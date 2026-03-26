MIMARU s'étend à Osaka en raison de l'augmentation des voyages en famille au Japon ; les réservations sont ouvertes pour deux nouveaux apparts-hôtels

- Les nouvelles propriétés Shinsaibashi et Namba ouvriront à l'automne 2026 pour les familles à la recherche d'un hébergement spacieux dans l'une des destinations les plus dynamiques du Japon.

TOKYO, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, la principale enseigne japonaise d'hébergement en appartement pour les familles et les groupes, exploitée par Cosmos Hotel Management Co., Ltd, a annoncé son expansion à Osaka avec deux nouvelles propriétés dont l'ouverture est prévue à l'automne 2026. Les réservations pour le MIMARU Osaka Shinsaibashi Central et le MIMARU Osaka Namba Station Annex ont été ouvertes en mars.

Image 1 : https://drive.google.com/file/d/1xJMvF3E0zTwH24knioFNmU9eFcConXCU/view?usp=drive_link

Selon l'Organisation nationale du tourisme du Japon (JNTO), les voyages internationaux vers le Japon ont continué à atteindre des niveaux record. En 2025, le pays a accueilli plus de 42 millions de visiteurs internationaux, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Une part croissante de ces voyageurs sont des familles en visite, ce qui accroît la demande de logements permettant à plusieurs personnes de séjourner confortablement dans un même espace.

Image 2 : https://drive.google.com/file/d/1E7Zkgmh-9vORa4_PZm_Toj8zRhpcFzkc/view?usp=drive_link

Osaka est largement reconnue pour son atmosphère accueillante et sa culture gastronomique. Avec l'aéroport international du Kansai qui sert de plaque tournante internationale et l'attention mondiale portée à l'exposition Osaka-Kansai, la ville devrait continuer à se développer en tant que base essentielle pour les voyageurs internationaux qui explorent l'ouest du Japon.

« Alors que la société japonaise peut parfois être perçue comme réservée lorsqu'elle interagit avec des visiteurs internationaux, notre marque accueille chaque jour des hôtes du monde entier », déclare Mao Mochizuki, représentant des relations publiques internationales. « Avec un personnel international couvrant 39 nationalités, nous aidons les visiteurs étrangers à se sentir à l'aise pour explorer la culture et les quartiers du Japon, tout en établissant des liens avec les communautés locales. »

Les deux nouveaux établissements d'Osaka sont situés dans des quartiers propices aux visites touristiques, au shopping et à la restauration. Ils s'inscrivent dans la continuité de l'approche de MIMARU, qui propose des chambres spacieuses et des équipements bien pensés, conçus pour les familles et les groupes.

Image 3 : https://drive.google.com/file/d/1F52BKP19X16ODDn3nHDxOTFLAxvprBI9/view?usp=drive_link

Le MIMARU Osaka Shinsaibashi Central, qui ouvrira ses portes le 1er septembre 2026, proposera 66 chambres conçues pour des groupes de quatre à six personnes et se trouvera à deux minutes à pied de la gare de Shinsaibashi.

https://mimaruhotels.com/en/hotel/shinsaibashi-central/

Le MIMARU Osaka Namba Station Annex, qui ouvrira le 1er octobre 2026, proposera 68 chambres conçues pour les groupes plus importants et les séjours plus longs, à cinq minutes à pied de la gare de Namba, un pôle majeur pour les déplacements dans la région du Kansai.

https://mimaruhotels.com/en/hotel/namba-station-annex/

Ensemble, les deux établissements renforceront la présence de MIMARU à Osaka, alors que les voyages internationaux vers le Japon continuent de croître.

Pour plus d'informations :

https://mimaruhotels.com/en/luggage-delivery/

https://anywear-anywhere.com/

https://anone-kids.com/