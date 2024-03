Midea RAC voegt nieuwe producten toe aan de CirQHP-familie en biedt daarmee one-stop-oplossingen voor klimaatregeling in woningen voor Europese huishoudens

MILAAN, 29 maart 2024 /PRNewswire/ -- In een belangrijke stap om tegemoet te komen aan de verwarmings- en koelingsbehoeften van Europese gezinnen, onthulde Midea's Residential Air Conditioner Division (Midea RAC) haar nieuwe CirQHP-productfamilie op de Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024. De CirQHP-familie is ontworpen om het hele jaar door een one-stop oplossing te bieden voor ruimteverwarming en -koeling op basis van lucht en water en voor de huishoudelijke warmwatervoorziening, speciaal afgestemd op de gevarieerde Europese markt.

image_1 image_2 Midea's latest short film, "Where Tropics Meet Arctic," delivers a heartwarming experience amidst the icy landscapes, embodying the beautiful vision of spreading warmth to every corner of the globe and offering comfort to every user.

Tijdens een paneldiscussie georganiseerd door The Verge, onderzochten experts uit de industrie de uitdagingen waarmee gebruikers worden geconfronteerd in de huidige instabiele economische situatie. Het zijn vooral de schommelende energieprijzen die veel huishoudens treffen. Tijdens de discussie stonden de energiekosten en bezorgdheid over het milieu centraal. Midea RAC wil dit probleem aanpakken.

De CirQHP-familie is een van de antwoorden van Midea RAC op deze tegenstelling tussen duurzaamheid en betaalbaarheid. De CirQHP-familie van Midea RAC richt zich op zowel koelings- als verwarmingsvereisten. De verscheidenheid aan productcombinaties bieden elk een ontwerp dat inspeelt op de unieke gebruikersbehoeften en installatievereisten voor verschillende soorten gebouwen. Hiermee wil het energie-efficiëntie, kosteneffectiviteit en comfort garanderen. Of het nu gaat om een gezellig appartement of een uitgestrekte villa, de optimale configuratie die het bedrijf beschikbaar stelt beperkt het installatieprobleem tot een minimum, waarbij het ultiem comfort en efficiëntie biedt.

De ster van de CirQHP-familie is de CirQHP-warmteterugwinning, een alles-in-één oplossing voor lucht- en waterverwarming met warmteterugwinningstechnologie, het hele jaar door. Dit biedt een oplossing voor het probleem als er meerdere systemen met verschillende buitenunits worden gebruikt. Dergelijke systemen leiden niet alleen tot hogere installatiekosten en koolstofemissies, maar nemen ook enorm veel plaats in en hebben een grotere ecologische voetafdruk.

De CirQHP-warmteterugwinningsoplossing heeft een hoger rendement en lagere energiekosten, met een multi-split systeem dat slechts één buitenunit en verschillende soorten binnenapparaten nodig heeft voor een geïntegreerde lucht- en waterverwarmingsoplossing. Deze innovatieve aanpak biedt een naadloze alles-in-één ervaring op het gebied van koelen, verwarmen en warm water en revolutioneert het comfort in huis op een milieuvriendelijke manier. Met de geavanceerde warmteterugwinningstechnologie levert het systeem 's zomers gratis warm water voor huishoudelijk gebruik door energie uit het airconditioningsproces te recyclen. De technologie zorgt voor snelle temperatuuraanpassingen en warmwatervoorziening het hele jaar door met slechts één buitenunit. Dit bespaart enorm veel energie, en er is minder materiaalverspilling en ruimte nodig. Midea RAC introduceert ook een kleine tank van 100 liter voor appartementbewoners, die voldoet aan verschillende installatietoepassingen en een veelzijdige keuze is voor elk huis.

Midea RAC heeft ook de CirQHP Hybrid-serie op de markt gebracht. Deze is speciaal ontworpen voor koudere regio's met unieke verwarmingsbehoeften. Europese huishoudens worden geconfronteerd met een veelzijdig verwarmingsdilemma, aangezien meer dan 60 miljoen gasketels aan vervanging toe zijn. Hoewel de overstap naar warmtepompen in gebieden met extreme kou inefficiënt en duur kan lijken, kan het in eerste instantie goedkoper zijn om te vertrouwen op gasketels, die betere prestaties leveren bij koudere temperaturen. Deze optie brengt echter risico's met zich mee in verband met de prijsschommelingen voor gas en de mogelijkheid van veranderende milieuregelgeving.

Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft Midea RAC haar topklasse CirQHP-warmtepomptechnologie geïntegreerd met een gasketel. Met de twee ontwikkelde oplossingen, de CirQHP Multi-hybrid en Indoor Hybrid, kunnen beide systemen optimaal worden gebruikt, en dienen zij ook als springplank naar groenere energieoplossingen.

De oplossingen van de CirQHP-familie belichamen de principes van de CirQHP Economy en CirQHP Humanity en weerspiegelen het streven van Midea RAC naar een GROENE VISIE BLAUWE TOEKOMST. Door de menselijke behoeften in harmonie te brengen met de natuur wil Midea RAC geoptimaliseerde verwarmings- en koelingsoplossingen leveren die energiebesparend, kosteneffectief en koolstofarm zijn en voldoen aan de uiteenlopende behoeften van Europese huishoudens.

