Midea RAC ajoute de nouveaux produits à sa gamme CirQHP, offrant aux ménages européens des solutions uniques de contrôle climatique à domicile

MILAN, 30 mars 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une initiative majeure visant à répondre aux besoins de chauffage et de climatisation des familles européennes, la division des climatiseurs résidentiels de Midea (Midea RAC) a dévoilé ses nouveaux produits de la gamme CirQHP lors de la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024. La gamme CirQHP est conçue pour fournir une solution unique tout au long de l'année pour le chauffage et le refroidissement des pièces à l'air et à l'eau, ainsi que pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire, spécialement conçue pour le marché européen dans toute sa diversité.

Lors d'une table ronde organisée par The Verge, des experts du secteur ont exploré les défis auxquels les utilisateurs sont confrontés dans la situation économique instable actuelle, notamment la fluctuation des prix de l'énergie qui affecte de nombreux ménages. Ce débat a mis en lumière la lutte permanente entre la fluctuation des coûts de l'énergie et les préoccupations environnementales, un défi que Midea RAC s'est engagé à relever.

La gamme CirQHP est l'une des réponses de Midea RAC à cette contradiction entre durabilité et accessibilité. La gamme CirQHP, qui répond à la fois aux besoins de refroidissement et de chauffage, offre une variété de combinaisons de produits, chacune conçue pour répondre aux besoins uniques des utilisateurs et aux exigences d'installation pour différents types de bâtiments, garantissant ainsi l'efficacité énergétique, la rentabilité et le confort. Qu'il s'agisse d'un appartement confortable ou d'une vaste villa, il existe une configuration optimale qui minimise les difficultés d'installation tout en maximisant le confort et l'efficacité.

La star de la famille CirQHP est le CirQHP Heat Recovery, une solution unique de chauffage de l'air et de l'eau tout au long de l'année, dotée d'une technologie de récupération de chaleur. Cette solution permet de résoudre le problème des systèmes multiples dotés de plusieurs unités extérieures. De telles installations entraînent non seulement des coûts d'installation et des émissions de carbone plus élevés, mais consomment également beaucoup d'espace tout en ayant une empreinte environnementale plus importante.

La solution de récupération de chaleur CirQHP se caractérise par une plus grande efficacité et une réduction des coûts énergétiques, grâce à un système multi-split qui ne nécessite qu'une seule unité extérieure et différents types d'appareils intérieurs pour fournir une solution intégrée de chauffage de l'air et de l'eau. Cette approche innovante offre une expérience de refroidissement, de chauffage et de production d'eau chaude en une seule étape, révolutionnant le confort de la maison d'une manière écologique. S'appuyant sur une technologie avancée de récupération de la chaleur, le système fournit gratuitement de l'eau chaude domestique en été en recyclant l'énergie perdue lors du processus de climatisation. Cette technologie permet d'ajuster rapidement la température et de fournir de l'eau chaude tout au long de l'année grâce à une seule unité extérieure, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie, le gaspillage de matériaux et l'encombrement. Midea RAC présente également une solution de petit réservoir de 100 litres pour les résidents d'appartements, répondant à divers besoins d'installation et constituant un choix polyvalent pour n'importe quelle maison.

En outre, Midea RAC a lancé la série CirQHP Hybrid, spécialement conçue pour les régions plus froides qui ont des besoins de chauffage uniques. Les ménages européens sont confrontés à un dilemme multi-forme en matière de chauffage, puisque plus de 60 millions de chaudières à gaz doivent être remplacées. Bien que le passage aux pompes à chaleur puisse sembler inefficace et coûteux dans les régions extrêmement froides, le recours aux chaudières à gaz peut, dans un premier temps, s'avérer moins coûteux et offrir de meilleures performances à des températures plus froides. Toutefois, cette option comporte des risques liés à la fluctuation des prix du gaz et à l'évolution potentielle des réglementations environnementales.

Pour relever ces défis, Midea RAC a intégré sa technologie de pompe à chaleur de pointe, CirQHP, à une chaudière à gaz, et a développé deux solutions, CirQHP Multi-hybrid et Indoor Hybrid, qui non seulement tirent parti des avantages des deux systèmes, mais servent également de tremplin vers l'adoption de solutions énergétiques plus vertes.

Les solutions de la gamme CirQHP incarnent les principes de l'économie CirQHP et de l'humanité CirQHP, et reflètent l'engagement de Midea RAC en faveur d'une VISION VERTE ET D'UN AVENIR BLEU. En harmonisant les besoins humains avec la nature, Midea RAC entend fournir des solutions de chauffage et de refroidissement optimisées, économes en énergie, rentables et à faible émission de carbone, répondant ainsi aux divers besoins des ménages européens.