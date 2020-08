Vendus à un million d'exemplaires, les tests Erba de détection des anticorps contre la COVID-19 sont désormais validés sur les principaux analyseurs ELISA

LONDRES, 31 août 2020 /PRNewswire/ -- Pour faciliter l'accès à méthodes de détection du SARS-CoV-2 de haute qualité partout dans le monde, Erba Mannheim a annoncé le lancement de protocoles automatisés validés pour leur gamme performante de kits immuno-enzymatiques (ELISA) ErbaLisa COVID-19 pour la détection des anticorps IgG et IgM.

Des protocoles optimisés sont désormais disponibles pour les instruments les plus populaires fabriqués par Dynex, Stratec, Awareness et Delta Biologicals, ainsi que pour les analyseurs d'Erba, dont le processeur microbande ELAN 30s. Ces protocoles permettront d'atteindre ou de dépasser les rendements manuels et de communiquer les résultats cliniques plus rapidement et de manière plus fiable.

Nikhil Vazirani, directeur général d'Erba Mannheim, a déclaré : « Avec plus d'un million de tests ELISA COVID-19 déjà disponibles, nous sommes convaincus que ce développement aidera les laboratoires à adopter plus rapidement nos tests de haute qualité et de grande valeur. »

Pour en savoir plus : https://erbalisacovid19.erbamannheim.com/

À propos d'Erba Mannheim

Erba Mannheim est une société mondiale qui se concentre sur la création d'un impact social dans les nations en développement du monde entier en fournissant des solutions de santé innovantes, abordables et durables. Opérant et fournissant des produits de diagnostic clinique dans plus de 100 pays, Erba Mannheim utilise une combinaison de R&D européenne et américaine de pointe et une fabrication efficace à faible coût pour élaborer des technologies innovantes et accessibles aux personnes, quelles que soient leurs ressources.

