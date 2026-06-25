Midea Energy - CLOU Electronics przedstawia kompleksowe rozwiązania do magazynowania energii podczas targów The Smarter E Europe 2026 w Niemczech

MONACHIUM, 25 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- W Monachium rozpoczęły się targi The Smarter E Europe 2026. Prezentując się na wspólnym stoisku z Midea Energy, CLOU pokazała swoje rozległe kompetencje w zakresie magazynowania energii, dostosowane do potrzeb rynku europejskiego. Obejmują one najnowocześniejsze produkty, własne innowacje oraz zintegrowane rozwiązania energetyczne typu all-in-one.

Midea Energy-CLOU Booth at 2026 The Smarter E Europe

Z myślą o segmencie wielkoskalowego magazynowania energii CLOU zaprezentowała system Aqua-C3.0 Ultra, który oferuje pojemność 5,154 MWh w kompaktowym kontenerze o długości ponad 10 stóp i całkowitej masie systemu poniżej 39 ton. W porównaniu z 20-stopowymi systemami kontenerowymi produkt osiąga optymalną równowagę między pojemnością, wymiarami i masą, co znacząco ogranicza koszty logistyczne, zajmowaną powierzchnię oraz złożoność instalacji.

Dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych, CLOU zaprezentowała system Aqua-E261, który dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa, wysokiej stopie zwrotu oraz łatwej eksploatacji i konserwacji odpowiada potrzebom dużych europejskich odbiorców z tego segmentu. Urządzenie wykorzystuje ogniwa akumulatorowe 314 Ah, a pojedyncza szafa oferuje pojemność 261 kWh. Dzięki zrównoważonemu chłodzeniu na poziomie pakietu i ogniwa system osiąga całkowitą różnicę temperatur między ogniwami na poziomie ≤2,5°C.

Podczas targów Midea Energy zaprezentowała własne zintegrowane rozwiązanie energetyczne dla scenariuszy zastosowania w centrach danych AI. Jako główna platforma tego rozwiązania CLOU łączy kompetencje Midea w zakresie chłodzenia, inteligentnej produkcji i globalnych łańcuchów dostaw z własnym doświadczeniem w obszarze energoelektroniki i magazynowania energii. Integrując systemy magazynowania energii, HVDC, SST, BBU oraz agregaty chłodzenia cieczą Midea wykorzystujące technologię maglev, rozwiązanie zapewnia kompleksową architekturę energetyczną dla centrów superkomputerowych nowej generacji.

W miarę jak systemy magazynowania energii przechodzą na ogniwa o wielkiej pojemności 500 Ah i więcej, nawet niewielkie odchylenia spójności między ogniwami przekładają się na większe rzeczywiste różnice energii. W odpowiedzi na to wyzwanie CLOU opublikowała białą księgę technologii transferu energii DC-DC na poziomie ogniw (White Paper on Cell-Level DC-DC Energy Transfer Technology). Technologia ta ustanawia dwukierunkowy kanał dystrybucji energii między ogniwami akumulatorowymi, obsługujący prądy do 5 A. Umożliwia to ciągłe zarządzanie spójnością ogniw podczas pracy systemu i zwiększa przychody cykliczne w całym cyklu życia systemu o około 4%.

Udział w targach stanowi ważny element oficjalnej zagranicznej prezentacji Midea Energy. Jako główny realizator zagranicznej strategii Midea Energy, CLOU wdrożyła wielkoskalowe projekty magazynowania energii w wielu krajach Europy, w tym w Grecji, Bułgarii, Rumunii i Macedonii Północnej. Firma posiada również ponad 50 lokalizacji magazynowania energii do zastosowań komercyjnych i przemysłowych w Europie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. W przyszłości CLOU będzie nadal wykorzystywać kompleksowe zasoby Midea Group oraz jej globalne możliwości realizacyjne, aby pełnić rolę długoterminowego partnera transformacji energetycznej Europy.