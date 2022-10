Midea publie la première déclaration environnementale de produit (EPD) au monde pour des appareils de climatisation

NUREMBERG, Allemagne, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le leader mondial de la maison intelligente Midea (« la Société ») a organisé une cérémonie au Chillventa 2022 à l'occasion de la publication de la déclaration environnementale de produit pour son climatiseur split de la gamme XtremeSave. En collaboration avec l'entreprise de test, inspection et certification (TIC) TÜV SÜD, Midea a enregistré et publié la première EPD au monde pour ses appareils de climatisation auprès du système EPD international et l'empreinte carbone de ses produits a été certifiée par TÜV SÜD. Dans le cadre des efforts déployés de longue date par l'entreprise pour le développement durable, il s'agit d'une nouvelle étape depuis que Midea avait réalisé l'analyse du cycle de vie (ACV) pour fournir aux clients des informations environnementales transparentes concernant les produits et créer des valeurs plus durables pour le monde.

EPD Ceremony at Chillventa

« Le secteur de la climatisation est un élément clé de la lutte contre le changement climatique, et Midea s'est montré exemplaire, a déclaré M. Robert Ostendorf, directeur international du service produits de consommation chez TÜV SÜV, département service produit. Ces dernières années, Midea a réussi à mettre au point des produits certifiés écologiques par TUV, notamment grâce aux technologies 'Flash Cooling' et 'Easy to Clean' qui permettent d'atteindre une efficacité énergétique très élevée. »

Thomas Kunnig, directeur des ventes de solutions CVC chez Midea, a déclaré : « La publication de l'EPD est conforme à notre mission d'aider le secteur et le monde à réduire son empreinte carbone et à atteindre la carboneutralité. Nous avons mis en œuvre une pléthore de mesures pour examiner et revoir l'ensemble du cycle des produits afin de réduire les déchets et les émissions de CO2 au minimum, en collaboration avec nos partenaires, en vue d'établir une chaîne d'approvisionnement plus écologique pour permettre aux clients de Midea d'adopter un mode de vie plus sain et plus durable. »

Chaque produit est une occasion pour Midea de réduire son empreinte environnementale. Acteur clé du secteur des appareils de climatisation, Midea a mené de nombreuses recherches de pointe pour trouver des alternatives chimiques plus sûres et plus écologiques pour ses produits ; l'application du propane (R290) pour ses climatiseurs split a été saluée par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) pour sa contribution importante à la protection de l'environnement international.

En outre, la Société accorde la priorité à l'efficacité énergétique et à l'amélioration des performances dans la conception de ses produits. Midea produit plus de 2 millions de climatiseurs équipés de ses technologies écologiques permettant chaque année d'économiser 416 millions de kilowatts-heure d'électricité et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 414 700 tonnes et de dioxyde de souffre de 12 400 tonnes. En règle générale, la phase d'utilisation d'un climatiseur représente 80 % de son empreinte carbone, tandis que le climatiseur de Midea peut économiser jusqu'à 70 % d'énergie en mode ECO en 8 heures pendant la nuit. Les consommateurs contribuent ainsi à protéger la planète et à briser progressivement le stéréotype selon lequel les climatiseurs ruinent l'environnement.

Les objectifs d'efficacité énergétique de Midea vont au-delà de la conception des produits. La Société a atteint plus de 20% d'énergie photovoltaïque dans son processus de fabrication. De plus, elle a mis en œuvre une solution zéro carbone pour ses bâtiments industriels, qui utilisent moins de terres, moins d'énergie carbonée, et plus de matériaux sûrs dans le cadre de sa stratégie pour une fabrication plus propre.

Pour l'emballage, Midea utilise des matériaux recyclables et biodégradables qui lui permettent de réduire la production de déchets de 11 500 tonnes par an. Midea propose également des options de reprise responsables, ce qui a permis à l'entreprise d'afficher un chiffre de 32 220 appareils électroménagers usagés recyclés à la fin de 2021. Pour étendre davantage son programme de recyclage, Midea a commencé à proposer une option d'échange plus souple pour les achats de produits vectoriels.

Avec une stratégie écologique reposant sur six piliers principaux couvrant la conception des produits, l'approvisionnement en matériaux, la fabrication, le recyclage, la logistique et les services, Midea déploie des solutions pour lutter contre l'impact environnemental tout au long du cycle économique tout en explorant de nouvelles façons d'améliorer la qualité et la durabilité des produits et de réduire la consommation d'énergie.

Contact : Kira Yuan [email protected] +86-13543439120

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1918508/Midea_debut.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1918020/GREEN_IS_MIDEA.mp4

SOURCE Midea Group