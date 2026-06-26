Midea Energy -- Компания CLOU Electronics представляет комплексные решения для хранения энергии на форуме The Smarter E Europe 2026 в Германии

МЮНХЕН, 26 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- В Мюнхене, Германия, стартовал форум The Smarter E Europe 2026. Компания CLOU, представленная совместно с Midea Energy на их общем стенде, продемонстрировала свои сильные стороны в области комплексных решений по хранению энергии, адаптированных для европейского рынка. На стенде были представлены передовые продукты, собственные инновации и интегрированные решения формата «все в одном» для энергетического сектора.

Midea Energy-CLOU Booth at 2026 The Smarter E Europe

В сегменте промышленного хранения энергии компания CLOU представила систему Aqua-C3.0 Ultra, которая обладает емкостью 5,154 МВт-ч в компактном 10-футовом контейнере. Общий вес системы составляет менее 39 тонн. По сравнению с 20-футовыми контейнерными системами данный продукт обеспечивает оптимальный баланс емкости, размера и веса. Это значительно снижает затраты на логистику и требует меньшей площади для установки, которая стала проще.

Для коммерческого и промышленного применения (C&I) CLOU продемонстрировала Aqua-E261, которая подходит для крупных европейских предприятий в сегменте C&I благодаря своей высокой безопасности, окупаемости инвестиций и простым характеристикам эксплуатации и технического обслуживания. В устройстве используются аккумуляторные ячейки емкостью 314 А-ч при общей емкости одного шкафа 261 кВт-ч, обеспечивая общий перепад температур в ячейках ≤2,5 °C за счет сбалансированного охлаждения на уровне блока и ячеек.

На данной выставке Midea Energy представила интегрированное энергетическое решение для центров обработки данных ИИ. Являясь основной платформой этого решения, компания CLOU сочетает в себе сильные стороны Midea в области охлаждения, интеллектуального производства и глобальных цепочек поставок с собственным опытом в области силовой электроники и хранения энергии. Интегрируя системы накопления энергии, HVDC, SST, BBU и магнитно-центробежные чиллеры с жидкостным охлаждением Midea, это решение обеспечивает универсальную энергетическую архитектуру для супервычислительных центров следующего поколения.

Поскольку системы накопления энергии эволюционировали до аккумуляторных ячеек большой емкости — 500 А-ч и выше — даже крошечные отклонения в однородности ячеек приведут к более высоким фактическим перепадам энергии. Для решения этой важной задачи CLOU выпустила White Paper on Cell-Level DC-DC Energy Transfer Technology (Белую книгу по технологии передачи энергии постоянного тока на уровне аккумуляторных ячеек). Данная технология устанавливает двусторонний канал планирования энергоресурсов между аккумуляторными элементами с поддержкой токов до 5 А, обеспечивая непрерывное онлайн-управление однородностью аккумуляторных элементов и повышая регулярный доход в течение полного жизненного цикла примерно на 4 %.

Эта выставка является важной частью официального зарубежного присутствия Midea Energy. В роли основного исполнителя зарубежной стратегии Midea Energy, компания CLOU реализовала крупномасштабные проекты по хранению энергии во многих европейских странах, включая Грецию, Болгарию, Румынию и Северную Македонию, и имеет более 50 объектов хранения энергии в сегменте C&I в Европе, включая Великобританию, Германию и Нидерланды. В перспективе компания CLOU по-прежнему будет использовать комплексные ресурсы и глобальные возможности цепочек поставок Midea Group, чтобы сохранить за собой статус долгосрочного партнера в энергетическом переходе Европы.