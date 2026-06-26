Midea Energy - CLOU Electronics présente ses solutions complètes de stockage d'énergie à l'occasion du salon « The Smarter E Europe 2026 » en Allemagne

MUNICH, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le salon « Smarter E Europe 2026 » a ouvert ses portes à Munich, en Allemagne. Aux côtés de Midea Energy sur leur stand commun, CLOU a fait la démonstration de ses atouts en matière de stockage d'énergie de bout en bout, spécialement adaptés au marché européen, grâce à des produits d'avant-garde, des innovations exclusives et des solutions énergétiques intégrées « tout-en-un ».

Midea Energy-CLOU Booth at 2026 The Smarter E Europe

Destinée au segment du stockage d'énergie à grande échelle, CLOU a présenté sa solution Aqua-C3.0 Ultra, qui offre une capacité de 5,154 MWh dans un conteneur compact de plus de 10 pieds, pour un poids total du système inférieur à 39 tonnes. Par rapport aux systèmes en conteneurs de 20 pieds, ce produit offre un équilibre optimal entre capacité, dimensions et poids et permet de réduire considérablement les coûts logistiques, l'encombrement sur site et la complexité de l'installation.

En matière d'applications commerciales et résidentielles, CLOU propose l'Aqua-E261, un modèle particulièrement adapté aux grands utilisateurs commerciaux et résidentiels en Europe grâce à son haut niveau de sécurité, son rendement élevé et sa facilité d'exploitation et d'entretien. L'appareil est équipé de cellules de batterie de 314 Ah avec une capacité unitaire de 261 kWh et produit un écart de température global entre les cellules inférieur ou égal à 2,5 °C, grâce à un système de refroidissement équilibré au niveau du pack et au niveau des cellules.

Au cours du salon, Midea Energy a présenté sa solution énergétique intégrée destinée aux centres de données IA. En tant que plateforme centrale de cette solution, CLOU associe les atouts de Midea, dans les domaines de la climatisation, de la fabrication intelligente et des chaînes d'approvisionnement mondiales, à sa propre expertise en électronique de puissance et en stockage d'énergie. En intégrant des systèmes de stockage d'énergie, des liaisons de haute tension à courant continu (CCHT), des transformateurs à l'état solide (SST), des unités de secours par batterie (BBU) ainsi que les refroidisseurs à lévitation magnétique et à refroidissement par liquide de Midea, cette solution offre une architecture énergétique complète destinée aux centres de supercalcul de nouvelle génération.

À mesure que les systèmes de stockage d'énergie évoluent vers des cellules de grande capacité (500 Ah et plus), même les plus infimes écarts d'homogénéité entre les cellules produisent des différences d'énergie réelles plus importantes. Pour résoudre ce problème, CLOU a publié un livre blanc sur la technologie de transfert d'énergie CC-CC au niveau de la cellule. Cette technologie crée un canal bidirectionnel de gestion de l'énergie entre les cellules de batterie, capable de supporter des courants allant jusqu'à 5 A, permettant ainsi une gestion en ligne continue de la cohérence des cellules de batterie et augmentant les recettes récurrentes sur l'ensemble du cycle de vie d'environ 4 %.

Cette exposition joue un rôle important dans la présence officielle de Midea Energy à l'étranger. En tant que principal acteur de l'implémentation de la stratégie internationale de Midea Energy, CLOU a mené à bien des projets de stockage d'énergie à grande échelle dans plusieurs pays européens, notamment en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie et en Macédoine du Nord, et compte plus de 50 sites de stockage d'énergie destinés aux secteurs commercial et industriel en Europe, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas. À l'avenir, CLOU continuera de tirer parti des ressources de bout en bout et des capacités de déploiement mondiales du groupe Midea afin de jouer le rôle de partenaire à long terme dans la transition énergétique européenne.