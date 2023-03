Midea présente ses dernières solutions de chauffage de l'eau et des locaux salon ISH Frankfurt 2023

FRANCFORT, Allemagne, 18 mars 2023 /PRNewswire/ -- Midea Group (« Midea ») présente ses innovations pour les modes de vie verts à l'ISH Frankfurt 2023.

Midea Building Technology Division a présenté une large gamme de produits, notamment : la pompe à chaleur R290 ATW, la pompe à chaleur neutre en carbone ATW, la solution énergétique Midea Kong et la solution Atom T.

Avec le réfrigérant R290 dont le PRG a une valeur de 3, la pompe à chaleur R290 ATW a une efficacité énergétique A+++ et est capable de fournir une température d'eau de sortie maximale de 75 °C.

Stephen Meng, doyen du MBT Research Institute, a lancé la pompe à chaleur neutre en carbone ATW. Il a indiqué que les premières pompes à chaleur neutres en carbone MBT (M-Thermal Mono 4, 6, 8, 10 kw) seraient dans un premier temps lancées sur le marché allemand. Bénéficiant d'une certification TUV pour la neutralité carbone, ces pompes émettent 0 % de CO2 lors des phases de production, de distribution et d'installation.

La solution énergétique de Midea propose une gestion de l'énergie sur un guichet unique, comprenant le PV, le stockage d'énergie, la pompe à chaleur ATW et la flexibilité. Parmi les solutions les plus récentes qui ont fait leurs débuts à l'ISH figuraient également Atom T, une innovation hybride de pompe à chaleur VRF&ATW, qui est associée à toute une série d'applications permettant de répondre aux divers besoins des clients mondiaux.

Midea Kitchen and Water Heater Appliance Division a démontré comment ses solutions d'approvisionnement en eau à l'échelle de la maison permettent aux propriétaires de gérer leurs besoins en eau de façon plus efficace et durable tout en réduisant leurs factures d'énergie. Couvrant le chauffage central, les installations sanitaires et l'eau potable, les nouvelles gammes de produits et multiples caractéristiques vertes innovantes sont porteuses de promesses attractives. Grâce à elles, leurs utilisateurs pourront faire l'expérience d'une maison intelligente sûre, confortable et sobre en carbone.

Le chauffe-eau électrique utilisant le rayonnement solaire occupe le centre de la scène. Cette solution de chauffage de l'eau à faible coût, permettant une économie d'énergie, peut être connectée à des systèmes photovoltaïques (PV) et de stockage d'énergie avec de multiples options de connexion. Un autre produit phare de Midea est le chauffe-eau à pompe à chaleur R290, qui utilise le réfrigérant écologique R290 et offre un niveau A+ d'efficacité énergétique. Cette pompe à chaleur hybride murale est également facile à installer, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui cherchent une solution simple pour réduire leurs dépenses en électricité et leur empreinte carbone.

Sous la bannière « A One-Stop Air Solution All Year Round », CirQHP, le nouveau système multi-split intégré à la technologie de récupération de chaleur, a fait ses débuts lors de l'exposition. Ingénieusement conçue par la Midea Residential Air Conditional Division, CirQHP est une unité extérieure unique qui prend en charge jusqu'à quatre unités intérieures, y compris un dispositif de chauffage de l'eau, un climatiseur et une installation de chauffage des locaux, ce qui simplifie l'installation du système split des propriétaires tout en assurant l'approvisionnement en eau chaude tout au long de l'année sans frais supplémentaires.

Pendant les mois d'été étouffants, lorsque le climatiseur fonctionne sur des périodes prolongées, le système recycle l'énergie utilisée pour alimenter les appareils de climatisation intérieurs pour chauffer l'eau, ce qui réduit considérablement la consommation d'électricité pour l'eau chaude domestique. Le système est disponible en deux options, l'une équipée d'un réservoir d'eau à serpentin conçu pour les familles qui privilégient l'approvisionnement en eau chaude et l'autre, équipée d'une unité hydroélectrique qui rend le chauffage des locaux et de l'eau plus économique et plus écologique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2034495/Midea_Comes_to_ISH_Frankfurt_2023_with_its_Latest_Water_and_Space_Heating_Solutions_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2034496/Midea_Comes_to_ISH_Frankfurt_2023_with_its_Latest_Water_and_Space_Heating_Solutions_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2034497/Midea_Comes_to_ISH_Frankfurt_2023_with_its_Latest_Water_and_Space_Heating_Solutions_3.jpg

SOURCE Midea Group