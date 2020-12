Miller Lite Celebra Las Fiestas Decembrinas Con El Give Back 12-Pack

CHICAGO, 15 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Si bien todos han sufrido los impactos de la pandemia, la comunidad latina se ha visto afectada de manera desproporcionada. Es por esto que Miller Lite, a través del programa Give Back 12-Pack, está aliviando parte de la presión económica que traen las fiestas decembrinas regalando alimentos y cerveza por un valor de $50,000 y donando $50,000 adicionales a UnidosUS para colaborar con sus esfuerzos de apoyo ante la pandemia. La cerveza regalará $25 para que la gente arme un "Give Back 12-Pack": seis productos que se utilizarán para preparar la cena de Nochebuena y hasta un six-pack de Miller Lite.

Miller Lite Give Back 12-Pack

"Esta época de fiestas será muy distinta ahora que la gente no puede reunirse para disfrutar Miller Time en familia. No podemos cambiar eso, pero por lo menos podemos hacer que estas fiestas sean mejores gracias al programa 'Give Back 12-Pack'", afirmó Allison Wallin, gerente de Marketing de Miller Lite: "Este regalo es para que las familias se preocupen menos en lo que cenarán y se enfoquen más en conectarse con sus seres queridos. También esperamos que, a través de nuestra alianza con UnidosUS, traigamos alivio significativo a las comunidades más afectadas por la pandemia".

Desde hoy y hasta el 31 de diciembre, las personas mayores de 21 pueden visitar MillerLite.com/ES/GiveBack12Pack e ingresar al sorteo en el que podrán ganar uno de los 2,000 vales de $25. El dinero será depositado a los ganadores a través de Venmo para que puedan personalizar su Give Back 12-Pack con los productos que necesiten para celebrar las fiestas decembrinas.

Para complementar el programa Give Back 12-Pack, Miller Lite también está donando $50,000 al fondo Esperanza/Hope Fund de UnidosUS. Gracias a la donación se proporcionarán más de 14,000 comidas a familias, se apoyarán los esfuerzos para dar acceso al internet a las familias de modo que puedan seguir con el aprendizaje en línea durante estos tiempos tan difíciles y se ayudará a crear conciencia sobre las medidas de salud pública para enfrentar la COVID-19.

"Estamos orgullosos de asociarnos con Miller Lite para ayudar a que la comunidad tenga la mejor Nochebuena, la fecha más importante durante la época de fiestas para muchos latinos", señaló Delia de la Vara, vicepresidenta senior de Iniciativas Estratégicas y de Desarrollo en UnidosUS. "La contribución de $50,000 de Miller Lite está ayudando a UnidosUS a alcanzar el objetivo de los cinco millones de dólares y ayuda a proporcionar la tan necesitada ayuda económica y de alimentos a nuestras comunidades".

El programa Give Back 12-Pack está disponible para residentes legales de Estado Unidos mayores de 21 años. Para conocer las reglas y cómo acceder, visite MillerLite.com/ES/GiveBack12Pack. Para conocer más información sobre Miller Lite, siga @MillerLite en Instagram, Twitter y Facebook.

NO SE NECESITA HACER UNA COMPRA. La promoción comienza aproximadamente a las 12:00 p. m. CT del 12/15/20 y termina a las 11:59:59 p. m CT del 12/31/20. Disponible solo para residentes legales de los 50 estados + Washington DC de 21 años o mayores. Se debe contar con una cuenta de Venmo para poder recibir el premio. Conoce las reglas oficiales, incluyendo cómo ingresar, probabilidades, premios, detalles y restricciones, en millerlite.com/es/giveback12pack. No válido donde esté prohibido. Pueden aplicar tarifas de mensajería y datos. Esta promoción no está patrocinada, respaldada o administrada por o en asociación con Venmo o Paypal, Inc.

