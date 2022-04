Midea Group publie ses résultats annuels pour 2021 : le chiffre d'affaires et le bénéfice atteignent des sommets historiques

FOSHAN, Chine, 30 avril 2022 /PRNewswire/ -- Midea Group Co., Ltd. (000333.SZ) a publié son rapport annuel 2021. Le revenu total de la société a augmenté de 20,2 % en 2021, atteignant un record absolu de 343,4 milliards de RMB.

Malgré les nombreux obstacles liés à la pandémie, notamment les difficultés de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la hausse des coûts des matières premières et du transport maritime, Midea a réalisé un bénéfice net de 29 milliards de RMB, soit une augmentation de 5,5 % en glissement annuel, ce qui témoigne d'une croissance continue des revenus et des bénéfices.

L'année dernière a été une vitrine des réalisations de Midea. Le revenu et le bénéfice annuels de Midea ont atteint un niveau record. La société a été inscrite au classement Fortune Global 500 pour la sixième année consécutive et a été sélectionnée par Forbes China comme l'une des 10 meilleures entreprises de transformation numérique industrielle de Chine. Le Forum économique mondial a reconnu Midea Group comme un pionnier de la quatrième révolution industrielle pour la troisième fois. De plus, quatre usines Midea ont rejoint le Réseau mondial des phares du Forum économique mondial.

L'année dernière, Midea a mis en place un système de R&D innovant et agile pour la numérisation des produits, a promu « l'amélioration de l'efficacité » dans l'ensemble de ses canaux de vente hors ligne, a tiré parti de l'intelligence numérique pour atteindre son objectif « Direct aux utilisateurs », a réalisé l'opérationnalisation du big data et a effectué des améliorations de l'efficacité interne. Fort de son vivier mondial de talents scientifiques et de son écosystème d'innovation, Midea a cherché à réaliser des percées sur les marchés étrangers grâce à des technologies avancées ainsi qu'à l'efficacité et à la capacité de production.

Midea a révélé ses plans pour développer des modèles commerciaux B2B et B2C et augmenter les ventes sur les marchés nationaux et étrangers simultanément. La société continuera à se concentrer sur les investissements à long terme dans la technologie et la transformation numérique et accélérera la mise à niveau de ses produits intelligents et de ses activités de maison intelligente. Dans le même temps, Midea va également donner le coup d'envoi d'une deuxième courbe de croissance en s'appuyant sur ses quatre moteurs commerciaux que sont la robotique et l'automatisation, les technologies du bâtiment, la gestion de l'énergie et les voyages intelligents, afin de réaliser son objectif ultime, à savoir transformer Midea d'un leader mondial de l'électroménager en un groupe technologique axé sur l'innovation.

À propos de Midea Group Co., Ltd.

Midea Group, avec la vision de « donner vie à de grandes innovations », a soutenu la philosophie de favoriser une vie meilleure grâce à la technologie pendant 54 ans depuis sa création. Au cours des cinq dernières années, Midea a investi près de 45 milliards de RMB dans la recherche et le développement. La société possède 35 centres de R&D et 35 bases de production majeures à travers le monde. Les produits et services de Midea sont utilisés par environ 400 millions de consommateurs dans plus de 200 pays et régions.

SOURCE Midea Group