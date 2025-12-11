Milesight veröffentlicht Whitepaper zur Smart-Building-Transformation in Europa und zeigt eine von politischen Vorgaben und Technologie getriebene Marktverschiebung von 32,8 Milliarden Euro

XIAMEN, China, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Milesight, ein führender Anbieter innovativer IoT-Produkte, hat kürzlich sein Whitepaper „Policy-Driven Development of Smart Buildings in Europe" veröffentlicht.

Das Whitepaper bietet eine hochaktuelle Analyse der Kräfte, die Europas gebaute Umwelt verändern, da strenge EU-Vorgaben wie die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) auf eine alternde Gebäudestruktur treffen. Bei einem Anteil von 85 % der Gebäude, die vor dem Jahr 2000 errichtet wurden, und einer Sanierungsrate von nur 1 % steht der europäische Gebäudebestand vor dringendem Modernisierungsbedarf – und eröffnet damit ein prognostiziertes Nachrüstpotenzial von 32,8 Milliarden Euro.

Als Reaktion auf dieses Potenzial stellt Milesight sein FES-Plus-Framework vor, das Facility- (F), Energie- (E) und Flächenmanagement (Space, S) mit People-Sensing-Intelligence (Plus) integriert. Gestützt auf die nachrüstungsfreundlichen Eigenschaften von LoRaWAN – einfache Einbindung, große Reichweite und extrem geringer Energieverbrauch – verwandelt das Framework Compliance-Anforderungen in einen strategischen Mehrwert. Seine Kernkomponenten liefern gezielte Ergebnisse: Das Facility-Management ermöglicht ein BACS-konformes Monitoring, das Energiemanagement treibt die Dekarbonisierungsziele für 2030 voran und das Flächenmanagement stellt gesunde IAQ-Standards (Innenraumluftqualität) sicher. Mit People Sensing, also der Erfassung von Anwesenheit und Raumnutzung, im Mittelpunkt verwandelt das System statische Gebäude in adaptive Umgebungen, die regulatorische Anforderungen mit einem menschorientierten Nutzungserlebnis in Einklang bringen.

„‚People' ist das ‚Plus', das unsere Smart-Building-Vision über reine Effizienz hinaushebt", sagte Andy Lee, Vertriebsdirektor bei Milesight. „Belegung, Aktivität und Komfort bestimmen die Leistungsfähigkeit eines Gebäudes. Indem wir Belegung und Verhalten erfassen, schaffen wir regelkonforme, effiziente Räume, die im Kern menschorientiert sind."

Das Whitepaper unterstreicht, dass der Übergang zu intelligenten Gebäuden nicht länger optional ist, sondern eine strategische Notwendigkeit darstellt, die durch politische Vorgaben, Marktnachfrage und technologischen Fortschritt geprägt wird. Das FES-Plus-Framework von Milesight bietet einen skalierbaren, interoperablen Weg, diese sich wandelnden Standards nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen – und verwandelt regulatorische Compliance in einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

