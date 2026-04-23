Milliken & Company présentera des produits innovants de nouvelle génération à Interpack 2026

SPARTANBURG, S.C., 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Des emballages ultra transparents aux structures plus légères et plus recyclables, Milliken & Company fait progresser les performances des polymères dans les applications quotidiennes. Lors du salon Interpack 2026, qui se tiendra du 7 au 13 mai à Düsseldorf, en Allemagne, Milliken mettra en lumière les technologies additives de nouvelle génération conçues pour aider les transformateurs et les propriétaires de marques à améliorer l'efficacité, la flexibilité de la conception et la performance des matériaux à l'échelle. Les experts de Milliken participeront également aux sessions du forum Spotlight les 11 et 12 mai, partageant des exemples concrets de la manière dont l'entreprise a aidé les marques à mettre en place des solutions d'emballage avancées.

"L'avenir de l'emballage dépend de la manière dont les matériaux et les processus fonctionnent ensemble", a déclaré Wim Van De Velde, vice-président exécutif et directeur général de la division additifs plastiques de Milliken. "À Interpack, nous mettons en avant les technologies développées pour aider nos clients à améliorer les performances tout en permettant la conception d'emballages plus légers et plus recyclables".

Depuis plus de 60 ans, Milliken s'appuie sur la science des matériaux pour proposer des solutions qui maximisent l'efficacité des ressources et minimisent leur utilisation. Parmi les innovations présentées à Interpack 2026 et conformes au contact alimentaire, on peut citer

Millad ClearX™ 9000 : Idéal pour l'emballage alimentaire, le stockage domestique et les applications médicales, ce clarificateur de nouvelle génération pour le polypropylène (PP) offre une transparence ultra-claire à des niveaux de charge d'additifs réduits. Millad ClearX™ 9000 améliore la compatibilité des additifs pour aider les producteurs de résine et les transformateurs à connaître moins de temps d'arrêt, moins de déchets et des changements plus rapides - ce qui apporte des améliorations mesurables à l'efficacité de la fabrication.





: Idéal pour l'emballage alimentaire, le stockage domestique et les applications médicales, ce clarificateur de nouvelle génération pour le polypropylène (PP) offre une transparence ultra-claire à des niveaux de charge d'additifs réduits. Millad ClearX™ 9000 améliore la compatibilité des additifs pour aider les producteurs de résine et les transformateurs à connaître moins de temps d'arrêt, moins de déchets et des changements plus rapides - ce qui apporte des améliorations mesurables à l'efficacité de la fabrication. LeneX™ UGN-52 : La dernière technologie d'amélioration de la barrière de Milliken améliore les performances des films, conteneurs et flacons pharmaceutiques en PEHD et PEBDL. Ces solutions permettent de réduire l'utilisation de matériaux et le poids des pièces tout en améliorant les propriétés de barrière du polyéthylène (PE), ce qui permet aux concepteurs de créer davantage de produits mono-matériaux et d'améliorer la compatibilité avec le recyclage.





La dernière technologie d'amélioration de la barrière de Milliken améliore les performances des films, conteneurs et flacons pharmaceutiques en PEHD et PEBDL. Ces solutions permettent de réduire l'utilisation de matériaux et le poids des pièces tout en améliorant les propriétés de barrière du polyéthylène (PE), ce qui permet aux concepteurs de créer davantage de produits mono-matériaux et d'améliorer la compatibilité avec le recyclage. Hyperform ® HPN ® : Les agents de nucléation Milliken transforment les performances des PP. Ils offrent une esthétique plus nette et des temps de cycle plus courts, tout en améliorant la clarté optique, en réduisant le voile et en garantissant un rétrécissement isotrope. Parfaites pour le moulage par injection et les applications à parois minces, ces solutions fonctionnent avec les PP homopolymères, à impact et copolymères à blocs.





Les agents de nucléation Milliken transforment les performances des PP. Ils offrent une esthétique plus nette et des temps de cycle plus courts, tout en améliorant la clarté optique, en réduisant le voile et en garantissant un rétrécissement isotrope. Parfaites pour le moulage par injection et les applications à parois minces, ces solutions fonctionnent avec les PP homopolymères, à impact et copolymères à blocs. ClearShield™: Technologie d'absorption des UV pour les applications d'emballage PET qui aide à protéger les contenus emballés de l'exposition à la lumière ultraviolette tout en conservant un aspect cristallin.

Des clarifiants aux colorants, en passant par les concentrés, et bien plus encore, la gamme d'additifs Milliken est conçue pour répondre aux défis actuels de l'emballage. Visitez le stand Milliken C18 dans le Hall 10 à Interpack 2026 ou interpack2026.milliken.com pour en savoir plus.

À propos de Milliken

Milliken s'appuie sur la science des matériaux pour réaliser aujourd'hui les innovations de demain. Découvrez notre portefeuille novateur de textiles, de revêtements de sol, de produits chimiques spécialisés et de solutions de soins de santé sur milliken.com et sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

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