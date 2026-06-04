MILES DE PERSONAS CAMINARÁN 16 MILLAS EN CHICAGO DURANTE LA 31.ª CAMINATA NOCTURNA NACIONAL "THE OVERNIGHT"

Regresa a Chicago por primera vez desde 2009, y reúne a sobrevivientes de pérdidas por suicidio, sobrevivientes de intentos y defensores con el fin de financiar iniciativas de salud mental que salvan vidas

CHICAGO, 4 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sábado 13 de junio por la noche, la American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) llevará su evento emblemático de recaudación de fondos para la prevención del suicidio, "The Overnight", a Chicago por primera vez en 17 años.

Con salida y llegada en el icónico Navy Pier, aproximadamente 2,000 participantes de todo el país emprenderán un impactante recorrido de 16 millas desde el atardecer hasta el amanecer, caminando a lo largo del lago Michigan.

AFSP's 2025 Overnight Walk in NYC

La caminata nocturna The Overnight, "Out of the Darkness" (Saliendo de la oscuridad) fomenta un entorno seguro y sin estigmas donde los participantes comparten historias personales, encuentran sanación y aumentan la concientización de la comunidad. Los fondos recaudados a través del evento ayudan directamente a impulsar la misión de la AFSP de financiar la investigación científica, instruir al público sobre la salud mental, abogar por las políticas públicas que salvan vidas y apoyar a los afectados por el suicidio.

"The Overnight reúne a personas afectadas por la salud mental y el suicidio, sus familias, amigos y quienes están dedicados a ayudar a los demás", indicó Robert Gebbia, director ejecutivo de AFSP. "Este poderoso evento ofrece a los participantes una comunidad profundamente solidaria donde la esperanza y la sanación son el eje central de la experiencia".

Antes del evento, los participantes de la caminata dedican meses a recaudar fondos y a entrenar. En 2025, la caminata recaudó poco menos de $3.1 millones. El regreso de la caminata este año a Chicago tiene un profundo significado para muchos participantes, ya que reúne a una comunidad excepcional de defensores locales y nacionales, cada uno con una conexión única con la causa.

Historias de esperanza, supervivencia y un legado que perdura:

Una voz para los padres: Suzie y Ben DeAvila de Chicago están realizando su primera caminata nocturna para romper el estigma que sufren las familias. Este año, descubrieron que su hija de 11 años estaba lidiando con ansiedad grave, depresión y autolesiones. Tras completar terapias intensivas, tanto de internamiento en hospital como ambulatorias, su hija continúa recuperándose. "Tenemos la esperanza de que caminar junto a mi esposo nos una más como familia e inspire a otros a hablar sobre los problemas de salud mental y la concientización entre los jóvenes", afirmó Suzie DeAvila. Suzie y Ben están caminando para servir de recurso y voz para otros padres que pueden tener dificultades para identificar o reconocer señales de alerta de salud mental en sus hijos.

de Chicago están realizando su primera caminata nocturna para romper el estigma que sufren las familias. Este año, descubrieron que su hija de 11 años estaba lidiando con ansiedad grave, depresión y autolesiones. Tras completar terapias intensivas, tanto de internamiento en hospital como ambulatorias, su hija continúa recuperándose. "Tenemos la esperanza de que caminar junto a mi esposo nos una más como familia e inspire a otros a hablar sobre los problemas de salud mental y la concientización entre los jóvenes", afirmó Suzie DeAvila. Suzie y Ben están caminando para servir de recurso y voz para otros padres que pueden tener dificultades para identificar o reconocer señales de alerta de salud mental en sus hijos. Celebración de un "30.º aniversario de vida": Para Tina Smith de Kansas City, la caminata de Chicago marca un hito monumental. En 1996, un transeúnte salvó la vida de Tina después de un intento de suicidio. Ahora, al vivir con trastorno bipolar, controlar su salud mental y reconocer sus señales de alerta, Tina celebra su "30.º aniversario de vida" al hacer su primera caminata nocturna. "He participado en caminatas comunitarias en Kansas City durante más de una década, pero emprender las 16 millas de The Overnight con el apoyo de mi hija, en la ciudad donde ella vive se siente como el mayor homenaje a la vida que me fue devuelta", dijo Smith. "Es un refugio seguro donde se comparten historias y se produce una sanación verdadera".

