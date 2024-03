Midea prezentuje urządzenia domowe nowej generacji podczas Europejskiej Konferencji Handlowej 2024 w Grecji

ATENY, Grecja, 29 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Midea, światowy lider w dziedzinie inteligentnych urządzeń domowych, z dumą ogłasza swój udział w Europejskiej Konferencji Handlowej 2024, która odbywa się w Grecji w dniach 20-22 marca br. Podczas wydarzenia, Midea zademonstruje najnowsze rozwiązania dla europejskiej branży urządzeń domowych i kuchennych, przedstawiając dwa innowacyjne produkty: piekarniki Midea TastePro Oven i Midea 2.0 Buil-in Oven.

Midea TastePro Oven i Midea 2.0 Built-in Oven to innowacyjne produkty z dziedziny współczesnej technologii kuchennej, które powstały z myślą o zapewnieniu użytkownikom wygody, efektywności i łączności w inteligentnym domu. Zaprojektowane do integracji z istniejącymi systemami IoT, urządzenia oferują zwiększoną kontrolę i elastyczność w zarządzaniu zadaniami kuchennymi bez skomplikowanych ustawień, co pozwala na zdalną interwencję przy użyciu zgodnych urządzeń, gdy jesteśmy daleko od domu. Podczas Europejskiej Konferencji Handlowej w Grecji, Midea zajęła strategiczną pozycję producenta oferującego europejskim konsumentom profesjonalne i inspirujące doświadczenia związane z przygotowaniem posiłków.

Midea TastePro Oven

Wielofunkcyjna integracja : Piekarnik Midea TastePro Oven umozliwia pieczenie, opiekanie, grillowanie i wiele więcej – wszystko w ramach jednego urządzenia. Wygodne przełączanie pomiędzy funkcjami gotowania na parze, pieczenia i kuchenki mikrofalowej pozwala uprościć proces przygotowania posiłków.

: Piekarnik Midea TastePro Oven umozliwia pieczenie, opiekanie, grillowanie i wiele więcej – wszystko w ramach jednego urządzenia. Wygodne przełączanie pomiędzy funkcjami gotowania na parze, pieczenia i kuchenki mikrofalowej pozwala uprościć proces przygotowania posiłków. Opatentowana technologia grafenowa Wykorzystując zaawansowaną technologię grafenową, Midea TastePro Oven zapewnia efektywne i równomierne rozprowadzenie ciepła, co pozwala na precyzyjne przygotowanie posiłków i daje powtarzalne rezultaty.

Wykorzystując zaawansowaną technologię grafenową, Midea TastePro Oven zapewnia efektywne i równomierne rozprowadzenie ciepła, co pozwala na precyzyjne przygotowanie posiłków i daje powtarzalne rezultaty. Technologia XpressHeating Rapid Heat: Piekarnik Midea TastePro Oven korzysta z technologii błyskawicznego nagrzewania XpressHeating, co umożliwia skrócenie wstępnego nagrzewania i przyspiesza pieczenie przy zachowaniu tak samo wysokiej jakości posiłków. Dzięki inteligentnej technologii połączeniowej Matter, urządzenie z łatwością wpasowuje się w ekosystemy inteligentnego domu, zapewniając użytkownikom elastyczność i poprawiając ich wrażenia z korzystania z kuchni.

Midea 2.0 Built-in Oven

Grillowanie w ultra-wysokiej temperaturze: Osiągnij wyjątkowe rezultaty dzięki temperaturom grillowania sięgającym 280 stopni Celsjusza, podczas gdy tradycyjne piekarniki oferują tylko 250 stopni Celsjusza.

Osiągnij wyjątkowe rezultaty dzięki temperaturom grillowania sięgającym 280 stopni Celsjusza, podczas gdy tradycyjne piekarniki oferują tylko 250 stopni Celsjusza. Pojemność 72L i 5 półek : Dzięki ogromnej przestrzeni na przygotowanie posiłków i wielu półkom, możesz przygotowywać różne posiłki jednocześnie, przy zapewnieniu stałego i równomiernego podgrzewania wszystkich dań.

: Dzięki ogromnej przestrzeni na przygotowanie posiłków i wielu półkom, możesz przygotowywać różne posiłki jednocześnie, przy zapewnieniu stałego i równomiernego podgrzewania wszystkich dań. Szybkie nagrzewanie: Zaawansowana technologia nagrzewania wstępnego pozwala urządzeniu nagrzać się do temperatury 250 stopni Celsjusza w zaledwie 7 minut, co pozwala oszczędzić 30% czasu potrzebnego na nagrzewanie. (dane z wewnętrznych doświadczeń laboratoryjnych)

Zaawansowana technologia nagrzewania wstępnego pozwala urządzeniu nagrzać się do temperatury 250 stopni Celsjusza w zaledwie 7 minut, co pozwala oszczędzić 30% czasu potrzebnego na nagrzewanie. (dane z wewnętrznych doświadczeń laboratoryjnych) Efektywność energetyczna A+: Zoptymalizowana logika programu i nowy design wnętrza maksymalizują wykorzystanie energii generując odpowiednie ciepło i zapobiegając wydostawaniu się ciepła, co przekłada się na wyższą efektywność energetyczną.

Urządzenia Midea zaprojektowano w sposób, który ma ułatwić Europejczykom przygotowanie posiłków w domu. Oferując niezrównaną kontrolę, elastyczność i wydajność, produkty marki sprawiają, że tradycyjnie rutynowe zadania zmieniają się w wygodne, sprawne i uniwersalne doświadczenia kulinarne. Midea chce ugruntować swoją pozycję lidera jako dostawcy najwyższej jakości urządzeń kuchennych, które spełniają zmieniające się potrzeby i preferencje europejskich konsumentów, oferując nowe możliwości postępu kulinarnego w regionie.

Midea i Midea Group

Midea jest jedną z ponad 10 marek działu inteligentnego domu Grupy Midea (Smart Home Business, Midea Group). Założona w 1968 r. Grupa Midea zajmuje 278. Miejsce na liście Fortune Global 500. Wchodzące w jej skład przedsiębiorstwa specjalizują się w urządzeniach domowych, branży elektromechanicznej, technologiach budowlanych, robotyce i automatyzacji oraz innowacjach cyfrowych.

