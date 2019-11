Microsoft Office 365 anuncia novas parcerias para a otimização de redes para o O365

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 7 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Microsoft anunciou no Ignite que os 5 primeiros provedores de redes globalmente foram certificados para fornecer redes para o Office 365 "de maneira a minimizar a latência e maximizar o desempenho e a confiabilidade da conectividade empresarial da experiência do usuário do Office 365". Este aspecto é crítico porque, de acordo com a postagem da Microsoft no link acima, "o fator mais significativo que determina a qualidade da experiência do usuário final do Office 365 é a confiabilidade da rede...".

Quatro dos cinco parceiros preferidos de redes do Office 365 são parceiros de grande porte e de longa data da Microsoft (Citrix, Zscaler, Silver Peak e NTT). O quinto parceiro, a NetFoundry, é uma startup de rede NaaS (Network-as-a-Service) e de arquitetura Zero Trust.

De acordo com a postagem da Microsoft no link acima, os 5 parceiros "satisfazem os requisitos dos testes da Microsoft" e "oferecem uma experiência do usuário final de alta qualidade". A Microsoft também afirmou que os processos da Cisco, da Oracle e da Riverbed para obter a qualificação estão em andamento.

A solução da NetFoundry para otimização de redes O365 afirma ser a única dos 5 parceiros preferidos a oferecer ambas as vantagens: possibilitar o nível mais baixo de latência da rede do Office 365 (internet direta sem o "efeito trombone" através da infraestrutura em nuvem de terceiros) e não necessitar uma solução de WAN específica, mas funcionando como NaaS apenas como software, encima de qualquer WAN. A mesma plataforma da NetFoundry usada para otimização do O365 permite também a conectividade privada Azure e de arquitetura Zero Trust, contando com as opções da plataforma do desenvolvedor e de NaaS. Mais detalhes sobre os 5 parceiros de redes do Office 365 selecionados estão disponíveis aqui no website da Microsoft.

Galeal Zino, CEO da NetFoundry, afirmou: "Estamos muito satisfeitos por sermos o primeiro provedor de NaaS e de arquitetura Zero Trust a receber a certificação de parceria no programa de parceiros das redes Microsoft para o Office 365. Somos 'a maneira mais fácil' de obter o O365 otimizado porque a nossa solução possibilita às empresas agilizar o O365, sem a implementação da solução SD-WAN ou a instalação de hardware, enquanto protege os sites da empresa com nossa solução Zero Trust sem a necessidade de enviar dados através de uma infraestrutura de terceiros".

A NetFoundry capacita aplicações a obter a segurança zero trust e o alto desempenho na Internet. Os serviços de NaaS da NetFoundry fornecem conectividade on-demand, apenas através de software e organizada na nuvem. A plataforma do desenvolvedor da NetFoundry possibilita aos fornecedores independentes de software (ISVs) e aos provedores de soluções embutir a rede privada dentro de suas aplicações, eliminando as infraestruturas MPLS e VPN e dependências, e permitindo que as aplicações sejam privadas, seguras e eficientes independentemente de onde estejam. A NetFoundry Inc. está sediada em Charlotte, Carolina do Norte.

