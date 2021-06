Migração da ClickSoftware para OverIT acelera: outra grande operação de distribuição de energia nos EUA escolhe a oferta de SaaS Geocall da OverIT para substituir sua atual plataforma legada de gestão de finanças e estratégia

MIAMI, 17 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Uma das maiores empresas de distribuição de energia dos EUA, com mais de cinco mil recursos, seleciona a solução de SaaS Geocall da OverIT para migrar de sua implementação da ClickSoftware que está prestes a ser aposentada.

Após um processo muito detalhado, a organização escolheu a OverIT entre líderes do setor como IFS, Oracle e Salesforce. Eles escolheram a solução Geocall da OverIT em razão de seus recursos de integração de serviços de informações geográficas líderes no mercado para monitoramento 2D e 3D com grande volume de ativos. A combinação da solução de colaboração remota de realidade aumentada "toque zero" melhorará drasticamente os processos e eficiências de campo para seus técnicos.

A OverIT foi escolhido por esse distribuidor de energia para transformar aplicações e processos, assim como para migrar para a nuvem. Eles deram preferência a uma solução otimizada de gestão de finanças e estratégia (GFE), e a OverIT foi escolhida como parceira devido a sua plataforma SaaS robusta, experiência coletiva, conhecimento íntimo no campo e referências globais significativas no setor de energia.

Entre os principais impulsionadores da decisão de escolher a Geocall da OverIT estão:

Otimização do trabalho e programações para mais de cinco mil técnicos Redução dos custos de viagem em aproximadamente 30% Melhoria das taxas de fixação pela primeira vez em 25% Resposta cinco vezes mais rápida ao trabalho emergente Alavancagem de especialistas no assunto utilizando uma plataforma de colaboração em tempo real no campo Disponibilização de procedimentos avançados de segurança e de trabalho por meio de dispositivos móveis

"Nos últimos 12 meses, a OverIT foi selecionada mundialmente por muitos clientes que migraram de implementações da ClickSoftware existentes prestes a ser aposentadas ou já aposentadas. Existe uma tendência clara que posiciona a OverIT como a única fornecedora capaz de ajudar esses clientes a superar a implementação de operações complexas com grande volume de ativos. Essa tendência está se acelerando, e a OverIT espera migrar a maioria desses clientes nos próximos 12 a 24 meses", disse Alejandro Nestares, vice-presidente sênior e gerente geral da OverIT Americas.

Respaldada por capital dos Estados Unidos com sede em desenvolvimento na Itália e escritórios principais em Boston e Miami, a OverIT é uma empresa multinacional com mais de 20 anos de experiência internacional e intersetorial em gerenciamento de serviços de campo. A empresa é reconhecida por grandes organizações globais de assessoria e consultoria como fornecedora líder nos setores de GFE e RA.

