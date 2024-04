Milesight dévoile son nouveau slogan « Make Sensing Matter »

XIAMEN, Chine, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- Milesight, l'un des principaux fournisseurs de produits IdO et de sécurité innovants, est fier de présenter le nouveau slogan de sa marque : « Make Sensing Matter », (donner de l'importance à la détection), qui résume son engagement inébranlable à travers trois dimensions essentielles :

1. Utiliser les produits de détection pour recueillir des données importantes

Les données font converger les mondes physique et numérique pour faire progresser l'innovation et la transformation des entreprises. En fournissant des produits de détection à potentiel multiple, Milesight joue un rôle crucial dans la collecte de données importantes dans le monde physique. Sa gamme diversifiée de capteurs IdO et de caméras de détection numérise la qualité de l'air intérieur, l'occupation des bureaux, les flux de circulation, les rues de la ville, et bien d'autres choses encore. Cette riche palette d'informations permet aux clients de Milesight d'extraire des informations exploitables, favorisant ainsi une prise de décision optimisée.

2. Répondre avec agilité aux besoins spécifiques des clients

Milesight ne se concentre pas seulement sur la compétence des produits, mais aussi sur la création d'impacts réels et positifs pour ses clients. Animée par un état d'esprit centré sur le client et dotée d'un vaste savoir-faire technologique, l'entreprise est toujours plus rapide pour percevoir, comprendre et répondre à l'évolution du marché et des demandes. Ce niveau d'agilité alimente sa croissance dans des secteurs tels que les bâtiments intelligents, la circulation intelligente, la surveillance intelligente, les villes intelligentes et des applications et scénarios plus spécifiques.

« La réactivité n'est pas seulement un service, c'est notre moteur de croissance, a souligné M. Leon Jiang, vice-président de Milesight. Chaque solution déployée est un pas de plus vers notre réussite collective. »

3. Amplifier la valeur grâce aux partenariats

La collaboration est au cœur de la réussite de Milesight. L'entreprise favorise des partenariats solides avec des partenaires technologiques, des distributeurs, des revendeurs, des intégrateurs de systèmes et des fournisseurs de solutions. En créant un écosystème robuste, Milesight amplifie l'impact de ses offres.

« Notre nouveau slogan reflète notre focalisation sur ce qui apporte de la valeur, a déclaré M. Jiang. La détection génère des données, mais ce qui compte, c'est d'en extraire des informations. En fin de compte, il s'agit de tirer parti de la détection pour relever des défis, améliorer l'efficacité et renforcer les entreprises.

Consultez le site Web de Milesight pour en savoir plus sur son nouveau slogan et le positionnement de sa marque.

À propos de Milesight :

Milesight propose des produits de détection à potentiel multiple pour capturer les données les plus significatives et les rendre accessibles dans diverses applications. Elle applique de manière innovante des technologies émergentes telles que l'IA, la 5G et l'IdO à des scénarios d'utilisation distincts. Soucieuse de donner de l'importance à la détection, Milesight répond rapidement aux défis spécifiques de ses clients et collabore avec un réseau croissant de partenaires afin de fournir des données d'une valeur unique. Elle est déterminée à avoir un impact réel et positif sur les bâtiments intelligents, le trafic intelligent, la sécurité intelligente, les villes intelligentes et au-delà.

Contact : [email protected]