Midea toont zijn nieuwste oplossingen voor water- en ruimteverwarming op ISH Frankfurt 2023

FRANKFURT, Duitsland, 17 maart 2023 /PRNewswire/ -- Midea Group ("Midea") toont zijn innovaties voor een groene levensstijl op ISH Frankfurt 2023.

De divisie Building Technology van Midea introduceerde een breed scala aan producten, waaronder R290 LW-warmtepomp, klimaatneutrale LW-warmtepomp, Midea Kong Energy Solution en Atom T.

Met het koelmiddel R290 GWP=3 levert de R290 LW-warmtepomp een A+++ energie-efficiëntie en een maximale uitlaatwatertemperatuur van 75°C.

Stephen Meng, Dean van MBT Research Institute, lanceerde de klimaatneutrale LW-warmtepomp. Hij vermeldde dat de eerste klimaatneutrale warmtepompunits van MBT (M thermal Mono 4, 6, 8, 10kw), die door TUV klimaatneutraal zijn verklaard en eerst op de Duitse markt zullen worden gebracht, een CO2-uitstoot van 0% hebben bij de productie, distributie en installatie.

Midea Energy Solution, one-stop energiebeheer dat PV, energieopslag, LW-warmtepomp en flexibiliteit omvat. Tot de nieuwste oplossingen die een wereldwijd debuut maakten op de ISH behoorde ook Atom T, een hybride innovatie van VRF&LW-warmtepomp met verschillende toepassingen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van wereldwijde klanten.

De divisie Kitchen and Water Heater Appliance van Midea liet zien hoe haar watervoorzieningsoplossingen voor het hele huis huiseigenaren in staat stellen hun waterbehoeften efficiënter en duurzamer te beheren en tegelijkertijd hun energierekening te verlagen. De nieuwe productlijnen, die centrale verwarming, sanitair en drinkwater omvatten, en de introductie van meerdere innovatieve groene functies beloven een veilige, comfortabele en koolstofarme smart home-ervaring.

Centraal staat de elektrische boiler in zonnesysteem, een goedkope en energiebesparende oplossing voor waterverwarming die kan worden aangesloten op fotovoltaïsche (PV) en energieopslagsystemen met meerdere aansluitmogelijkheden. Een ander kenmerkend product van Midea is de R290 warmtepompboiler, met het milieuvriendelijke koelmiddel R290 en een A+ niveau van energie-efficiëntie. De hybride warmtepomp voor wandmontage is ook gemakkelijk te installeren, waardoor het een uitstekende keuze is voor wie een eenvoudige oplossing zoekt om zijn elektriciteitskosten en koolstofvoetafdruk te beperken.

Onder de noemer "A One-Stop Air Solution All Year Round" heeft het nieuwe multi-splitsysteem geïntegreerd met warmteterugwinningstechnologie - CirQHP een wereldwijd debuut gemaakt op de tentoonstelling. CirQHP is ingenieus ontworpen door de divisie Residential Air Conditional van Midea. Het is een enkele buitenunit die tot vier binnenunits ondersteunt, waaronder een waterverwarmingsapparaat, airconditioner en ruimteverwarming, waardoor de opstelling van het split-systeem van huiseigenaren wordt gestroomlijnd en de warmwatervoorziening het hele jaar door wordt gegarandeerd zonder extra kosten.

Tijdens de zinderende zomermaanden, wanneer de airconditioner gedurende langere perioden in werking is, hergebruikt het systeem de energie die wordt gebruikt voor de voeding van de binnenklimaatregelaars om water op te warmen, waardoor het gebruik van elektriciteit voor sanitair warm water aanzienlijk wordt verminderd. Het systeem is verkrijgbaar in twee opties: een met watertank met spiraal voor gezinnen die voorrang geven aan warmwatervoorziening en een met een hydro-unit die zowel ruimte- als waterverwarming goedkoper en groener maakt.

