MIMARU partage ses impressions sur l'événement d'échange culturel de la Journée des enfants organisé par l'ANO-NE Kids Club : Et si les enfants étaient les voyageurs les plus naturels du monde ?

TOKYO, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, la première marque japonaise d'appartements hôteliers pour les familles, exploitée par Cosmos Hotel Management Co., Ltd, a partagé ses impressions sur l'événement spécial de la Journée des enfants qui s'est tenu le 5 mai à l'ANO-NE Kids Club dans le quartier Ginza/Yurakucho de Tokyo, où des enfants du Japon et de l'étranger se sont réunis pour une expérience d'échange culturel basée sur le jeu.

Illustration 1 : https://drive.google.com/file/d/16B--UpeLBrz77zvD6FOZB6Aw9jYOIl_d/view?usp=sharing

L'événement a réuni 26 enfants pour des activités de jeu actif, des lectures d'histoires bilingues et des ateliers d'artisanat culturel japonais. Conçu comme un espace où les enfants peuvent jouer librement tandis que les parents profitent de moments indépendants en ville, l'événement reflétait le concept plus large de l'ANO-NE Kids Club, qui vise à soutenir les voyages familiaux modernes.

Illustration 2 : https://drive.google.com/file/d/1EjbZk5tQpOVNO4XEQmhCsk_fWx7Q_Lp_/view?usp=drive_link

Moments de l'événement : https://www.instagram.com/reel/DYg7K9kJefy/?igsh=MTZmeDZjd2xweWEzNw%3D%3D&utm_source=Children&utm_medium=prinsta&utm_campaign=20260505

Pour les enfants, la langue n'a peut-être jamais été une condition préalable à l'établissement d'un lien. Grâce au jeu et aux expériences partagées, des liens naturels se sont créés sans effort, et les enquêtes menées à l'issue de l'événement ont révélé des niveaux élevés de satisfaction.

Parmi les utilisateurs de l'ANO-NE Kids Club, 51 % sont des familles internationales provenant de plus de 30 pays et régions. Depuis l'ouverture, le personnel a observé à maintes reprises que les enfants de différents pays se rapprochaient naturellement au-delà des différences linguistiques ou culturelles. Lors de cet événement, ces moments ont été particulièrement visibles grâce à des activités encourageant la coopération, le jeu partagé et la communication entre des enfants qui venaient à peine de se rencontrer.

« En regardant les enfants jouer ensemble, j'ai eu l'impression que les adultes étaient peut-être trop conscients des barrières linguistiques », a déclaré Mao Mochizuki du bureau de planification de la gestion de Cosmos Hotel Management. « Les enfants sont peut-être des voyageurs naturels, d'une manière que les adultes oublient parfois. Ou peut-être est-ce parce que des espaces comme l'ANO-NE Kids Club existent que ce genre de moments peut se produire. »

Illustration 3 : https://drive.google.com/file/d/1JnrsivnTxPSE7xuoFWTM3Fem1DoJtG9Y/view?usp=drive_link

Les enquêtesmenées à l'issue de l'événementontrévélé un taux de satisfaction moyen de 9 sur 10. Les parents ont également exprimé leur appréciation de pouvoir passer du temps de manière indépendante tout ensachantqueleurs enfants profitentd'uneexpériencesûre et stimulante.

Alors que les voyages en famille continuent d'évoluer, de plus en plus de parents recherchent des expériences qui répondent à la fois aux besoins de leurs enfants et au temps dont ils disposent pendant leur voyage. « Ce que l'ANO-NE Kids Club espère faire est en fait très simple », a déclaré Mao Mochizuki. « Nous voulons que les parents puissent vraiment respirer pendant leur voyage, tandis que leurs enfants créent leurs propres souvenirs avec des amis de leur âge. »

Illustration 4 : https://drive.google.com/file/d/1P5Cy-w-aJWFSCdaqw8sLXmu4lz7Krpyr/view?usp=sharing

Site officiel de l'ANO-NE : https://anone-kids.com/

Site officiel de MIMARU : https://mimaruhotels.com/