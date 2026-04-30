MIMARU bietet im Sumo Live Restaurant in Tokio ein Sumo-Dinner-Erlebnis, das auch für Neulinge geeignet ist

TOKIO, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, Japans führende Apartmenthotel-Marke für Familien, die von der Cosmos Hotel Management Co., Ltd. betrieben wird, bietet ihren Gästen mit dem „THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO" eine neue Möglichkeit, eine der bekanntesten kulturellen Traditionen Japans hautnah zu erleben.

In den letzten Jahren hat sich Sumo zunehmend internationalisiert: Im höchsten Rang treten mittlerweile auch im Ausland geborene Ringer an, wodurch der Sport bei einem weltweiten Publikum an Bekanntheit gewinnt. Auftritte im Ausland fanden in verschiedenen Regionen statt, darunter in China, Südkorea, den Vereinigten Staaten und Europa, wodurch die internationale Präsenz des Sports weiter ausgebaut wurde. Eine Tournee in London im Oktober 2025 stieß auf großes öffentliches Interesse und unterstrich das wachsende Engagement in westlichen Märkten, während für Juni 2026 eine weitere Veranstaltung in Paris geplant ist, was die anhaltende globale Expansion widerspiegelt. Vor diesem Hintergrund bietet das THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO Erstbesuchern eine leicht zugängliche Möglichkeit, diese Tradition zu erleben, zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen.

Bild 1: https://drive.google.com/file/d/19tl25LhtDN6ZaANzZ4e2zICdsvcaUdSB/view?usp=drive_link

Bild 2: https://drive.google.com/file/d/1gsFdBZbjbDUvkVt0QXikkvLYqczup1Ob/view?usp=sharing

Das THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO in Ginza bietet ein immersives Sumo-Dinner-Erlebnis, das speziell für internationale Besucher konzipiert wurde. Mit Live-Aufführungen, englischsprachigen Kommentaren und interaktiven Elementen bietet der Veranstaltungsort eine fesselnde Einführung sowohl in die körperliche Intensität als auch in die zeremoniellen Aspekte des Sumo. Das Erlebnis wurde konzipiert, um Zugangsbarrieren abzubauen, und ermöglicht es den Gästen, die Sumo-Kultur in einer einladenden und zugänglichen Umgebung nicht nur zu beobachten, sondern auch aktiv daran teilzunehmen. Das Programm umfasst anschauliche Erklärungen, die dem internationalen Publikum helfen, die Bedeutung und die Traditionen hinter jeder Aufführung zu verstehen, sowie interaktive Angebote und Gruppenfotosessions, die das Gesamterlebnis bereichern.

Das Erlebnis eignet sich für Familien und wird generell für Kinder ab 5–6 Jahren empfohlen, wodurch es für ein breites Spektrum an Reisenden zugänglich ist. Das Essen ist ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses und umfasst ein vom Sumo inspiriertes Menü mit Optionen für verschiedene Ernährungsbedürfnisse, einschließlich kinderfreundlicher Gerichte.

Diese Initiative spiegelt den Fokus von MIMARU wider, Gästen dabei zu helfen, kulturelle Erlebnisse jenseits des reinen Sightseeings zu entdecken und die japanische Kultur während ihres Aufenthalts zugänglicher zu machen.

Bild 3: https://drive.google.com/file/d/1HrimfKFbP0ZfMENl5Sxba9c9tdRkWGfP/view?usp=drive_link

„Familien, die Japan besuchen, suchen zunehmend nach gemeinsamen kulturellen Erlebnissen, die Lernen, Unterhaltung und Komfort verbinden", sagte Mao Mochizuki, Vertreterin für internationale PR. „Bei MIMARU konzentrieren wir uns darauf, Gästen dabei zu helfen, kulturelle Erlebnisse jenseits des reinen Sightseeings zu entdecken und die japanische Kultur während ihres Aufenthalts zugänglicher zu machen. Mit einem Team aus 39 Nationalitäten beobachten wir, wie internationale Gäste mit der japanischen Kultur interagieren, und Erlebnisse wie HIRAKUZA spiegeln wider, was bei ihnen Anklang findet."

Bild4: https://drive.google.com/file/d/1DWkF3VViEr6bVbkhcNhJxafZ8vuGpG2V/view?usp=drive_link

Im Rahmen dieser Initiative erhalten Gäste, die in den folgenden MIMARU-Hotels in Tokio übernachten und das THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO besuchen, eine Holzplakette zum Thema Sumo (die Geschenke können je nach Verfügbarkeit variieren):

- MIMARU Tokio Hatchobori: https://mimaruhotels.com/en/hotel/hatchobori/

- MIMARU Tokyo Station East: https://mimaruhotels.com/en/hotel/tokyo-station-east/

- MIMARU Tokyo Ginza EAST: https://mimaruhotels.com/en/hotel/ginza-east/

- MIMARU Tokyo Nihombashi Suitengumae: https://mimaruhotels.com/en/hotel/suitengumae/

Vorschau auf das Erlebnis: https://www.instagram.com/reels/DVdf5BnEiHR/