MIMARU beleuchtet, wie internationale Reisende Japans Marathons in Familienurlaube verwandeln

- Neuer Reisetrend: Läufer nehmen Partner, Freunde und Kinder mit auf die Reise -

TOKIO, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, Japans führende Apartment-Hotelmarke für Familien unter der Leitung von Cosmos Hotel Management Co., Ltd., hebt hervor, wie internationale Besucher die Teilnahme an einem Marathon in gemeinsame Reiseerlebnisse mit Familienmitgliedern, Freunden und Reisebegleitern verwandeln.

Laut MIMARU sind fast 80 Prozent der Gäste, die während des Zeitraums des bekannten internationalen Tokioter Marathons in der MIMARU-Unterkunft in Tokio-Shinjuku übernachten, Teilnehmer des Marathons. Da Japan weiterhin eine Rekordzahl internationaler Besucher anzieht, planen viele Reisende ihren gesamten Urlaub rund um die Marathon-Teilnahme einer Person und verwandeln so die Rennwochenenden in längere Reisen, bei denen sie das Laufen mit kulturellen Erlebnissen in Tokio, Kyoto, Osaka und darüber hinaus verbinden.

Run Japan, betrieben von R-bies Co., Ltd., versorgt internationale Läufer mit Informationen und Anmeldemöglichkeiten für Marathonveranstaltungen in ganz Japan und präsentiert dabei die vielfältigen Reiseziele, Landschaften und kulturellen Erlebnisse des Landes durch das Laufen.

Offizielle Website von Run Japan: https://runjapan.jp/

„Für viele Reisende ist der Marathon nur ein Teil der Reise", sagte Mao Mochizuki, zuständig für internationale Öffentlichkeitsarbeit bei MIMARU. „Eine Person läuft vielleicht, aber alle erkunden gemeinsam Japan. Das Rennen wird zum Anlass, zu reisen, Zeit miteinander zu verbringen und neue Orte zu entdecken." Japans Marathonkalender wird für internationale Besucher immer attraktiver, da er Weltklasse-Veranstaltungen mit der Möglichkeit verbindet, einige der beliebtesten Reiseziele des Landes zu erkunden.

Tokios bekannter internationaler Marathon führt die Läufer durch einige der symbolträchtigsten Stadtteile, während der Kyoto-Marathon an historischen Tempeln und Schreinen vorbeiführt und eine einzigartige Mischung aus Tradition, Kultur und natürlicher Schönheit bietet. In Osaka erleben die Läufer die berühmte Energie der Stadt, ihre Esskultur und die begeisterte Unterstützung durch die Einheimischen.

Marathon-Bilder 1: https://drive.google.com/file/d/1uU8l3WFZ5emHiqGYMm9R7bhHumuIWL6T/view?usp=sharing

https://kyoto-marathon.com/en/

https://www.osaka-marathon.com/2026/en/

Viele Reisende verlängern ihren Aufenthalt über das Rennwochenende hinaus und nutzen Japans „Goldene Route" – bestehend aus Tokio, Kyoto und Osaka – als Ausgangspunkt, bevor sie zu weiteren lokalen Zielen und regionalen Erlebnissen im ganzen Land weiterreisen, von der Küstenlandschaft des Shonan International Marathon bis hin zu den historischen Landschaften rund um den Nara-Marathon.

Marathon-Bilder 2: https://drive.google.com/file/d/1kSpTGvx1VG32llMDvlXROPVRCObYV8t1/view?usp=drive_link

Marathon-Bilder 3: https://drive.google.com/file/d/17tDtFzpCqvc4mXkS_gilsZGJHV_Ct-XZ/view?usp=drive_link

https://www.nara-marathon.jp/lang/en/

https://www.shonan-kokusai.jp/

Dieser Trend spiegelt einen allgemeinen Wandel hin zu erlebnisorientiertem Reisen wider, bei dem Besucher ihre Reiserouten um bedeutungsvolle Veranstaltungen herum gestalten, anstatt sich allein auf traditionelle Besichtigungen zu beschränken.

Die Unterkunft spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung dieser Art des Reisens. Unterkünfte im Apartment-Stil ermöglichen es Läufern und ihren Begleitern, bequem zusammen zu wohnen, und bieten Raum, sich vor dem Renntag vorzubereiten und sich danach zu entspannen, während sie ihre Reise durch Japan fortsetzen.

Die offizielle Website von MIMARU: https://mimaruhotels.com/en/

Zimmer im MIMARU: https://drive.google.com/file/d/19gXkLGDR7MPFmEtrthrvlFaWd5BE9sg0/view?usp=drive_link

„Da Reisende nach unvergesslicheren und bedeutungsvolleren Erlebnissen suchen, werden Marathonreisen zu einer neuen Art, Japan zu erleben", sagte Mochizuki. „Es geht nicht mehr nur darum, es bis ins Ziel zu schaffen. „Es geht darum, die Reise mit den Menschen zu teilen, mit denen man unterwegs ist."