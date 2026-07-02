MIMARU met en lumière la façon dont les voyageurs internationaux transforment les marathons au Japon en vacances en famille

- Une nouvelle tendance de voyage voit les coureurs partir accompagnés de leur partenaire, de leurs amis et de leurs enfants -

TOKYO, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, la première enseigne japonaise d'appart-hôtels destinés aux familles, gérée par Cosmos Hotel Management Co., Ltd., met en avant la manière dont les visiteurs internationaux transforment leur participation à des marathons en expériences de voyage partagées avec leurs proches, leurs amis et leurs compagnons de voyage.

Selon MIMARU, près de 80 % des clients séjournant dans son établissement de Shinjuku, à Tokyo, pendant la période du célèbre marathon international de Tokyo sont des participants à la course. Alors que le Japon continue d'attirer un nombre record de visiteurs étrangers, de nombreux voyageurs organisent l'intégralité de leurs vacances autour de l'inscription d'une personne à un marathon, transformant ainsi les week-ends de course en séjours plus longs qui allient la course à pied à des découvertes culturelles à Tokyo, Kyoto, Osaka et au-delà.

Run Japan, géré par la société R-bies Co., Ltd., fournit aux coureurs internationaux des informations et la possibilité de s'inscrire à des marathons organisés dans tout le Japon, mettant ainsi en valeur la diversité des destinations, des paysages et des expériences culturelles du pays à travers la course à pied.

Site officiel de Run Japan : https://runjapan.jp/

« Pour de nombreux voyageurs, le marathon n'est qu'une partie du voyage », a déclaré Mao Mochizuki, responsable des relations publiques internationales chez MIMARU. « Même si une seule personne court, c'est ensemble que tous découvrent le Japon. La course devient une occasion de voyager, de passer du temps ensemble et de découvrir de nouveaux endroits. » Le calendrier des marathons au Japon attire de plus en plus de visiteurs internationaux, car il allie des épreuves de niveau mondial à la possibilité de découvrir certaines des destinations les plus populaires du pays.

Le célèbre marathon international de Tokyo emmène les coureurs à travers certains des quartiers les plus emblématiques de la ville, tandis que le marathon de Kyoto serpente entre temples et sanctuaires historiques, offrant un mélange unique de tradition, de culture et de beauté naturelle. À Osaka, les coureurs découvrent l'énergie légendaire de la ville, sa culture gastronomique et l'accueil enthousiaste des habitants.

Images du marathon 1 : https://drive.google.com/file/d/1uU8l3WFZ5emHiqGYMm9R7bhHumuIWL6T/view?usp=sharing

https://kyoto-marathon.com/en/

https://www.osaka-marathon.com/2026/en/

De nombreux voyageurs prolongent leur séjour au-delà du week-end de course, prenant comme point de départ la « Golden Route » japonaise — qui comprend Tokyo, Kyoto et Osaka — avant de poursuivre vers des destinations plus locales et de vivre des expériences régionales à travers tout le pays, des paysages côtiers du marathon international de Shonan aux sites historiques qui entourent le marathon de Nara.

Images du marathon 2 : https://drive.google.com/file/d/1kSpTGvx1VG32llMDvlXROPVRCObYV8t1/view?usp=drive_link

Images du marathon 3 : https://drive.google.com/file/d/17tDtFzpCqvc4mXkS_gilsZGJHV_Ct-XZ/view?usp=drive_link

https://www.nara-marathon.jp/lang/en/

https://www.shonan-kokusai.jp/

Cette tendance reflète une évolution plus large vers un tourisme axé sur les expériences, dans lequel les visiteurs construisent leur itinéraire autour d'événements porteurs de sens plutôt que de se limiter aux visites touristiques traditionnelles.

L'hébergement joue un rôle important dans ce type de voyage. Les hébergements de type appartement permettent aux coureurs et à leurs accompagnateurs de séjourner ensemble dans le confort, en leur offrant l'espace nécessaire pour se préparer avant le jour de course et se détendre après celle-ci, tout en poursuivant leur voyage à travers le Japon.

Site officiel de MIMARU : https://mimaruhotels.com/en/

Chambres à MIMARU : https://drive.google.com/file/d/19gXkLGDR7MPFmEtrthrvlFaWd5BE9sg0/view?usp=drive_link

« Alors que les voyageurs recherchent des expériences plus mémorables et plus riches de sens, le tourisme lié aux marathons s'impose comme une nouvelle façon de découvrir le Japon », a déclaré M. Mochizuki. « Il ne s'agit plus seulement de franchir la ligne d'arrivée. Ce qui compte, c'est de partager cette aventure avec ceux qui vous accompagnent. »