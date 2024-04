Milesight stellt neuen Slogan "Make Sensing Matter" vor

XIAMEN, China, April 2, 2024 /PRNewswire/ -- Milesight, ein führender Anbieter von innovativen IoT- und Sicherheitsprodukten, stellt mit Stolz seinen neuen Markenslogan vor: "Make Sensing Matter", der das unermüdliche Engagement des Unternehmens in drei zentralen Bereichen zum Ausdruck bringt:

1. Verwendung von Sensing-Produkten zur Erfassung aussagekräftiger Daten

Daten führen die physische und die digitale Welt zusammen, um die Innovation und Transformation von Unternehmen voranzutreiben. Mit seinen vielseitigen Sensorprodukten spielt Milesight eine entscheidende Rolle bei der Erfassung von aussagekräftigen Daten aus der physischen Welt. Das vielfältige Angebot an IoT-Sensoren und Messkameras macht die Luftqualität in Innenräumen, die Belegung von Büros, Verkehrsströme, Straßen in Städten und vieles mehr digital messbar. Diese reichhaltigen Informationen ermöglichen es den Kunden von Milesight, praxisnahe Erkenntnisse zu gewinnen, die eine optimierte Entscheidungsfindung ermöglichen.

2. Agiles Reagieren auf spezifische Kundenbedürfnisse

Milesight konzentriert sich nicht nur auf die Produktkompetenz, sondern auch auf echte, positive Wirkungen für seine Kunden. Angetrieben von einer kundenorientierten Denkweise und ausgestattet mit umfangreichem Technologie-Know-how, ist das Unternehmen immer schneller in der Lage, den sich entwickelnden Markt und die Anforderungen zu erkennen, zu verstehen und darauf zu reagieren. Dieses Maß an Flexibilität fördert sein Wachstum in Bereichen wie intelligente Gebäude, intelligenter Verkehr, intelligente Überwachung, intelligente Städte und weitere spezifische Anwendungen und Szenarien.

„Reaktionsfähigkeit ist nicht nur eine Dienstleistung, sondern unser Wachstumsmotor", betont . Leon Jiang, Vizepräsident von Milesight. „Jede umgesetzte Lösung ist ein Schritt zu unserem gemeinsamen Erfolg."

3. Wertsteigerung durch Partnerschaften

Die Zusammenarbeit ist das Herzstück des Erfolgs von Milesight. Das Unternehmen arbeitet eng mit Technologiepartnern, Distributoren, Wiederverkäufern, Systemintegratoren und Lösungsanbietern zusammen. Durch die Schaffung eines robusten Ökosystems verstärkt Milesight die Wirkung seiner Angebote.

„Unser neuer Slogan spiegelt unsere stärkere Fokussierung auf das wider, was Wert schafft", sagt Herr Jiang. „Sensoren erzeugen Daten, aber es kommt darauf an, Erkenntnisse aus ihnen zu gewinnen. Letztlich geht es darum, die Sensorik zu nutzen, um Herausforderungen zu bewältigen, die Effizienz zu steigern und Unternehmen zu unterstützen."

Über Milesight:

Milesight bietet vielseitige Sensorprodukte, um die aussagekräftigsten Daten zu erfassen und sie für verschiedene Anwendungen zugänglich zu machen. Das Unternehmen wendet aufkommende Technologien wie KI, 5G und loT innovativ auf verschiedene Anwendungsszenarien an. Milesight hat sich zum Ziel gesetzt, die Bedeutung der Sensorik zu erhöhen. Wir reagieren schnell auf kundenspezifische Herausforderungen und arbeiten mit einem wachsenden Netzwerk von Partnern zusammen, um einen einzigartigen Datenwert zu liefern. Wir sind entschlossen, echte, positive Auswirkungen auf intelligente Gebäude, intelligenten Verkehr, intelligente Sicherheit, intelligente Städte und darüber hinaus zu erzielen.

