MIM Software Inc. s'associe à Spectrum Dynamics Medical

VERITON est le premier tomodensitomètre TCZ multi-organe à 12 détecteurs au monde, et il offre une sensibilité, une qualité d'image et une précision diagnostique inégalées. Les détecteurs sont spécialement configurés pour chaque organe afin d'obtenir des résultats optimaux, et une plus grande optimisation est possible avec des protocoles grâce à une haute résolution, une plus faible dose et des temps d'acquisition plus courts.

Spectrum Dynamics a sélectionné MIM Software comme partenaire afin de complémenter son approche innovante et centrée autour du client en matière de médecine nucléaire. MIM Software apporte son savoir-faire dans l'affichage et l'analyse d'images afin d'offrir un flux de tâches personnalisé et intégré pour le VERITON. Les clients bénéficieront d'une automatisation de la segmentation de l'image, de la quantification et de la gestion des données multimodalité dans une plateforme non liée à un fournisseur.

Ce partenariat allie des technologies de pointe dans une solution SPECT complète visant à offrir des soins de haute qualité aux patients via une médecine personnalisée et de précision.

À propos de MIM Software Inc.

MIM Software Inc. offre des solutions d'imagerie pratiques dans les domaines de la radio-oncologie, de la radiologie, de la médecine nucléaire, de la neuroimagerie et de l'imagerie cardiaque. MIM propose des solutions pour les postes de travail PC et Mac® et les plateformes mobiles iOS et cloud. MIM est une société privée qui vend ses produits à travers le monde aux centres d'imagerie, aux hôpitaux, aux cliniques spécialisées, aux organisations de recherche et aux entreprises pharmaceutiques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.mimsoftware.com.

À propos de Spectrum Dynamics Medical

Spectrum Dynamics Medical est un leader, développeur, fabricant et vendeur mondial d'équipements spécialisés d'imagerie cardiaque SPECT. Elle est la première entreprise à délaisser les détecteurs à l'iodure de sodium et à tubes à vide au profit d'une nouvelle technologie cristal à semiconducteurs et entièrement numérique avec le système D-SPECT®, qui est aujourd'hui le produit phare dans cette catégorie aux États-Unis, en Europe, au Japon et sur d'autres marchés. Avec sa nouvelle méthodologie révolutionnaire de tomodensitométrie TCZ robotique à 360 degrés, le système de caméra universel VERITON et VERITON-CT est à différents stades d'autorisation réglementaire à travers le monde. Spectrum Dynamics offre à ses clients une qualité d'image, une valeur diagnostique et des atouts sur les plans de la santé et de l'économie inégalés.

