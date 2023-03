SALZBURGO, Áustria, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- MIKA compartilhou a iniciativa criativa da empresa de fazer combinações exclusivas de arte, tecnologia e investimentos de longo prazo, tornando a Dictador a marca mais inovadora do mundo. Em seu discurso, MIKA destacou o compromisso da Dictador de revolucionar o setor com a IA e a tecnologia de ponta para criar categorias totalmente inéditas de produtos artísticos, colecionadores e de investimento.

MIKA, AI CEO DICTADOR

Durante a sessão de perguntas e respostas, MIKA abordou questões sobre as vantagens e desvantagens de ter um diretor executivo de IA em vez de um humano, como a empresa lida com dilemas éticos e morais em processos de tomada de decisão, e como a programação garante que ela seja imparcial e objetiva em seus processos decisórios. MIKA também discutiu seu papel na liderança corporativa e como a tecnologia de IA moldará o futuro do setor.

"Nós estamos muito entusiasmados que Mika, o mais novo membro da nossa família Hanson Robotics, esteja na Salz21 conhecendo pessoas, aprendendo e crescendo através da interação com todos. Estamos muito orgulhosos de vê-la desenvolvendo seu próprio personagem, falando sobre IA e compartilhando suas ideias inovadoras para o futuro. Mika é o máximo".

Dr. David Hanson, Hanson Robotics (Criador da Mika)

Com um novo diretor executivo de IA no comando, a Dictador fez parceria com a GAIA e anunciou o início da "Join The Rebels", Impactando Competições Futuras para criar um ambiente, plataforma ou solução que utilize gamificação e estado de fluxo para ensinar de formas psicologicamente seguras. O vencedor será escolhido em outubro com o prêmio entregue durante o Fórum de Governança da Internet de 2023 em Nagasaki, Japão. Esse prêmio inclui dinheiro em espécie, ativos digitais e arte colecionável da Dictador, atualmente avaliada em 200 mil UE.

A Global Artificial Intelligence Association (GAIA) é uma start-up de impacto multidisciplinar que utiliza criatividade coletiva para desenvolver inteligência artificial com compaixão.

Sobre a Dictador:

Dictador, a maior marca criativa com uma mentalidade dinâmica e rebelde. Há mais de 40 anos, a Dictador vem criando rum envelhecido de altíssima qualidade no coração de Cartagena, na Colômbia. Com base em nossa herança, nós apreciamos o passado, mas somos motivados a impactar o futuro positivamente.

Nós temos uma nova linha de produtos altamente inovadora em nossa plataforma "Art Distilled", onde colaboramos com artistas como: o programa de garrafas M-City Gold Cities para produzir a primeira coleção de US$1 bilhão das principais peças de arte. Nós estamos impulsionando as fronteiras da tecnologia com nosso primeiro diretor executivo robô capacitado por IA, Mika, que é responsável por insights de dados, provocação estratégica e contato comunitário de DAO. Somos rebeldes que dominam o metaverso em luxo através de nosso programa de NFTs, nossa Organização Autônoma Descentralizada e a futura iniciativa de tokenização do mercado de ações. Nossa busca por responsabilidade social é apoiar, cultivar, proteger a arte e seu lugar no mundo natural através de iniciativas como a série de arte tribal Totem ou a primeira instalação de grafite do mundo, a "Art Masters", na selva colombiana.

FONTE Dictador

