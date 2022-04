Midea Group divulga desempenho anual de 2021: faturamento e lucro atingem recorde histórico

FOSHAN, China, 29 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O Midea Group Co., Ltd. (000333.SZ) publicou seu relatório anual de 2021. O faturamento total da empresa cresceu 20,2% em 2021, atingindo um recorde histórico de 343,4 bilhões de yuans.

Apesar dos inúmeros obstáculos da pandemia, incluindo os desafios da cadeia de suprimentos global e os custos crescentes de matérias-primas e transportes, a Midea alcançou 29 bilhões de yuans em lucro líquido, um aumento de 5,5% em relação ao ano anterior, demonstrando um crescimento contínuo em faturamento e lucro.

O ano passado foi uma exibição das conquistas da Midea. O faturamento e o lucro anual da Midea atingiram um recorde. A empresa foi listada na Fortune Global 500 pelo sexto ano consecutivo e selecionada pela Forbes China como uma das dez maiores empresas de transformação digital industrial da China. O Fórum Econômico Mundial reconheceu o Midea Group como pioneiro na Quarta Revolução Industrial pela terceira vez. Além disso, quatro fábricas da Midea aderiram à Global Lighthouse Network do Fórum Econômico Mundial.

No ano passado, a Midea implementou um sistema inovador e ágil de P&D para digitalização de produtos, promoveu "melhoria de eficiência" em seus canais de vendas em lojas físicas, alavancou a inteligência digital para atingir sua meta "direto aos usuários", alcançou a operacionalização de big data e realizou melhorias na eficiência interna. Impulsionada por seu conjunto global de talentos científicos e ecossistema de inovação, a Midea tem buscado avanços nos mercados internacionais com tecnologia avançada, bem como eficiência e capacidade de produção.

A Midea revelou seus planos de desenvolver modelos de negócios B2B e B2C e aumentar as vendas nos mercados interno e externo simultaneamente. A empresa continuará a se concentrar em investimentos de longo prazo em tecnologia e transformação digital e acelerará a atualização de seus negócios de produtos inteligentes e casas inteligentes. Ao mesmo tempo, a Midea também dará início a uma segunda curva de crescimento, utilizando seus quatro impulsionadores de negócios de robótica e automação, tecnologias de construção, gestão de energia e viagens inteligentes para atingir seu objetivo final de transformar a Midea de uma empresa líder mundial de eletrodomésticos em um grupo de tecnologia orientado para a inovação.

Sobre o Midea Group Co., Ltd.

Com a visão de "dar vida a grandes inovações", o Midea Group apoia a filosofia de criar uma vida melhor com tecnologia desde sua fundação, há 54 anos. Nos últimos cinco anos, a Midea investiu cerca de 45 bilhões de yuans em P&D. A empresa tem 35 centros de P&D e 35 grandes bases de produção no mundo. Os produtos e serviços da Midea são utilizados por cerca de 400 milhões de consumidores em mais de 200 países e regiões.

