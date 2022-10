Midea publiceert 's werelds eerste milieuproductverklaring (EPD) voor airconditioningproduct

NUREMBERG, Duitsland, 21 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Midea, wereldwijd marktleider op het gebied van slimme woningen ("het bedrijf"), organiseerde op Chillventa 2022 een ceremonie ter gelegenheid van de vrijgave van de milieuproductverklaring (EPD) voor zijn split-airconditioner uit de XtremeSave-serie. In samenwerking met de test-, keurings- en certificatie-instelling TÜV SÜD registreerde en publiceerde Midea 's werelds eerste EPD voor airconditioningproducten op het internationale EPD-systeem en ontving het van TÜV SÜD een Product Carbon Footprint-certificatie. Als onderdeel van de jarenlange inspanningen van het bedrijf voor duurzame ontwikkeling, is dit een nieuwe mijlpaal sinds Midea de levenscyclusanalyse (LCA) uitvoerde om consumenten te voorzien van transparante productgerelateerde milieu-informatie en te helpen meer duurzame waarden te creëren voor de wereld.

"De airconditioningsector is een kritiek en cruciaal element in de strijd tegen klimaatverandering, en Midea heeft een lichtend voorbeeld gesteld", aldus de heer Robert, Ostendorf-Head of Global CPS, TÜV SÜD Product Service Division. "In de afgelopen jaren is Midea erin geslaagd producten te ontwikkelen met een milieuvriendelijk certificaat van TÜV, zoals 'Flash Cooling' en 'Easy to Clean', om een zeer hoge energie-efficiëntie te bereiken."

Thomas Kunnig, Sales Manager van HVAC-oplossingen van Midea: "De publicatie van de EPD sluit aan bij onze missie om de industrie en de wereld te helpen hun koolstofvoetafdruk te verminderen en netto-nul te bereiken. We hebben een groot aantal maatregelen ingevoerd om de hele productcyclus te onderzoeken en te herzien om afval en CO2-uitstoot te minimaliseren. Samen met partners werken we aan een groenere toeleveringsketen om alle klanten van Midea in staat te stellen een gezondere en duurzamere levensstijl op te bouwen."

Elk product biedt Midea een kans om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Als belangrijke speler in de sector van airconditioningtoestellen heeft Midea het voortouw genomen bij tal van grensverleggende onderzoeken om veiligere en milieuvriendelijke chemische alternatieven voor haar producten te ontwikkelen. Daarbij is de toepassing van propaan (R290) voor haar split-airconditioners door de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) erkend voor de belangrijke bijdrage ervan aan het wereldwijde milieu.

Bovendien geeft het bedrijf bij het ontwerp van producten prioriteit aan energie-efficiëntie en betere prestaties. Midea produceert meer dan 2 miljoen airconditioners die met haar groene technologieën zijn uitgerust. Ze kunnen helpen 416 miljoen kWh elektriciteit te besparen en jaarlijks 414.700 ton broeikasgassen en 12.400 ton zwaveldioxide te verminderen. Gewoonlijk is de gebruiksfase van een airconditioner goed voor 80% van zijn koolstofvoetafdruk, terwijl de airconditioner van Midea in de ECO-modus 's nachts in 8 uur tijd tot 70% energie kan besparen. Op die manier dragen de consumenten bij tot de bescherming van de planeet en wordt het stereotype dat airconditioners nefast zijn voor het milieu, geleidelijk aan ontkracht.

De doelstellingen van Midea op het gebied van energie-efficiëntie gaan verder dan het productontwerp. Het bedrijf komt al aan meer dan 20% fotovoltaïsch vermogen in het productieproces. Inmiddels heeft het een koolstofvrije oplossing voor zijn industriële gebouwen ingevoerd, waarbij minder land, minder koolstofrijke energie en meer ongevaarlijke materialen worden gebruikt als onderdeel van zijn schonere productiestrategie.

Voor de verpakking gebruikt Midea recycleerbare en biologisch afbreekbare materialen waarmee het bedrijf meer dan 11.500 ton afval per jaar kan verminderen. Midea biedt ook verantwoorde terugnamemogelijkheden, waardoor het bedrijf tegen eind 2021 meer dan 32.220 gebruikte huishoudelijke apparaten kan recycleren. Om het recyclageprogramma verder uit te breiden, is Midea begonnen met het aanbieden van een flexibelere inruiloptie voor gekruiste productaankopen.

Met een groene strategie op basis van zes hoofdpijlers die productontwerp, materiaalinkoop, productie, recyclage, logistiek en diensten omvatten, hanteert Midea oplossingen die de milieueffecten gedurende de gehele bedrijfscyclus aanpakken. Gelijktijdig loopt er onderzoek naar nieuwe manieren om de productkwaliteit en duurzaamheid te verbeteren en het energieverbruik te verminderen.

