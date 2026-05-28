MIMARU berichtet von der Kulturaustauschveranstaltung des ANO-NE Kids Club am Kindertag: Was, wenn Kinder die natürlichsten Reisenden der Welt sind?

TOKIO, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, Japans führende Apartment-Hotelmarke für Familien, die von Cosmos Hotel Management Co., Ltd. betrieben wird, berichtete von einer besonderen Veranstaltung zum Kindertag, die am 5. Mai im ANO-NE Kids Club im Tokioter Stadtteil Ginza/Yurakucho stattfand und bei der Kinder aus Japan und Übersee zu einem spielerischen kulturellen Austausch zusammenkamen.

Bild 1: https://drive.google.com/file/d/16B--UpeLBrz77zvD6FOZB6Aw9jYOIl_d/view?usp=sharing

An der Veranstaltung nahmen 26 Kinder teil, die aktiv spielten, zweisprachige Geschichten erzählten und sich mit japanischem Kunsthandwerk beschäftigten. Die Veranstaltung war als Raum konzipiert, in dem die Kinder frei spielen können, während die Eltern ihre Zeit in der Stadt unabhängig genießen, und spiegelte das umfassendere Konzept des ANO-NE Kids Club zur Unterstützung moderner Familienreisen wider.

Bild 2: https://drive.google.com/file/d/1EjbZk5tQpOVNO4XEQmhCsk_fWx7Q_Lp_/view?usp=drive_link

Event-Momente: https://www.instagram.com/reel/DYg7K9kJefy/?igsh=MTZmeDZjd2xweWEzNw%3D%3D&utm_source=Children&utm_medium=prinsta&utm_campaign=20260505

Vielleicht war die Sprache für Kinder noch nie eine Voraussetzung für eine Verbindung. Durch das Spiel und die gemeinsamen Erlebnisse entstanden mühelos natürliche Verbindungen, und Umfragen nach der Veranstaltung zeigten ein hohes Maß an Zufriedenheit.

Von den Nutzern des ANO-NE Kids Club sind 51 % einreisende Familien aus mehr als 30 Ländern und Regionen. Seit der Eröffnung haben die Mitarbeiter immer wieder beobachtet, wie selbstverständlich sich Kinder aus verschiedenen Ländern über sprachliche oder kulturelle Unterschiede hinweg verbinden. Bei dieser Veranstaltung wurden diese Momente besonders deutlich durch Aktivitäten, die die Zusammenarbeit, das gemeinsame Spielen und die Kommunikation unter Kindern förderten, die sich gerade erst kennengelernt hatten.

„Als ich die Kinder beim gemeinsamen Spielen beobachtete, hatte ich das Gefühl, dass sich die Erwachsenen der Sprachbarrieren zu sehr bewusst werden", sagte Mao Mochizuki vom Management Planning Office bei Cosmos Hotel Management. „Vielleicht sind Kinder von Natur aus Reisende, was Erwachsene manchmal vergessen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es Räume wie den ANO-NE Kids Club gibt, in denen solche Momente stattfinden können."

Bild 3: https://drive.google.com/file/d/1JnrsivnTxPSE7xuoFWTM3Fem1DoJtG9Y/view?usp=drive_link

Umfragen nach der Veranstaltung ergaben eine durchschnittliche Zufriedenheitsbewertung von 9 von 10 Punkten. Die Eltern schätzten es auch, dass sie Zeit für sich selbst haben und gleichzeitig wissen, dass ihre Kinder ein sicheres und spannendes Erlebnis haben.

Da sich das Reisen mit der Familie immer weiter entwickelt, suchen immer mehr Eltern nach Erlebnissen, die sowohl die Bedürfnisse ihrer Kinder als auch ihre eigene Zeit während der Reise berücksichtigen. „Was der ANO-NE Kids Club erreichen will, ist eigentlich ganz einfach", sagt Mochizuki. „Wir möchten, dass die Eltern während der Reise wirklich durchatmen können, während die Kinder ihre eigenen Erinnerungen mit Freunden in ihrem Alter schaffen."

Bild 4: https://drive.google.com/file/d/1P5Cy-w-aJWFSCdaqw8sLXmu4lz7Krpyr/view?usp=sharing

ANO-NE offizielle Website: https://anone-kids.com/

MIMARU offizielle Website: https://mimaruhotels.com/