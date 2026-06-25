Midea Energy - spoločnosť CLOU Electronics predstavuje svoje komplexné riešenia v oblasti ukladania energie na podujatí The Smarter E Europe 2026 v Nemecku
News provided byCLOU Electronics
Jun 25, 2026, 18:07 ET
MNÍCHOV, 26. júna 2026 /PRNewswire/ -- V nemeckom Mníchove odštartovala konferencia „Smarter E Europe 2026". Spoločnosť CLOU, ktorá vystavovala spolu so spoločnosťou Midea Energy na ich spoločnom stánku, predviedla svoje silné stránky v oblasti komplexných riešení pre ukladanie energie prispôsobených pre európsky trh prostredníctvom špičkových produktov, vlastných inovácií a integrovaných energetických riešení typu „všetko v jednom".
Spoločnosť CLOU, zameraná na segment veľkokapacitného ukladania energie, predstavila systém Aqua-C3.0 Ultra, ktorý ponúka kapacitu 5,154 MWh v kompaktnom kontajneri s dĺžkou vyše 10 stôp a celkovou hmotnosťou systému menej ako 39 ton. V porovnaní s 20-stopovými kontajnerovými systémami dosahuje tento produkt optimálnu rovnováhu medzi kapacitou, rozmermi a hmotnosťou, čím výrazne znižuje logistické náklady, priestorovú náročnosť a zložitosť inštalácie.
V oblasti komerčných a priemyselných aplikácií spoločnosť CLOU predstavila model Aqua-E261, ktorý je vďaka svojej vysokej bezpečnosti, vysokej návratnosti a jednoduchému prevádzkovaniu a údržbe vhodný pre veľkých komerčných a priemyselných užívateľov v Európe. Zariadenie využíva akumulátorové články s kapacitou 314 Ah, pričom kapacita jedného modulu dosahuje 261 kWh, a vďaka vyváženému chladeniu na úrovni akumulátorového modulu aj jednotlivých článkov dosahuje celkový teplotný rozdiel medzi článkami ≤2,5 °C.
Na výstave spoločnosť Midea Energy predstavila svoje integrované energetické riešenie pre scenáre dátových centier využívajúcich umelú inteligenciu. Ako hlavná platforma tohto riešenia spája CLOU silné stránky spoločnosti Midea v oblasti chladenia, inteligentnej výroby a globálnych dodávateľských reťazcov so svojimi vlastnými odbornými znalosťami v oblasti výkonovej elektroniky a ukladania energie. Toto riešenie, ktoré integruje systémy ukladania energie, HVDC, SST, BBU a chladenie jednotky s tekutým chladením a technológiou maglev od spoločnosti Midea, poskytuje komplexnú energetickú architektúru pre superpočítačové centrá novej generácie.
Vzhľadom na to, že systémy na ukladanie energie sa vyvíjajú smerom k článkom s veľkou kapacitou 500 Ah a viac, aj minimálne odchýlky v konzistencii medzi jednotlivými článkami sa prejavia vo väčších skutočných rozdieloch v energii. V reakcii na tento problém spoločnosť CLOU zverejnila odbornú správu o technológii prenosu energie DC-DC na úrovni buniek (White Paper on Cell-Level DC-DC Energy Transfer Technology). Táto technológia vytvára obojsmerný kanál na riadenie toku energie medzi článkami batérie, ktorý podporuje prúdy až do 5 A, čím zabezpečuje nepretržité online riadenie konzistencie článkov batérie a zvyšuje opakované príjmy počas celého životného cyklu približne o 4 %.
Táto výstava je dôležitou súčasťou oficiálnej zahraničnej prezentácie spoločnosti Midea Energy. Ako hlavný realizátor zahraničnej stratégie spoločnosti Midea Energy spoločnosť CLOU zrealizovala rozsiahle projekty v oblasti ukladania energie v viacerých európskych krajinách, vrátane Grécka, Bulharska, Rumunska a Severného Macedónska, a v Európe prevádzkuje viac ako 50 zariadení na ukladanie energie pre komerčné a priemyselné účely (C&I), medzi ktoré patria Spojené kráľovstvo, Nemecko a Holandsko. Do budúcnosti bude spoločnosť CLOU naďalej využívať komplexné zdroje a globálne dodávateľské kapacity skupiny Midea Group, aby mohla pôsobiť ako dlhodobý partner v rámci energetickej transformácie v Európe.
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