Para de Kansas City, la caminata de Chicago marca un hito monumental. En 1996, un transeúnte salvó la vida de Tina después de un intento de suicidio. Ahora, al vivir con trastorno bipolar, controlar su salud mental y reconocer sus señales de alerta, Tina celebra su "30.º aniversario de vida" al hacer su primera caminata nocturna. "He participado en caminatas comunitarias en Kansas City durante más de una década, pero emprender las 16 millas de The Overnight con el apoyo de mi hija, en la ciudad donde ella vive se siente como el mayor homenaje a la vida que me fue devuelta", dijo Smith. "Es un refugio seguro donde se comparten historias y se produce una sanación verdadera". El salvavidas que regresa: Brian Siegel de Chicago emprende su 17.ª caminata nocturna. Su dedicación comenzó aquí mismo durante la caminata de Chicago de 2009. La conexión de Siegel es profundamente personal: fue un transeúnte en un parque de Wilmette que intervino físicamente y salvó a una mujer en pleno intento de suicidio. Si bien camina solo como un "North Star" por ser uno de los principales recaudadores de fondos, lleva consigo los recuerdos de sus compañeros de secundaria y de la madre de un amigo cercano, fallecidos por suicidio.

de Chicago emprende su 17.ª caminata nocturna. Su dedicación comenzó aquí mismo durante la caminata de Chicago de 2009. La conexión de Siegel es profundamente personal: fue un transeúnte en un parque de Wilmette que intervino físicamente y salvó a una mujer en pleno intento de suicidio. Si bien camina solo como un "North Star" por ser uno de los principales recaudadores de fondos, lleva consigo los recuerdos de sus compañeros de secundaria y de la madre de un amigo cercano, fallecidos por suicidio. Transformar la pérdida en abogacía: Tammy Hunter de Chicago es una superviviente de múltiples pérdidas por suicidio, ya que perdió trágicamente a su madre, a su padre, a su hijo (en 2024) y a su mejor amiga (a principios de este año). Para combatir la depresión que le provocaba su propio duelo, Tammy decidió fundar Beyond the Pain (Más allá del dolor), una organización local que ofrece talleres de apoyo y capacitación en primeros auxilios de salud mental. Esta será la primera vez que participa en The Overnight.

Logística del evento y oportunidades para los medios de comunicación:

El evento comienza el sábado 13 de junio, a las 7:15 p. m., hora del centro, en Navy Pier con una emotiva ceremonia de apertura enmarcada por la puesta de sol. Los caminantes harán el recorrido por la noche, con el apoyo de un equipo de voluntarios dedicados y paradas de descanso y alimentos. Los caminantes regresarán a Navy Pier para terminar la caminata. Una conmovedora ceremonia de clausura, que culminará con un mar de luminarias iluminadas que representan las vidas afectadas por el suicidio tendrá lugar el domingo 14 de junio, aproximadamente a las 5:00 a. m., hora del centro.

Los interesados en participar en la caminata nocturna aún pueden registrarse en TheOvernight.org.

Se invita a los representantes de los medios de comunicación a asistir para capturar imágenes impactantes (las ceremonias iluminadas con luminarias, el cruce de la línea de meta al amanecer a orillas del lago Michigan) y a realizar entrevistas con los líderes de AFSP, los organizadores locales y los participantes.

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Acerca de la AFSP

La American Foundation for Suicide Prevention se dedica a salvar vidas y ofrecer esperanza a las personas afectadas por el suicidio, incluidas aquellas personas que han experimentado una pérdida. La AFSP crea una cultura inteligente sobre la salud mental mediante la educación pública y programas comunitarios, desarrolla la prevención del suicidio mediante la investigación y la abogacía, y brinda apoyo a las personas afectadas por el suicidio. Dirigida por el director ejecutivo Robert Gebbia y con sede en Nueva York, con su oficina de políticas y abogacía en Washington, D.C., AFSP tiene capítulos locales en los 50 estados, D.C. y Puerto Rico, con programas y eventos en todo el país. Obtén más información sobre AFSP en su último informe anual y únete a la conversación sobre la prevención del suicidio siguiendo a AFSP en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y TikTok.

Instamos a los medios interesados en esta noticia de revisar las Pautas para el reportaje ético sobre el suicidio de la AFSP.

FUENTE American Foundation for Suicide Prevention