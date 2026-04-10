Milesight lance l'EG71, la toute première passerelle unifiée pour l'intégration en profondeur des bâtiments

XIAMEN, Chine, 10 avril 2026 /PRNewswire/ -- Milesight, l'un des principaux fournisseurs de produits innovants de l'internet des objets (IdO), a annoncé le lancement de sa passerelle IdO EG71, conçue pour répondre aux défis de l'intégration des bâtiments intelligents.

Alors que les bâtiments intelligents gagnent en complexité, l'intégration reste le principal goulet d'étranglement du secteur. Des protocoles fragmentés tels que BACnet, Modbus, KNX, M-Bus, E/S et LoRaWAN® continuent de fonctionner de manière isolée, obligeant les intégrateurs à recourir à de multiples passerelles et convertisseurs de protocoles.

La passerelle IdO EG71 pour les bâtiments de Milesight est pensée pour simplifier cette complexité grâce à une intégration profonde de tous les appareils câblés et sans fil. Elle unifie la connectabilité des principaux protocoles de bâtiment en un seul appareil compatible avec les protocoles Modbus, BACnet, KNX, M-Bus, E/S et LoRaWAN®. La passerelle peut prendre en charge jusqu'à deux mille appareils et vingt mille points de données, tout en conservant une architecture rationalisée et sans introduire de passerelles ou de couches de protocole supplémentaires.

La passerelle EG71 offre également une connectabilité de pointe, compatible avec Modbus TCP et BACnet/IP pour une intégration transparente dans le système de gestion du bâtiment, ainsi qu'avec MQTT(S) et HTTP(S) pour une connexion sécurisée aux plateformes en nuage et tierces. Ensemble, ces capacités créent un flux de données unifié entre les appareils de terrain et les applications, au sein d'un cadre intégré.

Au-delà de la connectabilité, la passerelle EG71 apporte une intégration plus poussée en périphérie. En intégrant la prise en charge de Node-RED, Python et Docker, elle assure le traitement des données en temps réel et le déploiement d'applications directement au niveau de la passerelle. Cela permet de conserver les données sensibles sur place, tout en réduisant la dépendance à l'égard d'une infrastructure en nuage ou d'une connectabilité de réseau stable.

Avec l'EG71, Milesight ne se contente pas d'ajouter une nouvelle passerelle à l'écosystème, mais fait progresser l'intégration profonde par les passerelles. Il s'agit de véritablement intégrer les systèmes, et plus seulement de les connecter. En améliorant l'intégration unifiée, la passerelle EG71 de Milesight se positionne comme une avancée significative pour les bâtiments intelligents de la prochaine génération.

À propos de Milesight

Milesight propose des produits de détection à potentiel multiple pour capturer les données les plus significatives et les rendre accessibles dans diverses applications. La société applique de manière innovante des technologies émergentes telles que l'IA, la 5G et l'IdO à des scénarios d'utilisation distincts. Animée par la volonté de rendre la détection réellement utile, Milesight répond rapidement aux défis spécifiques à chaque client et collabore avec un réseau croissant de partenaires afin de conférer aux données une valeur unique. La société s'attache à produire un impact réel et positif en matière de bâtiments intelligents, de circulation intelligente, de sécurité intelligente, de villes intelligentes et bien au-delà.

Contact

Aviva Li

Directrice du marketing et de la marque, Milesight

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