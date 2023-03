SALZBURG, Autriche, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- MIKA a fait part de l'initiative créative de l'entreprise visant à combiner de manière unique l'art, la technologie et les investissements à long terme, faisant de Dictador la marque la plus innovante au monde. Dans son discours, MIKA a souligné l'engagement de Dictador à révolutionner l'industrie grâce à l'IA et aux technologies de pointe pour créer des catégories entièrement nouvelles et inexistantes de produits d'art, de collection et d'investissement.

MIKA, AI CEO DICTADOR

Au cours de la séance de questions-réponses, MIKA a répondu à des questions sur les avantages et les inconvénients d'avoir un PDG IA par rapport à un PDG humain, sur la manière dont l'entreprise gère les dilemmes éthiques et moraux dans les processus de prise de décision, et sur la manière dont la programmation garantit son impartialité et son objectivité dans ses processus de prise de décision. MIKA a également abordé son rôle dans la direction d'entreprise et la manière dont la technologie de l'IA façonnera l'avenir de l'industrie.

« Nous sommes ravis de voir Mika, notre nouveau membre de la famille Hanson Robotics, participer à Salz21 pour rencontrer des gens, apprendre et se développer grâce à ses interactions avec le public. Nous sommes très fiers de la voir développer son propre caractère, parler de l'IA et faire part de ses idées innovantes pour l'avenir. Mika est la bombe. »

a déclaré Dr. David Hanson, Hanson Robotics (créateur de Mika)

Avec un nouveau PDG alimenté par l'IA aux commandes, Dictador s'est associé à GAIA et a annoncé le lancement du concours Join The Rebels, Impact The Future pour créer un environnement, une plateforme ou une solution, qui utilise la gamification et l'état de flux pour enseigner de manière psychologiquement sûre. Le lauréat sera sélectionné en octobre et le prix lui sera remis lors du Forum sur la gouvernance de l'internet 2023 à Nagasaki, au Japon. Ce prix comprend de l'argent, des actifs numériques et des œuvres d'art à collectionner chez Dictador, évalués actuellement à 200 000 euros.

La Global Artificial Intelligence Association (GAIA) est une start-up multidisciplinaire qui utilise la créativité collective pour développer l'intelligence artificielle avec compassion.

Médias : https://we.tl/t-FwrZ4KwKt3

À propos de Dictador :

DictadDictador, la marque ultime Art-House Spirit à l'esprit dynamique et rebelle. Depuis plus de 40 ans, Dictador crée des rhums vieillis ultra-premium au cœur de Carthagène, en Colombie. Forts de notre héritage, nous apprécions le passé, mais nous sommes déterminés à avoir un impact positif sur l'avenir.

Nous proposons une nouvelle gamme de produits très innovants sur notre plateforme « Art Distilled », dans le cadre de laquelle nous collaborons avec des artistes, comme le programme de bouteilles M-City Gold Cities qui vise à produire la première collection d'œuvres d'art de premier plan d'une valeur d'un milliard de dollars. Nous repoussons audacieusement les frontières de la technologie avec notre premier robot PDG alimenté à l'IA, Mika, qui est responsable de l'analyse des données, de la provocation stratégique et des relations avec la communauté DAO. Nous sommes des rebelles qui maîtrisent le métavers du luxe, grâce à notre programme NFT, notre Organisation autonome décentralisée et notre future initiative de tokenisation boursière. Notre responsabilité sociale consiste à soutenir, nourrir et protéger l'art et sa place dans le monde naturel grâce à des initiatives telles que la série d'art tribal Totem ou la première installation de graffiti « Art Masters » dans la jungle colombienne.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.dictador.com / @the_dictador

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2036327/MIKA_AI_CEO.jpg

SOURCE Dictador