Millionenfach verkaufte Erba COVID-19-Antikörpertests jetzt auf führenden ELISA-Analysegeräten validiert

LONDON, 31. August 2020 /PRNewswire/ -- Um die weltweite Verfügbarkeit hochwertiger Testmethoden für SARS-Cov-2 zu verbessern, kündigte Erba Mannheim die Verfügbarkeit validierter, automatisierter Protokolle für seine erfolgreiche Serie der ErbaLisa COVID-19-IgG- und IgM-ELISA-Kits an.

Optimierte Protokolle für gängige Instrumente der Hersteller Dynex, Stratec, Awareness und Delta Biologicals sind jetzt verfügbar, ebenso wie für die eigenen Analysegeräte von Erba, darunter der ELAN 30s-Mikrostreifenprozessor. Solche Protokolle tragen dazu bei, die manuellen Leistungsmerkmale zu erfüllen oder zu übertreffen und klinische Ergebnisse schneller und mit größerer Sicherheit zu melden.

Nikhil Vazirani, MD von Erba Mannheim, meinte dazu: „Da bereits mehr als eine Million ELISA COVID-19-Tests ausgegeben wurden, sind wir zuversichtlich, dass diese Entwicklung den Labors helfen wird, unsere hochwertigen Tests schneller zu übernehmen".

Erfahren Sie mehr: https://erbalisacovid19.erbamannheim.com/

Informationen zu Erba Mannheim

Erba Mannheim ist ein globales Unternehmen, das innovative, erschwingliche und nachhaltige klinische Diagnostikprodukte in über 100 Länder liefert, um soziale Veränderungen in den Entwicklungsländern der Welt zu bewirken. Erba nutzt europäische und amerikanische Forschung und Entwicklung auf Spitzenniveau und eine effiziente, kostengünstige Produktion, um innovative Technologien zu schaffen, die Menschen in allen Ressourcenumgebungen zugänglich gemacht werden.

