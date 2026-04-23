Milliken & Company stellt auf der Interpack 2026 Produktinnovationen der nächsten Generation vor

SPARTANBURG, S.C., 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Von ultraklaren Verpackungen bis hin zu leichteren, besser recycelbaren Strukturen entwickelt Milliken & Company die Leistungsfähigkeit von Polymeren in Alltagsanwendungen weiter. Auf der Interpack 2026, die vom 7. bis 13. Mai in Düsseldorf stattfindet, wird Milliken additive Technologien der nächsten Generation vorstellen, die Verarbeitern und Markeninhabern helfen sollen, ihre Effizienz, Designflexibilität und Materialleistung in großem Maßstab zu verbessern. Milliken-Experten werden am 11. und 12. Mai auch an den Spotlight Forum-Sitzungen teilnehmen und anhand von Beispielen aus der Praxis zeigen, wie das Unternehmen Marken bei der Entwicklung fortschrittlicher Verpackungslösungen unterstützt hat.

"Die Zukunft der Verpackung hängt davon ab, wie gut Materialien und Prozesse zusammenarbeiten", sagt Wim Van De Velde, Executive Vice President und Managing Director des Geschäftsbereichs Kunststoffadditive bei Milliken. "Auf der Interpack stellen wir Technologien vor, die unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig leichtere und besser recycelbare Verpackungsdesigns zu ermöglichen."

Seit mehr als 60 Jahren nutzt Milliken die Materialwissenschaft, um Lösungen anzubieten, die die Ressourceneffizienz maximieren und den Ressourcenverbrauch minimieren. Zu den auf der Interpack 2026 vorgestellten lebensmittelverträglichen Innovationen gehören:

Millad ClearX™ 9000 : Dieses Klärmittel der nächsten Generation für Polypropylen (PP) eignet sich ideal für Lebensmittelverpackungen, Haushaltswaren und medizinische Anwendungen und bietet ultraklare Transparenz bei reduzierter Additivbelastung. Millad ClearX™ 9000 verbessert die Kompatibilität von Additiven und trägt dazu bei, dass Harzhersteller und -verarbeiter weniger Ausfallzeiten, weniger Abfall und schnellere Umrüstungen haben, was zu messbaren Verbesserungen der Fertigungseffizienz führt.





: Dieses Klärmittel der nächsten Generation für Polypropylen (PP) eignet sich ideal für Lebensmittelverpackungen, Haushaltswaren und medizinische Anwendungen und bietet ultraklare Transparenz bei reduzierter Additivbelastung. Millad ClearX™ 9000 verbessert die Kompatibilität von Additiven und trägt dazu bei, dass Harzhersteller und -verarbeiter weniger Ausfallzeiten, weniger Abfall und schnellere Umrüstungen haben, was zu messbaren Verbesserungen der Fertigungseffizienz führt. LeneX™ UGN-52: Millikens neueste Technologie zur Verbesserung der Barriere verbessert die Leistung von HDPE- und LLDPE-Folien, Behältern und pharmazeutischen Flaschen. Diese Lösungen ermöglichen ein Downgauging zur Verringerung des Materialverbrauchs und des Teilegewichts bei gleichzeitiger Verbesserung der Barriereeigenschaften von Polyethylen (PE), so dass die Konstrukteure mehr Produkte aus einem Material herstellen können, was die Recyclingfähigkeit verbessert.





Millikens neueste Technologie zur Verbesserung der Barriere verbessert die Leistung von HDPE- und LLDPE-Folien, Behältern und pharmazeutischen Flaschen. Diese Lösungen ermöglichen ein Downgauging zur Verringerung des Materialverbrauchs und des Teilegewichts bei gleichzeitiger Verbesserung der Barriereeigenschaften von Polyethylen (PE), so dass die Konstrukteure mehr Produkte aus einem Material herstellen können, was die Recyclingfähigkeit verbessert. Hyperform ® HPN ® : Die Nukleierungsmittel von Milliken verändern die Leistung von PP. Sie sorgen für eine klarere Ästhetik und kürzere Zykluszeiten, während sie gleichzeitig die optische Klarheit verbessern, Trübungen reduzieren und eine isotrope Schrumpfung gewährleisten. Diese Lösungen eignen sich perfekt für den Spritzguss und dünnwandige Anwendungen und sind für Homopolymer-, Schlagzäh- und Blockcopolymer-PP geeignet.





Die Nukleierungsmittel von Milliken verändern die Leistung von PP. Sie sorgen für eine klarere Ästhetik und kürzere Zykluszeiten, während sie gleichzeitig die optische Klarheit verbessern, Trübungen reduzieren und eine isotrope Schrumpfung gewährleisten. Diese Lösungen eignen sich perfekt für den Spritzguss und dünnwandige Anwendungen und sind für Homopolymer-, Schlagzäh- und Blockcopolymer-PP geeignet. ClearShield™: UV-Absorbertechnologie für PET-Verpackungsanwendungen, die dazu beiträgt, verpackte Inhalte vor der Einwirkung von ultraviolettem Licht zu schützen und gleichzeitig ein kristallklares Aussehen zu bewahren.

Von Klärmitteln bis hin zu Farbstoffen, Konzentraten und vielem mehr ist das Additiv-Portfolio von Milliken speziell darauf ausgerichtet, die heutigen Verpackungsherausforderungen zu lösen. Besuchen Sie den Milliken-Stand C18 in Halle 10 auf der Interpack 2026 oder interpack2026.milliken.com, um mehr zu erfahren.

Informationen zu Milliken

Milliken nutzt die Materialwissenschaft, um schon heute die Durchbrüche von morgen zu ermöglichen. Entdecken Sie unser innovatives Portfolio an Textilien, Bodenbelägen, Spezialchemikalien und Gesundheitslösungen unter milliken.com und auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg