Milesight publie un livre blanc sur la transition vers les bâtiments intelligents en Europe, soulignant une mutation du marché de 32,8 milliards d'euros portée par la réglementation et la technologie

XIAMEN, Chine, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Milesight, l'un des principaux fournisseurs de produits IoT innovants, a récemment publié son livre blanc intitulé « Policy-Driven Development of Smart Buildings in Europe » (Développement piloté par la réglementation des bâtiments intelligents axé en Europe).

Ce livre blanc propose une analyse opportune des forces qui remodèlent l'environnement bâti en Europe, alors que des politiques européennes strictes telles que la directive sur la performance énergétique des bâtiments (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD) se heurtent à une infrastructure immobilière vieillissante. Avec 85 % des structures construites avant 2000 et un rythme de rénovation qui n'atteint que 1 %, le parc immobilier européen est confronté à des besoins urgents de modernisation, créant ainsi une opportunité de rénovation estimée à 32,8 milliards d'euros.

En réponse à cette opportunité, Milesight présente son cadre FES Plus, qui intègre la gestion des installations (F), de l'énergie (E) et de l'espace (S) avec l'intelligence de détection des personnes (Plus). Alimenté par les caractéristiques du LoRaWAN faciles à adapter (déploiement facile, couverture étendue et très faible consommation), le cadre transforme la conformité en valeur stratégique. Ses principaux éléments permettent d'obtenir des résultats ciblés : le Facility Management permet un contrôle conforme au système BACS, la gestion de l'énergie permet d'atteindre les objectifs de décarbonisation pour 2030, et la gestion de l'espace garantit des normes de qualité de l'air saines. Centré sur la détection des personnes, le système transforme les bâtiments statiques en environnements adaptatifs qui concilient les exigences réglementaires et l'expérience centrée sur l'homme.

« Les « personnes » représentent le « plus » qui élève notre vision des bâtiments intelligents au-delà de la simple efficacité », déclare Andy Lee, directeur des ventes chez Milesight. « L'occupation, l'activité et le confort sont les éléments qui déterminent la performance des bâtiments. En détectant l'occupation et les comportements, nous créons des espaces conformes et efficaces qui sont fondamentalement centrés sur les personnes ».

Ce livre blanc souligne que la transition vers les bâtiments intelligents n'est plus facultative, il s'agit désormais d'un impératif stratégique façonné par les politiques, la demande du marché et les avancées technologiques. Le cadre FES Plus de Milesight offre une voie évolutive et interopérable qui permet non seulement de répondre à ces normes en pleine évolution, mais aussi de les dépasser, transformant ainsi la conformité en un avantage concurrentiel durable.

