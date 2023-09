Midea annonce sa première solution anticorrosion pour climatiseurs

FOSHAN, Chine, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le géant technologique mondial Midea a dévoilé une solution anticorrosion pour améliorer la performance et la fiabilité des climatiseurs sous des climats côtiers et tropicaux. La solution, dotée d'ailettes en graphène Hyper Grapfins et de revêtements en tôle exclusifs, est intégrée dans deux systèmes CVC Midea écologiques et écoénergétiques, BreezelessE et PenroseAir. Cette technologie innovante offre une protection complète contre l'air salin et humide, améliorant la durabilité et la durée de vie des unités intérieures et extérieures.

L'installation de climatiseurs dans les régions côtières peut s'avérer difficile en raison des effets corrosifs de l'air salin sur les composants critiques, qui entraînent un entretien et des remplacements coûteux pour les restaurateurs et les propriétaires d'hôtels. Pour résoudre le problème, Midea a développé le système breveté Prime Guard Hyper Grapfin. Son revêtement en graphène permet d'augmenter la durabilité, la performance et l'efficacité énergétique des systèmes CVC. BreezelessE et PenroseAir, sont les deux premiers modèles de climatisation avec une fiabilité élevée et une fonctionnalité anticorrosion, lancés par Midea dans les pays africains, qui devraient faire leurs débuts en Afrique du Sud et à l'Île Maurice. Les produits sont également livrés avec des réfrigérants R32 respectueux du climat, conçus pour minimiser l'impact sur le réchauffement climatique et réduire l'influence sur la couche d'ozone.

Avec la nouvelle solution, Midea a formé des partenariats avec des hôtels ayant adopté les principes du développement durable et des centres de villégiature respectueux de l'environnement du célèbre groupe Rogers Hospitality, répondant aux besoins des touristes européens visitant les pays africains. Sous la bannière « Protech My Dear Home », Midea et ses partenaires s'apprêtent à proposer des expériences de voyage durables et de luxe aux vacanciers venant en Afrique côtière. La campagne a également invité l'influenceuse mauricienne Laetitia Darche à expliquer comment les innovations écologiques de Midea pour les systèmes CVC allient technologies et nature, créant un espace de vie confortable et respectueux du climat pour les passionnés de la nature comme elle qui souhaitent avoir une approche et une réflexion écologique tout en profitant du confort moderne.

BreezelessE de Midea est un système de contrôle de la température intérieure conçu sur mesure pour les voyages durables. Il offre un refroidissement rapide, avec des algorithmes d'IA ajustant les températures en fonction des préférences et des habitudes de l'utilisateur. Les micro-trous du déflecteur, et le conduit et le ventilateur repensés assurent un fonctionnement silencieux et un flux d'air doux. Le système chic PenroseAir de Midea, avec différentes options de tissu, dispose d'un déflecteur de vent tournant à 180° et d'une sortie d'air sphérique pour un refroidissement direct, précis et à faible bruit.

En tant qu'innovateur en matière de technologies vertes, Midea est déterminé à promouvoir un mode de vie durable et à générer un impact environnemental positif dans les moindres détails. La solution anticorrosion maintient les performances du climatiseur et répond aux besoins des utilisateurs de l'île, reflétant son engagement envers la durabilité et la personnalisation régionale.

