MIMARU présente une première expérience gastronomique Sumo conviviale au restaurant Sumo Live à Tokyo

TOKYO, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, la première marque japonaise d'appartements hôteliers pour les familles, exploitée par Cosmos Hotel Management Co., Ltd., lance une nouvelle façon pour les clients de découvrir l'une des traditions culturelles les plus emblématiques du Japon grâce au THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO.

Ces dernières années, le sumo est devenu de plus en plus international, avec des lutteurs nés à l'étranger participant à la première division, gagnant ainsi une plus grande reconnaissance auprès du public mondial. Des spectacles ont été organisés à l'étranger, notamment en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis et en Europe, afin d'accroître le profil international de ce sport. Une tournée à Londres en octobre 2025 a suscité un vif intérêt de la part du public, soulignant la popularité croissante sur les marchés occidentaux, tandis qu'un autre événement est prévu à Paris en juin 2026, reflétant la poursuite de l'expansion mondiale. Dans ce contexte, THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO propose aux visiteurs, arrivant pour la première fois au Japon, de découvrir, cette tradition, de la comprendre et de l'aimer.

Image 1 : https://drive.google.com/file/d/19tl25LhtDN6ZaANzZ4e2zICdsvcaUdSB/view?usp=drive_link

Image 2 : https://drive.google.com/file/d/1gsFdBZbjbDUvkVt0QXikkvLYqczup1Ob/view?usp=sharing

Situé à Ginza, THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO offre une expérience immersive de repas de sumo à l'intention des visiteurs internationaux. Avec des spectacles en direct, des commentaires en anglais et des éléments interactifs, le restaurant offre une introduction attrayante à l'intensité physique et aux aspects cérémoniels du sumo. Conçue pour effacer les barrières, l'expérience permet aux visiteurs non seulement de regarder, mais aussi de participer activement à la culture du sumo dans un environnement accueillant et accessible. Le programme propose des explications claires pour aider le public international à comprendre la signification et les traditions de chaque spectacle, ainsi que des possibilités interactives et des séances de photos de groupe qui améliorent l'expérience générale.

L'expérience convient aux familles et convient aux enfants âgés de 5 à 6 ans, ce qui la rend accessible à un large éventail de visiteurs. La gastronomie fait partie intégrante de l'expérience, avec un menu inspiré du sumo et des options permettant de répondre à divers besoins alimentaires, y compris des choix adaptés aux enfants.

Cette initiative illustre la volonté de MIMARU d'aider les visiteurs à découvrir des expériences culturelles au-delà des visites touristiques et de rendre la culture japonaise plus accessible pendant leur séjour.

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« Les familles qui voyagent au Japon sont de plus en plus à la recherche d'expériences culturelles partagées qui associent l'apprentissage et le divertissement tout en étant pratiques et conviviales », explique Mao Mochizuki, représentant des relations publiques internationales. « MIMARU, veut aider les clients à découvrir des expériences culturelles au-delà des visites touristiques et de rendre la culture japonaise plus accessible pendant leur séjour. Avec une équipe représentant 39 nationalités, nous observons comment les visiteurs internationaux découvrent la culture japonaise et des expériences comme HIRAKUZA reflètent ce qui résonne. »

Image 4 : https://drive.google.com/file/d/1DWkF3VViEr6bVbkhcNhJxafZ8vuGpG2V/view?usp=drive_link

Dans le cadre de cette initiative, les clients séjournant dans les établissements MIMARU Tokyo suivants et qui se rendent dans le RESTAURANT SUMO LIVE HIRAKUZA GINZA TOKYO recevront une plaque en bois sur le thème du sumo (les cadeaux peuvent varier en fonction de la disponibilité des stocks) :

- MIMARU Tokyo Hatchobori : https://mimaruhotels.com/en/hotel/hatchobori/

- MIMARU Tokyo Station East : https://mimaruhotels.com/en/hotel/tokyo-station-east/

- MIMARU Tokyo Ginza EAST : https://mimaruhotels.com/en/hotel/ginza-east/

- MIMARU Tokyo Nihombashi Suitengumae : https://mimaruhotels.com/en/hotel/suitengumae/

Prévisualiser l'expérience : https://www.instagram.com/reels/DVdf5BnEiHR/