíme špičkové technológie, ktoré umožnia krajinám a trhom napredovať v ich digitálnom programe s využitím sily cloudu a umelej inteligencie."

Spolupráca medzi G42 a Microsoftom za posledný rok prekonala niekoľko míľnikov. Zahŕňajú napríklad spoločný plán ohlásený v apríli 2023 na vývoj riešení AI šitý na mieru pre verejný sektor a priemysel s využitím rozsiahleho partnerského ekosystému a cloudových možností Microsoft. V septembri 2023 spoločnosti uzavreli dohodu o zavedení suverénnych cloudových ponúk a spolupráci na uvoľnení potenciálu pokročilých schopností umelej inteligencie na platforme verejného cloudu Azure. Napokon v novembri 2023 spoločnosť Microsoft oznámila dostupnosť veľkého arabského jazykového modelu v G42 Jais v novej ponuke Azure AI Cloud Model-as-a-Service.

